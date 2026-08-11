Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sidi SalerEl tiempo en ValenciaDónde ver el eclipseAlginetIncendios hoyMedusa
instagramlinkedin

Museos

El Prado 'redibuja' sus obras maestras bajo la luz del eclipse: así cambian 'Las meninas' y otros 10 cuadros de Velázquez, Goya y Rubens

La pinacoteca se adelanta al eclipse del 12 de agosto con una pieza audiovisual que modifica la iluminación de 11 pinturas mediante la inteligencia artificial

El eclipse solar transforma las obras maestras del Museo del Prado

El eclipse solar transforma las obras maestras del Museo del Prado

Lucía Feijoo Viera

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Pedro del Corral

Madrid

¿Qué ocurriría si la luz que envuelve a 'Las meninas' comenzara a desaparecer? ¿Qué aspecto tendría la 'Pradera de San Isidro' de Goya bajo la extraña penumbra de un eclipse? El Museo Nacional del Prado ha decidido jugar con esas preguntas a las puertas de uno de los grandes acontecimientos astronómicos del verano. Con motivo del eclipse solar del próximo 12 de agosto, la institución ha creado 'El Prado a la luz del eclipse', un vídeo de alrededor de un minuto que somete algunas de sus pinturas más conocidas a una transformación inesperada: alterar digitalmente la luz con la que las contemplamos.

El experimento convierte así un acontecimiento que tendrá lugar en el cielo en una reflexión sobre uno de los ingredientes fundamentales de la historia de la pintura: la luz. El recorrido reúne 11 obras de la colección del Prado. Velázquez aparece por partida doble con 'Las meninas' y 'La fragua de Vulcano', mientras que Goya está representado por 'El quitasol' y 'La pradera de San Isidro'. A ellas se suman 'La Vista', de Rubens y Jan Brueghel el Viejo; 'El embarco de santa Paula Romana', de Claudio de Lorena; y el célebre 'Autorretrato' de Alberto Durero.

'Las meninas' (1656), de Diego Velázquez, bajo la luz del eclipse.

'Las meninas' (1656), de Diego Velázquez, bajo la luz del eclipse. / MUSEO DEL PRADO

La selección continúa con 'La Canal de Mancorbo en los Picos de Europa', de Carlos de Haes; 'La rendición de Bailén', de José Casado del Alisal; 'El sueño de Jacob', de José de Ribera; y 'El nacimiento del Sol y el triunfo de Baco', de Corrado Giaquinto.

La elección permite comprobar hasta qué punto un cambio aparentemente tan sencillo como la iluminación puede alterar nuestra percepción de una composición. Paisajes abiertos, interiores, retratos y escenas mitológicas responden de manera q1distinta cuando la claridad habitual empieza a desvanecerse. En 'Las meninas', por ejemplo, ese juego resulta especialmente sugerente. La obra de Velázquez está construida sobre un sofisticado equilibrio de focos luminosos, zonas de penumbra y diferentes planos de profundidad.

Noticias relacionadas y más

'El embarco de santa Paula romana' (1640), de Claudio de Lorena.

'El embarco de santa Paula romana' (1640), de Claudio de Lorena. / MUSEO DEL PRADO

La propuesta combina inteligencia artificial, técnicas de creación digital e intervención gráfica. La producción, desarrollada por el estudio AMB Piensa, ha empleado herramientas capaces de generar profundidad, movimientos de cámara y variaciones progresivas de iluminación sobre las imágenes de los cuadros. El resultado no pretende sustituir la experiencia frente al cuadro ni reconstruir científicamente qué sucedería en cada una de esas escenas durante un eclipse. El fenómeno funciona, sobre todo, como un recurso visual para plantear una cuestión mucho más ligada a la pintura: hasta qué punto vemos una obra de una manera u otra dependiendo de la luz que la rodea.

Fuente: El Periódico de España

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Aemet activa avisos naranja por tormentas y granizo en Valencia con hasta 40 l/m2 en una hora: cuándo y dónde lloverá más
  2. El hotel Sidi Saler busca una segunda oportunidad
  3. Estos son los 9 puntos oficiales para el eclipse de sol en la Comunitat Valenciana con capacidad para más de 85.000 personas
  4. Detienen a un futbolista neerlandés de 20 años justo a tiempo en el aeropuerto de València, horas después de una violación
  5. Hallan muerto al vecino de Alginet desaparecido en la urbanización Los Lagos
  6. La Guardia Civil detiene a tres butroneros tras sorprenderlos en Benifaió
  7. Brutal agresión homófoba a un grupo de niñas de 14 años en Benialí al grito de 'Viva Franco
  8. El frente de tormentas deja chubascos 'intensos', reventones cálidos y rachas de más de 115km/h en Alicante y el sur de Valencia

El día en que Trump miró al eclipse solar sin gafas de protección

El día en que Trump miró al eclipse solar sin gafas de protección

Calor extremo durante la jornada del eclipse: la Aemet activa varios avisos por altas temperaturas en la Comunitat Valenciana

Calor extremo durante la jornada del eclipse: la Aemet activa varios avisos por altas temperaturas en la Comunitat Valenciana

Del centro de València a una escapada de fin de semana: ¿Kia EV3 o el nuevo Kia Sportage?

Del centro de València a una escapada de fin de semana: ¿Kia EV3 o el nuevo Kia Sportage?

Las playas de València, obligadas a reforzar su limpieza por el eclipse

Carlos Ferrero entrenará al amateur A del club deportivo Esport Base de Ontinyent

Carlos Ferrero entrenará al amateur A del club deportivo Esport Base de Ontinyent

La Comunitat Valenciana desplegará un dispositivo de 15.000 efectivos, 29 aviones y 40 drones ante el eclipse

Pablo García se corona como el jugador revelación tras su gran año en el Alzira FS

Pablo García se corona como el jugador revelación tras su gran año en el Alzira FS

El Levante cierra la cesión de Thiago Fernández desde el Villarreal

El Levante cierra la cesión de Thiago Fernández desde el Villarreal
Tracking Pixel Contents