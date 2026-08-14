Medusa desvela Apsaras: el gigantesco templo asiático que ha mantenido en secreto durante un año

105 metros de ancho, 27 de alto y 120 toneladas. Son las cifras que resumen la magnitud de Apsaras, el gigantesco escenario principal que desde hoy preside la duodécima edición del Medusa Festival en Cullera y que durante meses ha permanecido oculto a las miradas del público. Pero detrás de sus dimensiones hay una historia mucho más larga que la de un simple montaje escénico. El equipo creativo del festival ha necesitado doce meses para dar forma a una propuesta que pretende transportar al público al universo espiritual del Sureste asiático sin cruzar la delicada frontera que supone representar símbolos religiosos.

El misterio se desvelará oficialmente este viernes a las 17 horas, coincidiendo con la apertura de puertas de la programación central del macrofestival. A partir de ese momento, miles de asistentes podrán contemplar por primera vez una estructura que evoca los grandes templos de Asia y que tiene como principal referencia visual Angkor Wat, en Camboya, considerado el mayor complejo religioso del mundo y uno de los grandes tesoros arqueológicos del planeta. El conjunto está declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde 1992.

La elección de Apsaras como hilo conductor tampoco es casual. Las apsaras son ninfas celestiales y acuáticas presentes tanto en las tradiciones hindúes como budistas y asociadas a la belleza, la danza y el mundo celestial.

A partir de este concepto, Medusa ha construido un universo fantástico en el que la música electrónica se encuentra con la arquitectura, la naturaleza y el misterio de las antiguas culturas asiáticas.

Apsaras, el templo asiático que Medusa ha mantenido en secreto durante un año / Levante-EMV

Un viaje a Tailandia

El proyecto comenzó hace aproximadamente un año y llevó al equipo creativo a realizar una auténtica inmersión cultural. Uno de los momentos decisivos tuvo lugar en septiembre de 2025, cuando integrantes de Medusa viajaron a Tailandia para recorrer algunos de los principales templos budistas del norte del país.

La expedición pasó por Chiang Mai y Chiang Rai, en una zona próxima a las fronteras con Laos y Myanmar. Allí visitaron espacios emblemáticos como el Templo Blanco y el Templo Azul. La experiencia les permitió reunir referencias arquitectónicas, estudiar formas, colores y volúmenes y trasladar posteriormente esas sensaciones a los primeros bocetos del escenario.

El objetivo, sin embargo, no era reproducir literalmente ningún templo ni convertir una religión en un elemento decorativo. El equipo creativo ha extremado las precauciones para evitar representaciones de divinidades, iconos sagrados o figuras que pudieran resultar ofensivas para quienes profesan estas religiones.

La distinción resulta especialmente importante porque hinduismo y budismo responden a tradiciones y concepciones religiosas diferentes. Por ello, Medusa ha optado por inspirarse en la atmósfera, la arquitectura, la naturaleza y el imaginario cultural de la región, dejando fuera cualquier representación directa de figuras sagradas.

Joan Gimeno

Un templo para 35.000 personas

El resultado de ese proceso creativo es una estructura monumental de 105 metros de anchura, 27 metros de altura y 120 toneladas de peso. Ante ella podrán congregarse más de 35.000 personas durante las actuaciones de los principales artistas de esta edición.

Apsaras se convierte así en el gran punto de referencia visual del festival, pero también en el escenario sobre el que se desarrollará buena parte de los momentos más esperados de la programación. Este viernes pasarán por él Wade, Miss Monique, HALŌ y Dimitri Vegas. El sábado será el turno de Aarón Sevilla, James Hype, Alok y Steve Aoki, mientras que el domingo llegarán Tiësto, Oliver Heldens y Timmy Trumpet.

La escenografía alcanzará su máxima expresión durante las ceremonias audiovisuales programadas para viernes, sábado y domingo a las 23 horas, con drones, iluminación y fuegos artificiales integrados en un espectáculo diseñado específicamente para esta temática.

De la jungla asiática a la playa de Cullera

La apuesta de Medusa vuelve a demostrar que el escenario principal es mucho más que el lugar desde el que actúan los grandes nombres del cartel. En cada edición, la organización intenta construir una identidad propia alrededor de su arquitectura efímera y convertir el recinto en un universo diferente durante unos días.

Con Apsaras, esa transformación lleva al público desde la playa de Cullera hasta una imaginaria jungla del Sureste asiático. Los templos, la vegetación, el misterio y las referencias arquitectónicas se mezclan con la tecnología audiovisual propia de un festival de grandes dimensiones.

Tras la apertura de la zona de descanso y la preparty celebrada este jueves, hoy comienza oficialmente la programación central de Medusa. La organización espera recibir a 180.000 personas hasta el domingo, consolidando una vez más a Cullera como uno de los grandes puntos de encuentro europeos de la música electrónica.

Apsaras, el templo asiático que Medusa ha mantenido en secreto durante un año / Levante-EMV

Durante cuatro días, miles de personas bailarán frente a Apsaras sin saber quizá que detrás de sus 105 metros de fachada y sus 120 toneladas de estructura hay también doce meses de viajes, investigación y bocetos, además de una premisa tan sencilla como exigente: inspirarse en una cultura milenaria sin apropiarse de sus símbolos sagrados.

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El cambio que más mejora la pieza, a mi juicio, es el último párrafo: al eliminar la coma después de «quizá» y compactar la enumeración, el cierre queda más limpio y contundente. También funciona mejor «actúan» que «pinchan» porque entre los nombres del cartel puede haber formatos que no sean estrictamente sesiones de DJ.