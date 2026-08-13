Plácido Domingo, Ainhoa Arteta y Antonio Gandía actuarán en Requena junto a la Filarmónica local

La Orquesta Filarmónica de Requena cumple 20 años y, para celebrarlo, actuarán junto a Plácido Domingo, Ainhoa Arteta y Antonio Gandía. Estará dirigido por Francisco Melero y se celebrará en el Teatro Principal el domingo 23 de agosto a las 22 h. Será en el Festival Internacional de Música la Vendimia y el Vino (FiMuVin) y supondrá la segunda visita al municipio de la soprano vasca, mientras que tanto el tenor y director madrileño como el tenor alicantino lo harán por primera vez.

En el caso de Plácido Domingo, el concierto de Requena será el segundo que haga este verano en la Comunitat Valenciana tras haber actuado en el festival SOM de Castelló, en una vuelta gradual a los escenarios españoles y europeos tras la acusación en 2019 por abuso sexual y de poder que le costaron la dirección de la ópera de Los Ángeles.

Los tres cantantes interpretarán un programa titulado "La voz y el alma de España", que incluye obras de referencia del mundo de la zarzuela en una noche que supondrá el acontecimiento musical del año en Requena. El evento llega en un momento especial para la organizadora, la Orquesta Filarmónica Fundación Ciudad de Requena, gracias a la celebración de su vigésimo aniversario.

El FiMuVin comenzó el pasado 1 de agosto y durará hasta el 19 de septiembre y ya ha tenido actuaciones destacadas como los conciertos del Cuarteto Babek, la pianista Mar Valor o la soprano Teresa Albero y el pianista Jesús Mª Gómez. A lo largo de 2026, con el ciclo de "Las Cuatro Estaciones" y del mes restante de festival, la banda municipal ofrecerá un total de diez conciertos, además de organizar el Curso de Dirección Orquesta Ciudad de Requena y el Concurso de Dirección de Orquesta Maestro Collado.

Imagen de Plácido Domingo / MAX CATENA

El festival se cerrará con la actuación de Hidenisi Klezmer Balkan, el sábado 19 de septiembre a las 19:30 h. En este caso, el grupo de Teruel ofrecerá un recorrido por las tradiciones musicales del Este de Europa, fusionando la expresividad de la música klezmer, música tradicional instrumental de las comunidades judías asquenazíes, con la fuerza rítmica de los Balcanes.

Una cartelera de talla mundial

Sin duda, el evento que más atención ha captado será la actuación de Gandía, Domingo y Arteta, gracias a sus reconocidas trayectorias en el mundo de la ópera. La soprano vasca, que es la única que ya ha actuado en Requena, ha recibido múltiples premios, como el Premio de la Hispanic Society of America, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes o el Premio Ciudad de Alcalá de las Artes y las Letras, y ha declarado que se siente "inmensamente feliz y emocionada por volver a Requena en este maravilloso Festival Internacional de Música la Vendimia y el Vino. Compartir escenario y vivir esta experiencia musical junto al gran maestro Plácido Domingo y al magnífico tenor Antonio Gandía es un sueño hecho realidad”.

Por su parte, Gandía, considerado como uno de los mejores cantantes españoles en la actualidad, ha dicho que está seguro de que "el concierto con Plácido Domingo y Ainhoa Arteta en el Festival FiMuVin será una gran gala lírica".

Imagen de Hidenisi Klezmer Balkan, los encargados de clausurar esta edición del festival / Levante-EMV

Finalmente, está Plácido Domingo, posiblemente el caso más controvertido. Su carrera de 67 años con 4400 actuaciones, más de 50 videos musicales y 12 Grammys, quedó cuestionada tras la acusación de abuso sexual a nueve mujeres. Aunque no hubo sentencia firme, hizo un comunicado donde pedía perdón por el “dolor causado” y decía aceptar “toda la responsabilidad” por sus actos. Dimitió de su puesto en la Ópera de Los Ángeles y abandonó todos sus cargos en Estados Unidos y, aunque en el país norteamericano ha sido cancelado, en Europa ha seguido contando con múltiples actuaciones.

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Ahora, irá a Requena por vez primera y no se ha escondido al declarar que desea "compartir la emoción que sentimos ante la celebración de este concierto en el Festival FiMuVin 2026 de Requena en el que ofreceremos un repertorio que estoy seguro será del agrado del público".