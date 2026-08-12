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Cine

La Filmoteca d'Estiu programa la llorejada pel·lícula 'Los domingos' de Alauda Ruiz de Azúa

Va guanyar la Concha de Oro del Festival de Sant Sebastià i cinc premis Goya

'Los Domingos'

'Los Domingos' / GVA

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María Bas

València

La Filmoteca d'Estiu de València projectarà este dijous i divendres, a les 22.30 hores als jardins del Palau de la Música, 'Los domingos', segon llargmetratge escrit i dirigit per Alauda Ruiz de Azúa, que va obtindre la Concha de Oro a millor pel·lícula en el Festival de Sant Sebastià i cinc Premis Goya. Estes sessions s'emmarquen en el cicle '*Top crítica i festivals 2025', una selecció de títols destacats per la crítica especialitzada.

'Los domingos' --protagonitzada per Blanca Soroa, Patricia López Arnáiz, Miguel Garcés, Nagore Aranburu, Juan Minujín i Mabel Rivera-- reflexiona sobre la fe, la vocació i els vincles familiars. Amb una posada en escena sòbria, la cineasta basca planteja debats fugint d'alliçonar a l'espectador, de manera que la seua pel·lícula ha sigut acollida de manera favorable tant per creients com no creients.

Ainara, una jove idealista de 17 anys, comunica a la seua família que se sent cada vegada més prop de déu i es planteja abraçar la vida de monja de clausura. La notícia pilla a tots per sorpresa, provocant enfrontaments i dilemes.

Esta cinta es va convertir en una de les protagonistes de l'última edició dels Premis Goya, on va aconseguir cinc guardons: Millor Pel·lícula, Millor Direcció, Millor Guió Original, Millor Actriu Protagonista i Millor Actriu de Repartiment. També es va alçar amb els premis Fipresci, Feroç Zinemaldia i SIGNIS.

Com en edicions anteriors, les sessions s'obriran amb un muntatge d'imatges pertanyents a la col·lecció de cinema aficionat i familiar de la Filmoteca Valenciana.

En esta ocasió, i d'acord amb el cicle temàtic 'Un riu de cinema', la selecció està dedicada als rius valencians i inclou imatges del Túria, el Xúquer i el Segura que alguns aficionats van prendre amb les seues cambres de 9'5 i súper 8 mil·límetres. Estes projeccions contribuïxen a difondre una de les principals missions de la Filmoteca Valenciana: la salvaguarda del patrimoni audiovisual valencià i de la memòria col·lectiva.

Les projeccions de la Filmoteca d'Estiu se celebren de dilluns a diumenge, excepte els dimecres. Les sessions s'inicien a les 22.30 hores i l'obertura del recinte, taquilla i el servici de bar té lloc a les 21.30 hores. La programació completa i la venda anticipada d'entrades estan disponibles en la pàgina web del IVC.

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Estes sessions, organitzades pel Institut Valencià de Cultura (IVC) a través de la Filmoteca Valenciana, compten amb la col·laboració de l'Ajuntament de València, que cedix els jardins del Palau de la Música com a espai de les projeccions.

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