Una tabla de 35 centímetros de Joan de Joanes conquista de nuevo las subastas

El mercado del arte ha cerrado las citas oficiales de subastas poniendo el foco en Joan de Joanes, uno de los artistas valencianos referentes del Renacimiento. En concreto, una pequeña 'Virgen de la anunciación', realizada en el siglo XVI y procedente de la colección del conde de Muguiro, se ha vendido por 44.300 euros en la última subasta que convocó la Casa Ansorena, más que duplicando los 20.000 euros fijados como precio de saluda.

La venta, a un particular, ha vuelto a situar a Joan de Joanes entre los nombres valencianos que más interés despiertan en el mercado de la pintura antigua, como ha quedado demostrado en esta última subasta. No es la primera vez que una de sus pequeñas tablas protagoniza un importante remate, ya que en 2022 el Museo del Prado adquirió una de estas obras por 100.000 euros.

Entonces fue la 'Virgen con el Niño y Santa Ana', y en esta ocasión ha sido la 'Virgen de la Anunciación', que mide 36,5 centímetros de diámetro, está ejecutada al óleo sobre tabla y fechada aproximadamente entre 1542 y 1550, una etapa clave en la trayectoria del pintor, cuando comenzó a asumir la dirección del obrador familiar mientras su padre, Vicente Macip, todavía permanecía activo.

La tabla 'Virgen de la Anunciación' de Joan de Joanes, de apenas 35 centímetros que ha subastado Ansorena. / Ansorena

La obra partía con un precio de 20.000 euros, pero las pujas elevaron progresivamente su valor hasta los 44.300 euros finales, confirmando el atractivo de una pintura de pequeño formato pero con una ejecución especialmente cuidada y representativa de este pintor.

La historia centenaria detrás de la tabla

Más allá de la cuantía económica por la que se resolvió la subasta, la tabla destaca por su calidad y procedencia, ya que sale directamente de una de las grandes colecciones españolas de pintura. Perteneció a comienzos del siglo XX al Conde de Muguiro, que reunía una amplia representación de obras de los grandes maestros de la pintura como Francisco de Goya, Anthon Raphael Mengs, Alonso Cano, Francisco Bayeu o Vicente López. La pieza formó parte de esta misma colección hasta 1974, cuando pasó a un particular.

Su formato circular, en forma de tondo, hace pensar que originalmente pudo formar parte de un retablo que hoy habría desaparecido y que habría estado emparejado con una representación del arcángel San Gabriel. El modelo guarda relación con una composición de Joan de Joanes planteada para la parroquia de San Agustín de València, de la que se conserva un diseño en el Nationalmuseum de Estocolmo.

La delicadeza del rostro de la Virgen, el tratamiento minucioso de sus cabellos y manos y la paleta empleada son algunos de los elementos que han permitido relacionarla con otras obras de Joan de Joanes, pero es que además comparte características con otras de sus obras. La atribución al pintor valenciano se apoya tanto en las características formales de la pintura como en los estudios técnicos realizados sobre ella. Es el caso del fondo dorado, que conecta con otras obras de cronología cercana como la 'Inmaculada Concepción' de la colección del Banco Santander, aunque en esta imagen ya existe una suavidad y amabilidad en que la distancia de los modelos de su primera etapa, alejados de los de su padre.

La 'Inmaculada Concepción' de Joan de Joanes de la colección del Banco Santander. / Banco Santander

Los análisis también han aportado información sobre el proceso creativo y todo indica, a tenor del estudio radiográfico, que hubo modificaciones durante la ejecución, como cambios en la posición de los dedos de ambas manos. Además, la reflectografía infrarroja ha revelado un dibujo subyacente de líneas finas y precisas, especialmente visible en las manos, además de varios cambios efectuados por el artista durante el proceso de creación.

La pintura conserva también otro dato curioso, ya que en el reverso se aprecian etiquetas relacionadas con la Junta Delegada de Incautación, Protección y Salvamento del Tesoro Artístico y con la testamentaría de María de los Ángeles López-Roberts Muguiro.

Un Vicente López para la colección estatal

Junto a la venta del retablo de Joan de Joanes, otro valenciano triunfó en la subasta. Fue el Estado quien ejerció su derecho de tanteo sobre un retrato realizado por el artista Vicente López Portaña a la reina María Isabel de Braganza. Lo hizo mediante la técnica del pastel sobre papel, en torno a 1816 y mide 60x41 centímetros. La obra partía de 16.000 euros y fue adjudicada por 19.700 euros tras la decisión del Estado de intervenir ejerciendo su derecho de compra por el lote.

Retrato de 'Maria Isabel de Braganza, Reina de España' de Vicente López, realizado en pastel. / Ansorena

El retrato representa a la segunda esposa de Fernando VII y tiene una procedencia de especial relevancia, ya que perteneció a la colección de José Lázaro Galdiano, una de las grandes colecciones históricas de arte reunidas en España.

Además, la pieza cuenta con respaldo bibliográfico porque fue incluida por el especialista José Luis Díez en el catálogo de la obra del artista, donde figura como 'PS-11'. Además, hasta ahora era conocida porque existe una fotografía de la obra que conserva el Archivo del Instituto del Patrimonio Cultural de España.

Un retrato único de Isabel de Braganza

Vicente López fue una de las figuras fundamentales de la pintura española al ser pintor de la corte durante el primer tercio del siglo XIX. Fue nombrado Primer Pintor de Cámara en 1815, desde donde desarrolló una intensa actividad como pintor religioso, decorador, dibujante y, especialmente, retratista.

El pastel adquirido por el Estado tiene un interés añadido porque según se explica en la documentación especializada, es el único retrato al pastel conocido de la reina y realizado por el pintor oficial de la corte.

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En cuestiones técnicas, la obra evidencia el virtuosismo del pintor valenciano en el retrato, especialmente en la precisión del dibujo y en su capacidad para reproducir las diferentes texturas de la piel, los tejidos y los objetos y no deja de sorprender el buen estado de conservación que mantiene, especialmente significativo al tratarse de una técnica tan delicada como es el pastel. Ahora que el Estado es su propietario, está por ver qué hace con ella y si será expuesta o si pasará a formar parte de su colección sin ser mostrada al público.