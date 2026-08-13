La Agenda Cultural que sobrevive al fin de semana más caluroso

Llega agosto y con él, muchas personas son las que se van a su segunda residencia o de viaje. Ocio, turismo o huir del calor son algunos de los motivos que llevan a la gente a marcharse durante un tiempo de la ciudad. Es por ello que, las propias instituciones culturales reducen su oferta cultural. Pese a ello, simepre queda algo rescatable para los que se quedan en València y también para los miles de turistas que recibe.

Música

Ryan Davis and the Roadhouse Band. Lunes, 17 de agosto, 21:30. Loco Club. Una de las salas de conciertos más emblemáticas recibe al proyecto solista del músico estadounidense Ryan Davis, originario de Kentucky. Tras el último disco de State Champion en 2019 y el impacto de la pandemia, Davis se apartó de las giras para centrarse en nuevos instrumentos como teclados analógicos y cajas de ritmos. De este proceso nació Ryan Davis and the Roadhouse Band, más libre y menos estructurado, con arreglos imprevisibles que combinan freak folk, country y una americana de corte narrativo.

Judas Priest. Jueves, 20 de agosto, 21:40. Roig Arena. Con más de 50 años como referentes absolutos del metal, Rob Halford y los suyos viven un momento de esplendor creativo y una fortaleza escénica que sigue creciendo y regresan a nuestro país desde que lo hicieran hace poco más de un año, en junio de 2025.

Teatro y danza

Sagunt a escena. El festival de artes escénicas que se celebra cada mes de agosto continúa con su programación: el 15 de agosto a las 20 se estrena Rob, una danza-teatro sobre un joven que naufraga en una isla y se reencuentra consigo mismo. El 19 a las 21 se celebra Quimera, un teatro sobre qué pasa cuando los humanos no logran dominar a las máquinas y a las 20 del día siguiente, se podrá disfrutar de Princeses, cavallers i dracs, que trata sobre una visita extraescolar a un museo que acaba con el lanzamiento de una bebida a un cuadro.

Por los pelos. Teatro Talia. Con actuaciones de miércoles a domingo y hasta el 16 de agosto, se podrá de esta comediada policiaca sobre un asesinato con cuatro sospechosos y dos policías encerrados en una peluquería, en la que el público decide quién es el asesino. Tiene el Récord Guiness a la comedia más representada en Estados Unidos.

Museos

Tàpies. Última década. Hasta el 30 de agosto. Fundación Bancaja. La Fundación Bancaja presenta estamuestra monográfica de uno de los artistas más destacados del siglo XX y considerado uno de los máximos exponentes del informalismo a nivel internacional. La exposición se centra en la producción tardía de Antoni Tàpies, desde 2002 hasta su muerte en 2012 a los 88 años, con un conjunto de obras especialmente representativas que condensan su esencia como artista durante un período menos conocido dentro de una dilatada trayectoria artística de seis décadas.

Compromiso con el arte. De Miró a Barceló. Fundación Bancaja. Reúne en Valencia una selección de los fondos de arte contemporáneo de Bancaja y ABANCA, ofreciendo una mirada retrospectiva a la evolución del arte durante los siglos XX y XXI. Cerca de sesenta artistas como Picasso, Kandinsky, Miró, Chillida, Barceló, Manolo Valdés, etc recorren el arte español de los siglos XX y XXI. En la muestra se presentan las modulaciones de la pintura de creadores fundamentales del informalismo, cuadros abstractos y un conjunto de piezas vinculadas a la evocación de la naturaleza y el contexto urbano.

Antonio Palomino y la noche barroca. Hasta el 20 de septiembre. Museo Bellas Artes. Se trata de la primera exposición monográfica dedicada a su obra y lo hace en toda su complejidad, pues en ella se combinan pinturas, dibujos y estampas, producción literaria y teoría pictórica.

Anselm Kiefer. Hasta el 25 de octubre. Centro de Arte Hortensia Herrero. Primera gran muestra individual del artista alemán en la ciudad, con seis salas concebidas para la ocasión y "Danaë", un lienzo de más de trece metros que hasta ahora solo se había visto en Nueva York.

Imagen de la exposción de Antonio Palomino y la noche barroca / Levante-EMV

Exposición Playmobil. Museo Histórico Militar. Hasta el 3 de septiembre se puede visitar "The Legacy, los Clicks hacen Historia", una exposición gratuita y para todas las edades que convierte la historia de España y su legado en los Estados Unidos en un espectáculo a pequeña escala y con muchos detalles. Se recrean episodios históricos fascinantes como la defensa de San Agustín de Tucson, la expedición a California de Gaspar de Portolá y fray Junípero Serra, la batalla de San Luis con Fernando de Leyba o las hazañas de Bernardo de Gálvez en Pensacola. También podrás ver una misión franciscana del siglo XVIII y el descubrimiento de Florida por Ponce de León.

La leyenda del Titanic. Bombas Gens. La mayor muestra inmersiva del mundo sobre el transatlántico, con videomapping a 360º, realidad virtual y piezas de la película de James Cameron acaba este 16 de agosto. Se trata de la mayor exposición itinerante del mundo dedicada al legendario barco, enriquecida con nuevas instalaciones interactivas creadas especialmente para València. El público viajará hasta 1912 para revivir el nacimiento y la travesía del barco más famoso del mundo

Para toda la familia

El IVAM ofrece múltiples opciones:

“ La veueta del museu ”, un paseo junto a una mediadora y soprano que permite descubrir en familia, la fuerza vocal y la capacidad de fantasía sonora que nos pueden inspirar las obras de arte.

”, un paseo junto a una mediadora y soprano que permite descubrir en familia, la fuerza vocal y la capacidad de fantasía sonora que nos pueden inspirar las obras de arte. “ Oh! Una experiencia de narración para familias curiosas ”, que habla sobre los álbumes ilustrados que hay en la biblioteca familiar del IVAM Moguda!, y que juega con la pregunta, la mirada lenta y el pensamiento compartido

”, que habla sobre los álbumes ilustrados que hay en la biblioteca familiar del IVAM Moguda!, y que juega con la pregunta, la mirada lenta y el pensamiento compartido ¡Manos a la obra!, un taller que une a abuelos y sus nietos para acercarles a las exposiciones de manera práctica combinando técnicas y disciplinas artísticas.

Imagen del taller ¡Manos a la obra! / IVAM

Òptiques del bosc. CaixaForum. En este taller dedicado a los más pequeños se enseñan nuevas formas de relacionarnse con los demás seres vivos y descubrir cómo se ve el mundo desde otros ojos.

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Dakris, el mago invisible. Martes, 18 de agosto a las 19. Teatro Olympia. Hasta el 30 de agosto se podrá disfrutar de una (o dos) actuaciones dirias de este espectáculo de magia. Dakris llega con su nuevo espectáculo "Nada es lo que parece". Una propuesta para toda la familia llena de ilusión, humor y efectos imposibles que tendrá teletransportaciones, desapariciones, mentalismo e ilusiones con objetos del público.