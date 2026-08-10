El Medusa 2026 ya tiene mapa: así será la ciudad efímera que ocupará la playa de Cullera

El Medusa Festival ya ha desvelado cómo será por dentro la gran ciudad efímera que levantará en la playa de Cullera entre el 13 y el 17 de agosto. El plano de esta duodécima edición permite conocer al detalle la distribución de un recinto que volverá a convertir durante cinco días el litoral cullerense en uno de los grandes puntos de encuentro de la música electrónica y que, más allá de los escenarios, contará con alojamiento, restauración, zonas de ocio, servicios sanitarios y diferentes áreas destinadas al descanso de las meduseras y meduseros.

La organización ha diseñado un recinto dividido en 34 espacios numerados, en el que la música convivirá con una amplia infraestructura pensada para que miles de asistentes puedan permanecer durante varios días en el festival. El universo elegido para ambientar esta edición es el de las Apsaras, figuras femeninas de la mitología hindú y budista que trasladarán su estética al conjunto del recinto.

El Main Stage by Negrita volverá a ser el gran protagonista. El escenario principal ocupará la posición central de la propuesta y concentrará buena parte de la producción escénica y audiovisual del festival. A su alrededor se distribuirán otros ocho espacios musicales: Resonance by Cutty Sark, Arcade Land by Budweiser, Beyond by Pepsi, Dharma by Cutty Sark, Beach Club by idealista, The Club by Vertigo-Plata o Plomo, Church Club y Poliakov Stage.

La distribución permite al público desplazarse por diferentes ambientes y propuestas musicales sin necesidad de abandonar el recinto. El festival vuelve así a apostar por un modelo en el que los grandes escenarios conviven con espacios de formato más reducido y propuestas diferenciadas.

Una ciudad dentro del festival

Pero el mapa presentado por Medusa revela que la música será solamente una parte de la experiencia. En el recinto también se han reservado diferentes zonas destinadas al alojamiento y al descanso. River Town Resort aparece como una de las grandes áreas del complejo, junto a Sea Camp, Camper Zone, Wind Camp, Motel y Luxury Village.

La oferta se completa con espacios para el público que opte por las diferentes modalidades VIP, entre ellas VIP Premium y Super VIP + Front Stage, situadas en zonas estratégicas del recinto.

El objetivo es que el festival funcione como una pequeña ciudad durante cinco jornadas, con servicios distribuidos por diferentes puntos para evitar que toda la actividad se concentre exclusivamente alrededor de los escenarios.

Restauración y servicios

La gastronomía tendrá también su propio espacio con un Food Market, además de diferentes puntos de restauración y establecimientos repartidos por el recinto. El plano identifica, entre otros, espacios asociados a Consum, McDonald's y Doritos.

A ellos se suman las zonas de merchandising, recarga de pulseras y diferentes puntos de atención al público. El acceso al recinto contará con su correspondiente zona de validación de entradas y se habilitará también un espacio específico para el parking.

La organización ha previsto igualmente una importante infraestructura sanitaria y asistencial. El plano sitúa un hospital de campaña, varios puntos de WC y WC Premium y un Punto Violeta, destinado a la atención y prevención frente a posibles situaciones de violencia sexual.

El Beach Club se abre al Mediterráneo

Uno de los espacios que más destaca en el nuevo diseño es el Beach Club by Idealista, situado en la zona sureste del recinto. La propuesta combina música y ocio con un ambiente más próximo al concepto de club de playa, incorporando piscinas, zonas ajardinadas y áreas de descanso.

La ubicación permite integrar uno de los elementos que definen al Medusa: la posibilidad de combinar la experiencia de un gran festival de música electrónica con el entorno marítimo de Cullera.

Cinco días sin salir del universo Medusa

La ciudad Medusa muestra, en definitiva, la evolución de un festival que ha ido ampliando progresivamente su oferta hasta convertir el recinto en mucho más que un espacio para conciertos. Escenarios, camping, alojamiento, restauración, piscinas, servicios sanitarios, transporte, zonas VIP y espacios de descanso quedarán integrados en una misma superficie durante cinco días.

Todo ello bajo una escenografía inspirada en las Apsaras y con la playa de Cullera como telón de fondo. Las puertas se abrirán el próximo 13 de agosto y la actividad se prolongará hasta el día 17.

La ciudad ya está sobre la mesa. Ahora falta que las meduseras y los meduseros ocupen sus calles, sus escenarios y sus pistas de baile.