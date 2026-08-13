El otro Medusa Festival ya está en marcha. Mientras el recinto principal ultima sus preparativos para las grandes jornadas de música, el 'River Town Resort', la zona de acampada del festival, ha abierto este jueves a las 9 de la mañana sus puertas a los primeros festivaleros. Desde primera hora, tiendas, maletas y grupos de amigos han comenzado a ocupar este particular núcleo residencial levantado junto al espacio del certamen en Cullera.

La zona de acampada se ha convertido en una auténtica ciudad efímera, concebida para que miles de asistentes puedan instalarse durante los días del festival y vivir la experiencia sin necesidad de abandonar su entorno. Con diferentes modalidades de alojamiento y una estructura propia de servicios, el River Town Resort constituye una de las grandes infraestructuras logísticas del Medusa 2026. La zona tiene setenta mil metros cuadrados, 70.000 m2, para poder acoger a los cerca de 8000 campistas que se darán cita desde el jueves hasta prácticamente el lunes.

La unidad básica del camping es la parcela. Cada espacio de acampada convencional dispone de 25 metros cuadrados y capacidad para hasta seis personas. Las parcelas se asignan a la llegada por la organización y deben mantenerse dentro de los límites establecidos, sin invadir los viales, accesos ni zonas comunes.

Mucho más que un lugar para dormir

El River Town Resort cuenta con duchas, aseos, zonas de sombra, taquillas y consignas, puntos de recarga de teléfonos móviles y espacios para la recogida de residuos. Todo ello permite que el festivalero pueda establecer en el camping su base de operaciones durante los días de celebración.

Así es el River Town Resort, el camping que acoge a 8000 personas del Medusa Festival / JG/MF

La seguridad ocupa un papel esencial. El recinto dispone de planos con los recorridos de evacuación, salidas de emergencia, puntos de concentración y espacios exteriores seguros, información que se facilita a los usuarios.

Sin fuego ni camping-gas

La normativa establece importantes restricciones para garantizar la seguridad. No está permitido hacer fuego ni utilizar camping-gas o barbacoas, mientras que tampoco pueden introducirse determinados objetos considerados peligrosos.

Sí se permite llevar comida y agua en recipientes cerrados. La prohibición del fuego cobra especial importancia en una instalación formada mayoritariamente por tiendas de campaña y ubicada en pleno mes de agosto y más aún si cabe con las altas temperaturas que estamos sufriendo.

Del camping tradicional al 'glamping'

El River Town Resort ofrece diferentes modalidades de alojamiento. El Sea Camp está pensado para quienes acuden con su propia tienda, mientras que el Wind Camp ofrece tiendas ya preparadas. A estas opciones se suman propuestas como Luxury Village y Motel, destinadas a quienes buscan mayores comodidades.

La oferta incluye también modalidades de 'glamping', el término en inglés con el que se denomina al cámping de lujo, con tiendas de diferentes dimensiones y capacidades, lo que permite transformar la experiencia tradicional de camping en un alojamiento más confortable.

Además del motel otra de las novedades de este año es la existencia de una zona para campers y caravanas.

Una ciudad provisional junto al festival

La principal ventaja del River Town Resort es su proximidad al recinto de conciertos. Para sus usuarios, el Medusa no termina cuando finaliza una sesión musical: comienza entonces otra rutina de descanso, duchas, recarga de móviles, comidas y preparación para regresar a los escenarios.

Desde las nueve de la mañana de este jueves, esa ciudad provisional ha comenzado a cobrar vida. Las primeras tiendas ya ocupan sus parcelas y los accesos han empezado a recibir a los festivaleros que han elegido instalarse junto al corazón del Medusa.

Durante los próximos días, el River Town Resort será mucho más que un camping. Será el lugar donde miles de personas dormirán, descansarán, convivirán y recuperarán fuerzas para volver a bailar.

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Una ciudad que nace con el festival y que desaparecerá cuando llegue el momento de desmontar las tiendas. Hasta entonces, el Medusa tendrá dos escenarios muy diferentes: el de las grandes estructuras, la música y las luces; y el de esta particular ciudad efímera que desde este jueves ya está habitada.