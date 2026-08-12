Batallas de bandas y el Loco Summer: las bandas emergentes sostienen la agenda de las salas de conciertos

Apenas las luces se apagan, comienza la música. Un sonido de guitarra eléctrica invade toda la sala y comienza el espectáculo. Ritmo frenético, música ensordecedora y múltiples bandas compitiendo por ser la mejor. No hay margen de error; cada acorde es una declaración de intenciones y cada nota, un intento de enamorar al jurado, que a veces no es más que el propio público. Se trata de una 'batalla de bandas', una iniciativa implementada por diferentes salas y circuitos culturales para mantener viva la escena durante las largas semanas del verano donde las agendas de conciertos suelen estar vacías.

En los últimos años, con el crecimiento exponencial de los festivales y circuitos de conciertos al aire libre, las batallas de bandas se han consolidado como uno de los formatos más atractivos dentro de la música en directo de las salas. Es en julio y agosto cuando ganan más importancia, al ser una época con escasa oferta musical y cultural. Lejos de los circuitos tradicionales, estos formatos se erigen como un lugar en el que los diferentes grupos participantes -principalmente bandas emergentes y amateurs- pueden mostrar su música de composición propia y ganarse el favor del público, como ha sucedido en el Loco Club, con más de 50 bandas inscritas.

El formato es sencillo: varias bandas se inscriben en la competición, se les da un tiempo limitado para actuar, normalmente entre 15 y 30 minutos, y, en función de distintos criterios, un jurado o los propios asistentes deciden quién se alza con la victoria.

Las batallas pueden ser de mil maneras diferentes y nunca habrá una igual que otra. La inscripción puede ser libre o, en caso de que la demanda sea alta, mediante previo envío de una maqueta; a la hora de actuar puede ser mediante una única ronda, realizarse en varias fases eliminatorias o incluso en varios días de competición. Para decidir el ganador, puede ser un jurado profesional quien lo determine o incluso los asistentes, según el ruido y los vítores que hagan o mediante votación.

Loco Summer

En València, uno de los ejemplos más representativos es el Loco Summer. Celebrado en el Loco Club, el concurso busca dar visibilidad a grupos emergentes y, al mismo tiempo, llenar la sala durante una de las épocas del año en las que resulta más complicado hacerlo. La competición se estructura en varias jornadas clasificatorias, en las que seis bandas actúan cada noche y solo las mejores consiguen alcanzar la gran final.

Concierto en el Loco Club / Levante-EMV

La propia Bendito Siniestro, ganadora de la edición de 2026, resume el ambiente que se genera: “Es una escena que está muy viva, que aparecen muchas bandas con mucho entusiasmo y mucha predisposición para subirse a los escenarios”. Aunque también reivindica la poca presencia de mujeres: “No hace falta ni ser perfectas ni ser las chicas más estéticas; al final, si le tienes mimo y cariño a tu proyecto, adelante con todo. Y si por ser una mujer te ningunean, pues no vale la pena escuchar esas opiniones”, sostiene.

El Loco Summer se celebró por primera vez en 2025 y, tras la segunda edición en este 2026, se puede afirmar que ha sido un éxito. De las alrededor de 30 bandas que participaron en su estreno se ha pasado a más de medio centenar, un aumento que ha obligado a modificar el formato. En 2025 se celebraron cinco jornadas clasificatorias, con seis grupos por noche, de las que los dos más votados conseguían el pase a la final. En 2026, en cambio, fueron nueve las fechas clasificatorias con seis bandas por jornada. La principal diferencia estuvo en el sistema de clasificación: solo la más votada de cada noche obtenía el pase directo. A estas nueve vencedoras se sumaban los segundos puestos con mayor número de votos para completar el cartel de la gran final del 26 de julio.

El ganador se decidió mediante una votación en la que cada asistente podía elegir a los dos participantes que más le hubieran gustado. En juego había tres premios: la grabación de un tema en los estudios Millenia para el primer clasificado, una fecha dentro del circuito A-Banda para el segundo y el equivalente a su peso en cerveza Mahou, patrocinador oficial del concurso, para el tercero.

En esta segunda edición, Bendito Siniestro se hizo con la victoria, mientras que Sapiens y Los Salos ocuparon el segundo y tercer puesto, respectivamente. Pablo y Sofía, integrantes de la banda ganadora, reconocen que el resultado les sorprendió: “Realmente era un concurso de popularidad y nosotros no contábamos con ser los que más gente llevaran, entonces nos volcamos más en lo musical”.

Imagen de Bendito Siniestro, campeones del Loco Summer 2026 / Rubén Hernández

Para Bendito Siniestro, además, la propia participación ya suponía una oportunidad para entrar de lleno en el circuito musical: “Para nosotros ya era un premio estar allí metidos en la escena y vivirlo todo desde dentro e interactuar con las bandas”.

Sapiens, por su parte, ofrece otra perspectiva sobre este tipo de concursos. Para la banda, la competición funciona también como una herramienta de conexión con otros músicos: “Es un concepto que siempre está muy bien, porque no solo te das a conocer, sino que conoces a más gente de la escena”. El segundo puesto, lejos de ser un resultado agridulce, se convirtió en un logro, teniendo en cuenta el nivel de los participantes: “Quedar segundos, con el nivel que había, sí que nos sorprendió bastante”.

Llegar y mantenerse

Su experiencia refuerza la importancia que tiene alcanzar el podio. En un circuito en el que conseguir visibilidad constituye uno de los principales obstáculos para los grupos emergentes, un buen resultado puede convertirse en una puerta de entrada. “Llegar al podio es una victoria que hay que celebrar”. Porque, como ellos mismos señalan, el verdadero desafío comienza ahora: “Lo más complicado siempre es encontrar bolos y conseguir mantenerse activo en un entorno en el que la continuidad resulta fundamental”.

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Entre ambas perspectivas, se deja ver lo que es realmente el Loco Summer. Más allá de la competición y de los premios, el concurso funciona como un espacio de aprendizaje y exposicióndentro de una escena musical cada vez más exigente. Para las bandas emergentes, subir al escenario es solo el primer paso, porque después deben seguir tocando, encontrar nuevas oportunidades y hacerse un hueco en un circuito en el que destacar es tan importante como conseguir permanecer; ya lo dice el dicho: “Difícil no es llegar, es mantenerse”.