Volver a encontrarnos

Agosto es un mes que nos permite hacer cosas que durante el resto del año parece que nos cueste encontrar la excusa para hacerlas, como leer hasta las tantas, comer a horas absurdas, reencontrarnos con gente a la que llevamos meses diciendo que tenemos que ver, o bailar canciones de hace veinte años convencidos de que seguimos teniendo exactamente la misma edad que cuando las escuchamos por primera vez.

Yo, que soy bastante partidaria de todo lo anterior, he tenido además una semana llena de libros, como no podía ser de otra manera tratándose de mí. Tuve la suerte de asistir a la presentación de ‘Las flores del ayer’, la primera novela de Virginia Bonet. Hay algo muy emocionante en publicar tu primera novela (lo sé por experiencia), por ello entiendo perfectamente la emoción de Virginia en ese momento irrepetible de mostrar al mundo tu primera novela.

La presentación tuvo lugar en la Casa del Libro (mis ‘dealers’ de confianza) y Virginia Bonet estuvo acompañada por Rosario Raro, ganadora del Premio Azorín 2025, que ejerció de presentadora. Me gusta mucho escuchar a escritores hablando con otros escritores porque normalmente terminan apareciendo asuntos que no figuran en ninguna nota de prensa, de dónde nació la historia, qué personaje se resistió o qué parte de uno mismo acaba inevitablemente metida en una novela aunque el autor jure que todo es ficción…

Virginia estuvo además muy arropada por su familia y amigos. Allí estaban Jaime Bonet, Virginia Morell, Verónica Bonet, Amparo Guijarro, Marisa Moscardó, Elisa Colomina, Sara Millán, Esperanza Pérez, Paula Francés, Begoña del Río, Marta Copovic, Chelo Martínez, Meri Daroz, Rosa Font, Alexia Larchen y Carlos Sanz-Daza.

Decía Virginia Woolf que cada secreto del alma de un escritor está escrito en sus obras. No sé si será siempre verdad, pero creo que presentar la primera debe de parecerse un poco a abrir la puerta de casa y dejar entrar a desconocidos. Así que enhorabuena, Virginia, por muchas novelas más.

De los libros pasé a otro lugar lleno de historias, el Ayuntamiento de València. En el Salón de Cristal asistí a la presentación del nuevo vídeo promocional de la Casa Consistorial. Paula Llobet, concejala de Turismo, Innovación y Captación de Inversiones, y mi querida Ángela Pla, directora de ELCA Contenidos, fueron las encargadas de presentar un trabajo que recorre la historia del edificio y algunos de sus espacios más representativos, como el propio Salón de Cristal, el balcón principal y el Museo Histórico Municipal.

El vídeo explica desde los orígenes de la antigua Casa de la Ciudad hasta la evolución del actual edificio y ha contado con un amplio equipo como Virginia Valverde, Juanjo Company, Juan Lagardera, Paco Ballester, Miguel Ángel Villa, Víctor Xercavins y José Villota.

Quisieron acompañar a Paula Llobet y Ángela Pla en la presentación caras tan conocidas de la ciudad como Mayrén Beneyto, Eva Marcellán, Vicente Gracia, Natalia Martínez, Carmen Alcayde y Alfredo Esteve.

Esta semana siguió también con más belleza, la de la marca Saigu que ha celebrado el primer aniversario de su tienda de Valencia dentro de su campaña ‘La Mar de Guapas’, sobrevolando la costa valenciana con una avioneta con una pancarta que decía «Somos la mar de guapas», para terminar después en la Patacona con maquillaje, fotografías al atardecer y centenares de mujeres participando en la experiencia, como por ejemplo Irina Rico, Marianne Roa, Ane Maruri, Marina Montiel y Lucía Fleta.

Me gusta especialmente esa idea de una belleza práctica y sin demasiada solemnidad, porque cada vez me interesa menos parecer perfecta y mejor parecer descansada, cosa que a determinadas edades como la mía constituye una aspiración estética muy legítima.

Termino con un reencuentro en el sentido más literal de la palabra. El martes se celebró en Molí Jávea el ‘Reencuentro Distrito 10’, una fiesta destinada en exclusiva a mayores de treinta años y donde uno entra siendo una persona adulta, responsable, con hipoteca, hijos, trabajo y probablemente alguna contractura cervical, y bastan los primeros acordes de una canción determinada para que todo eso desaparezca.

La fiesta reunió a los DJs de la mítica sala Distrito 10 y recuperó canciones que para muchos son recuerdos míticos. Allí me encontré entre otros con con Beatriz Maset, Inma Roldán, Lourdes Blasco, Paloma Pérez, Ana Pérez, Luis Lillo, Carlos Fernández, Antonio Jordán, Vicente Olmos, Quique Torregrosa, Paula Canet, Amparo Pérez y Neus Mira.

Me encantan este tipo de fiestas, no tanto por la nostalgia, sino por la maravillosa sensación de reconocerte durante unos minutos en la persona que fuiste.

Noticias relacionadas

No creo que debamos vivir mirando hacia atrás, pero volver de vez en cuando a los lugares, las personas o la música que alguna vez nos hicieron felices tampoco me parece una mala manera de recordar quiénes somos.