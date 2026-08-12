Medusa planta cara al calor con agua gratis, grandes zonas de sombra y un amplio dispositivo sanitario

Medusa prepara sus grandes escenarios y su espectacular despliegue audiovisual para volver a convertir Cullera en uno de los grandes epicentros de la música electrónica, pero este año el festival afronta además otro desafío: el calor. Ante la previsión de temperaturas muy elevadas, la organización ha reforzado las medidas destinadas a garantizar el bienestar de sus asistentes, con especial atención a la hidratación, la sombra, el descanso y la asistencia sanitaria.

Las previsiones apuntan a una afluencia de alrededor de 55.000 personas cada día, una auténtica ciudad efímera que obliga a desplegar una infraestructura específica para afrontar las altas temperaturas.

"Sin duda alguna y por encima de todo está la salud y el bienestar de los asistentes", destaca el director del evento, Andreu Piqueras, quien subraya que la organización ha querido situar la hidratación en el centro de las medidas preventivas.

"La decisión tomada es reivindicar con ellos la hidratación ante unas temperaturas que van a ser muy elevadas. Desde el festival trabajamos de forma clara para que el agua que puedan necesitar los festivaleros y las festivaleras esté siempre a su alcance", señala Piqueras.

Se estiman 55.000 visitantes diarios / Archivo

Un oasis de 2.500 metros cuadrados en el corazón del festival

La principal novedad será una carpa opaca de 2.500 metros cuadrados, situada estratégicamente entre los escenarios 1 y 2. Un gran espacio de sombra concebido para que miles de personas puedan refugiarse del sol, descansar y recuperar fuerzas sin abandonar el corazón del recinto. A esta infraestructura se suma uno de los despliegues más importantes en materia de hidratación: 350 puntos de agua corriente fresca en la zona de descanso y agua potable gratuita durante las 24 horas del día.

La intención es facilitar al máximo que los asistentes puedan beber con frecuencia durante unas jornadas que combinarán altas temperaturas, actividad física y largas horas de permanencia en el recinto.

Sombra, piscinas y espacios para recuperar fuerzas

La protección frente al sol también llegará a la zona de acampada, donde existen alrededor de 50.000 metros cuadrados de superficie protegida con parasoles de rafia, además de palmeras y árboles que aportan zonas de sombra. Una medida complementaria que se completa con otra carpa opaca instalada en el comedor y el área de servicios de la zona de descanso.

El festival contará con tres piscinas en el Beach Club / Archivo

El festival incorpora además tres piscinas en el Beach Club, uno de sus escenarios, que permitirán a los asistentes refrescarse y disponer de una alternativa frente a las horas de mayor temperatura y los bungalows contarán con ventilador y aire acondicionado, garantizando mejores condiciones de descanso después de las largas jornadas de música.

Asistencia sanitaria repartida por todo el recinto

La prevención tendrá su continuidad en el dispositivo sanitario. Los servicios de asistencia estarán repartidos por diferentes puntos del recinto, preparados para atender rápidamente a quienes puedan sentirse indispuestos.

El objetivo es actuar ante cualquier incidencia relacionada con el calor y facilitar una respuesta rápida ante posibles episodios de agotamiento, mareos o deshidratación.

Todo ello forma parte de una estrategia global que pretende que las condiciones meteorológicas no condicionen la experiencia de las decenas de miles de personas que acudirán al festival.

Medusa afronta así las altas temperaturas con una premisa clara: la fiesta no está reñida con la prevención. Agua gratuita, sombra, espacios de descanso, piscinas, alojamientos preparados y asistencia sanitaria se incorporan a un dispositivo diseñado para que los cerca de 55.000 asistentes diarios puedan disfrutar de la música con las máximas garantías.

Noticias relacionadas

Porque, como resume Andreu Piqueras, por encima de todo está la salud y el bienestar de quienes hacen posible el festival.