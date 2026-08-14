El IVC reparte 3,2 millones entre 20 salas de teatro valencianas

El Institut Valencià de Cultura (IVC) ha concedido 3,2 millones de euros en ayudas para 2026 y 2027 a 20 salas y teatros con programación estable de teatro, danza y circo de la Comunitat Valenciana. La resolución, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), contempla una dotación de 1,6 millones de euros para cada uno de los dos años.

La ayuda forma parte de las líneas de subvenciones del IVC destinadas a sostener el tejido profesional de las artes escénicas valencianas y se suma a la primera convocatoria de ayudas al fomento de las artes escénicas de 2026, dotada con 2,95 millones de euros. En conjunto, el organismo cultural prevé incrementar este año en 800.000 euros la dotación destinada a estas ayudas, hasta alcanzar los 3,75 millones, repartidos en once modalidades y dos convocatorias. Este reparto no está exento de polémica y llega cuando más tensión existe entre el órgano y el sector, con las compañías y empresas de las artes escénicas en pie de guerra y con la dirección del ente vacía tras la dimisión de Álvaro López Jamar en junio.

Este reparto, publicado en el DOGV esta semana tras una corrección en los baremos, se dirigen específicamente a los teatros con programación continua tanto en teatro como en danza y circo. Las ayudas superan los 200.000 euros en seis de los expedientes resueltos.

La mayor cuantía corresponde a Carme Teatre, que recibirá 228.657,37 euros en el conjunto de los dos ejercicios. Le sigue muy de cerca Teatro de lo Inestable, con 228.581,96 euros, mientras que L'Horta Teatre obtiene 221.594,30 euros. También figuran entre las mayores ayudas Olympia Metropolitana (Talia), con 214.883,13 euros; Arden Producciones, con 211.942,28 euros, y Espectáculos Pinkerton, con 211.766,33 euros.

Carme Teatre es, además, el expediente con mayor puntuación de toda la relación, con 90,97 puntos, seguido prácticamente a la par por Teatro de lo Inestable, que alcanza los 90,94. L'Horta Teatre obtiene 88,16 puntos y Olympia Metropolitana, en su sala Talia, 85,49.

Precisamente, Olympia Metropolitana aparece con dos expedientes correspondientes tanto al Talia como al Teatro Olympia y entre ambos suma suma 385.446,25 euros para los dos años: 214.883,13 euros para Talia y 170.563,12 para Olympia.

La relación también incluye a compañías y espacios con ayudas de menor cuantía, como es el caso del Teatre de la Caixeta, con 110.624,97 euros; Teatre Micalet, con 90.843,29 euros; Rebombori Cultural, con 77.080,96 euros y los dos expedientes de Teatro de Marionetas La Estrella, correspondientes al Cabanyal y Petxina, con 70.090,26 y 70.384,34 euros, respectivamente.

La publicación de esta relación llega, además, acompañada de una corrección de errores respecto a la resolución inicial. El IVC detectó un error aritmético en la suma de las puntuaciones de uno de los expedientes y ha corregido la valoración de Espectáculos Pinkerton, ya que en la resolución anterior aparecía con 64,25 puntos mientras que la puntuación correcta es de 84,25 puntos, aunque la cuantía de la ayuda se mantiene en 211.766,33 euros.

Ayudas a las artes escénicas

Estas ayudas bienales se enmarcan en el conjunto de medidas impulsadas por el IVC para apoyar las artes escénicas de la Comunitat Valenciana. Para 2026, el organismo ha previsto un incremento global de 800.000 euros en las ayudas destinadas al sector, hasta alcanzar los 3,75 millones de euros. La primera convocatoria, dotada con 2,95 millones, contempla las modalidades de producción profesional de un montaje escénico, gira de espectáculos, festivales y muestras y asociaciones sin ánimo de lucro.

La segunda convocatoria, prevista para septiembre y dotada con otros 800.000 euros, completará estas líneas con ayudas destinadas a escritura escénica, formación, edición, investigación, residencias, producción emergente de teatro, danza y circo y asistencia a ferias.

El objetivo de estas subvenciones es "impulsar la creación, producción, difusión y exhibición de las artes escénicas, así como favorecer la cooperación entre los diferentes agentes culturales y garantizar una oferta escénica diversificada y de calidad". En el caso de las ayudas bienales ahora concedidas, el apoyo se concentra en las propias salas que programan los espectáculos.

Nuevo comienzo en septiembre

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En septiembre no solo llegará la nueva resolución de ayudas a las artes escénicas sino que también se espera que se haya resuelto la incógnita sobre la dirección del IVC. La dimisión de López-Jamar de junio ha dejado el órgano sin dirección general. Sí se han mantenido los cuatro directores adjuntos, María José Hernández Mora como directora de Artes Escénicas -que recientemente tuvo que renunciar a la convocatoria pública de una plaza a la que se había presentado dentro del propio IVC- y Luis Gosálbez, director de Audiovisuales y Cinematografía. Con ellos se mantiene Beatriz Traver a cargo de Música y Cultura Popular y Jordi Blanch como director del Cor de la Generalitat.