Trece artistas valencianos pasarán por los escenarios del templo de la electrónica de Cullera

Cullera volverá a convertirse desde el jueves en uno de los grandes templos de la música electrónica de Europa. El festival Medusa abre su universo en el duodécimo aniversario con un 'line up' de DJ internacionales de renombre, pero también con una representación de la música valenciana. Un total de trece artistas de la Comunitat Valenciana y vinculados a ella forman parte de un cartel que mecla la veteranía con las nuevas generaciones de la electrónica. De esta forma, nombres como Wade, Miguel Serna y Brenda Serna compartirán escenarios con otros impulsores de la música electrónica en general, como es el caso de Carl Cox, Tiësto o Andrés Campos.

No todos han nacido en territorio valenciano, pero sí mantienen una relación estrecha con la escena de la Comunitat. El caso más evidente es Wade, nacido en el municipio sevillano de Dos Hermanas pero valenciano de adopción, afincado en la capital y uno de los DJ más reconodibles de la escena local. Regresa al festival dos años después de protagonizar uno de los momentos que se hicieron viral de aquella edición, ya que cerró su sesión con la aparición del cantante Francisco, que interpretó el himno regional mientras Wade lo remezcló en clave psytrance delante de 30.000 personas.

Esa conexión no se quedó en Cullera, ya que ambos artistas volvieron a compartir escenario en el campo de Mestalla en septiembre de 2025 con la misma versión electrónica del himno y la voz del cantante valenciano.

Una leyenda que pasa el testigo a su hija

Otro de los nombres valencianos que destacan en el cartel del Medusa Festival es Miguel Serna, murciano de nacimiento pero instalado en Benidorm, desde donde acumula más de tres décadas de trayectoria. Está considerado una de las figuras de referencia de la escena dance valenciana al haber marcado las noches de discotecas como Virtual, Rockola o Masia.

Su presencia en Medusa adquiere otra dimensión porque a su lado estará Brenda Serna, su hija y una de las caras más visibles del hard techno. La joven DJ llega a Cullera después de haber sido reconocida el año pasado como Mejor Artista Revelación en los Vicious Music Awards-Premios Nacionales de la Música Electrónica, imponiéndose en su categoría a Dexphase y Lucía Gea.

A estos nombres se suma Pive, nacido en Alcoi y con una relación estrecha con este festival, ya que ha desarrollado parte de su carrera como booker de Medusa. Conocedor de la industria de la electrónica, lleva varias ediciones apareciendo en el cartel como DJ y en el duodécimo aniversario no será una excepción, ya que su dominio del techno atrae a buena parte de los asistentes.

Lo mismo sucede con Carlittos, que juega en casa al haber crecido en Cullera, donde ha forjado una carrera vinculada a la música urbana. También estará Fercho Energy, otro artista valenciana con una trayectoria que ha desarrollado en los principales festivales de España con sonido house, afrohouse y fusiones de latino y flamenco.

De Cullera al mundo: Carlittos y Fercho Energy

La nómina valenciana se completa con artistas de generaciones y estilos diferentes. Carlittos, DJ de Cullera, juega en este caso con ventaja: será uno de los artistas que actúen prácticamente en casa, en un festival que forma parte desde hace años del paisaje musical de su localidad. Su nombre aparece vinculado al apartado Urban/Hits del cartel de Medusa.

También estará Fercho Energy, DJ valenciano con una trayectoria vinculada a algunos de los principales festivales españoles y a clubes de referencia, como el Zevra, Bigsound o Mya. Su propuesta transita por sonidos como el house, el afro house y las fusiones de raíz latina y flamenca.

Los históricos de la Ruta mantienen su sitio

El cartel de Medusa vuelve a reservar un espacio importante para el patrimonio musical valenciano, donde se incluye indudablemente el 'bacalao' de la Ruta y la música que nació de aquel fenómeno. Aparecen nombres como Javi Boss, Ismael Lora, Chumi DJ, José Conca y Coqui Selection, artistas que representan la cultura club de los 80, 90 y 2000 que convirtieron a la Comunitat Valenciana en uno de los epicentros musicales de España.

Javi Boss, nacido en Alicante, es una de las referencias nacionales del hardcore, mientras que el dance y el hardhouse están representados por Ismael Lora, de Benidorm. Por su parte, Chumi DJ es otro veterano nacido en Orihuela con una carrera vinculada a clubs como Vatios o Límite. Con ellos aparece José Conca, representante del actual movimiento remember que especialmente en Medusa Festival tiene gran audiencia.

Álex Cervera y Vicente Belenguer serán otros dos artistas valencianos que representen la cultura del club de la Comunitat. Este último ha desarrollado su carrera en el house, el progressive y el tech hoyse, mientras que Coqui Selection es otro de los artistas vinculado a las salas de la capital valenciana con su apuesta techno actual.

Representación local junto a nombres internacionales

Los trece nombres valencianos se incluyen en un cartel especialmente destacado por el duodécimo aniversario de Medusa Festival. Compartirán espacio con Tiësto, Carl Cox, Andrés Campo, Fátima Hajji, Miss Monique, Sara Landry, Adam Beyer, Steve Aoki, James Hype, Mau P o Alok junto al resto de los 150 artistas convocados este jueves.

Entre las citas más destacadas estará Andrés Campo, uno de los grandes nombres del techno español, que abrirá la programación principal el jueves. El viernes llegarán Fátima Hajji, Miss Monique y el supergrupo HALŌ, mientras que el sábado tendrá como gran tótem a Carl Cox. El domingo será el turno de Tiësto, que regresará a tierras valencianas dos décadas después de su última actuación en Valencia, antes de que Sara Landry ponga el broche final a la programación principal.

Nueve escenarios para cuatro días de baile

La representación valenciana se integra en una programación que se desplegará por nueve escenarios durante cuatro jornadas, con música desde primera hora de la tarde y hasta la madrugada. La organización ha vuelto a convertir durante cinco días este gran espacio urbano de Cullera en una ciudad efímera por donde pasarán cerca de 30.000 asistentes cada día. Más allá de los nueve escenarios previstos, habrá zonas de alojamiento, restauración, áreas de ocio, servicios sanitarios y zonas de descanso. Un total de 34 espacios diferenciados pero diseñados todos bajo la temática de esta edición, que se basa en las Apsaras, figuras femeninas de la mitología hindú y budista que trasladarán su estética al conjunto del recinto.