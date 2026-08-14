El festival Medusa abre sus puertas en Cullera con una respuesta masiva de público

La espera ha terminado. El Medusa Festival 2026 comenzó ayer jueves en la playa de Cullera, dando paso a cuatro jornadas en las que la música electrónica, los grandes espectáculos audiovisuales y miles de aficionados convertirán el municipio en uno de los grandes epicentros musicales del verano. Ayer se celebró la primera jornada como una fiesta de bienvenida desde las 4 de la tarde y hasta la madrugada de hoy.

Desde la organización se ha mostrado "una profunda satisfacción por la masiva respuesta de público que está registrando esta edición". A tenor de las entradas vendidas, aseguran que los asistentes han llegado a Cullera "desde prácticamente todos los puntos de España", pero también desde diferentes países europeos e incluso desde otros continentes, con público que ha cruzado el Atlántico "para poder vivir en primera persona una cita considerada única en nuestro país y una de las grandes referencias de la música electrónica en Europa", señalan.

La duodécima edición reúne durante cuatro días a 150 DJs repartidos en ocho escenarios, con un cartel encabezado por grandes figuras internacionales como Tiësto, Carl Cox, Steve Aoki, Dimitri Vegas, Marco Carola, Adam Beyer, Sara Landry, James Hype o Nervo, además de una extensa representación de artistas nacionales.

El festival afronta así sus días grandes después de semanas de preparativos y con una puesta en escena que vuelve a situar la producción audiovisual entre sus principales atractivos.

Joan Gimeno

El concepto de este año, «Apsaras», inspirado en la mitología hindú y budista, se trasladará a grandes estructuras, iluminación, efectos especiales, drones y espectáculos audiovisuales. El escenario principal alcanza los 105 metros de anchura y cuyo secreto será desmedadon oficialmente en la apertura de las puertas de mañana al público.

El primer día ya está en marcha

Desde las nueve de la mañana se han abierto las puertas del camping zona de acampada al público en general con entrada de acceso a dicha zona y a partir de ahí se puede considerar que el Medusa 2026 está en marcha. Pero la organización no ha querido que esta primera jornada sea tan solo para que los cerca de 8.000 campistas se instalen en las zonas destinadas al alojamiento sino que ha querido ir más allá.

De ahí que la jornada inaugural combinara diferentes estilos de electrónica, desde el techno y el house hasta el EDM, hardstyle y remember. Paralelamente, el Beach Club by idealista acoge desde esta tarde la propuesta «Sun Down», que comenzó a las cuatro de la tarde con Carlos Agraz y continuó con Michenlo, Nicky Romero, Relajadita, Andrés Campo, Yanamaste y Elmefti, hasta las 02.00 horas.

El Medusa Festival abre sus puertas y llena su beach club con la primera sesión de electrónica encabezada por Andrés Campo / Joan Gimeno

De hecho, la fiesta inaugural ha sido uno de los grandes reclamos porque sigue la filosofía del club de playa: unir la música con una buena piscina desde donde disfrutarla. Está situado en la zona sureste del recinto, y cuenta con jardines y áreas de descanso. La ubicación permite integrar uno de los elementos que definen al Medusa: la posibilidad de combinar la experiencia de un gran festival de música electrónica con el entorno marítimo de Cullera.

Los doce elegidos por Medusa

La propia organización del festival ha seleccionado una docena de grandes nombres de la electrónica para sus principales jornadas. Si ayer fue Andrés Campo el que lideró el cartel en el 'Beach club', hoy será el turno de Fátima Hajji, Miss Monique, HALŌ y Vendex, cuatro propuestas que recorren el techno, el melodic techno, el progressive house y los sonidos más oscuros. El sábado 15 será el turno de Aarón Sevilla, Carl Cox, 4444 Four Of A Kind y Adrián Mills, con el legendario DJ británico como uno de los grandes reclamos de esta edición.

El domingo 16, la programación continuará con Tiësto, que regresará a tierras valencianas dos décadas después de su última actuación en la ciudad, junto a Hugel y Sara Landry, encargada de cerrar el festival. En conjunto, el Medusa apuesta por reunir en Cullera a referentes internacionales y nuevas figuras de géneros como el techno, el hard techno, el hardstyle, el afro house y el melodic techno, combinando nombres históricos de la electrónica con algunas de las propuestas más destacadas de la escena actual.

Cabe destacar que en el 'line-up' general del festival, extendido durante cuatro días, hay trece artistas valencianos de los 150 previstos. Entre ellos destacan Wade, valenciano de adopción; el veterano Miguel Serna y su hija Brenda Serna, una de las nuevas figuras del hard techno; y artistas vinculados al propio festival como Pive o el cullerense Carlittos. La representación local se completa con nombres como Fercho Energy, Javi Boss, Ismael Lora, Chumi DJ, José Conca, Álex Cervera, Vicente Belenguer y Coqui Selection.

La programación combina así las nuevas generaciones con los históricos de la cultura de club valenciana, incluida la herencia de la Ruta, y los sitúa junto a grandes figuras internacionales como Carl Cox, Tiësto, Andrés Campo, Fátima Hajji, Miss Monique o Sara Landry. Una mezcla que permite al Medusa reivindicar el peso de la escena valenciana sin renunciar a un cartel internacional que tiene en Cox y Tiësto dos de sus principales reclamos.

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Con el recinto preparado y el público llegando ya a Cullera, el festival Medusa encara sus tres jornadas principales con el objetivo de volver a convertir la localidad en un punto de encuentro internacional para los amantes de la música electrónica y consolidar su posición entre los grandes festivales europeos del género.