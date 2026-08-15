El Medusa Festival retrasa dos horas la apertura de su segunda jornada por la previsión de chubascos

El Medusa Festival ha decidido retrasar dos horas, hasta las 20.00 horas, la apertura de puertas de su segunda jornada, prevista inicialmente para las cinco de la tarde, como medida de precaución ante las previsiones meteorológicas adversas.

La organización ha explicado que existe una posibilidad pequeña, pero real, de que se produzcan chubascos durante las primeras horas de la tarde, por lo que ha optado por mantener el recinto despejado durante esa franja horaria para garantizar la seguridad y comodidad de los asistentes.

Suspensión de actuaciones

La decisión supone la suspensión de las actuaciones programadas entre las 17.00 y las 20.00 horas. A partir de las ocho de la tarde, el festival tiene previsto reanudar su programación con las sesiones y espectáculos contemplados en los horarios oficiales.

No obstante, la organización advierte de que la hora de reapertura podría sufrir alguna modificación en función de la evolución de las previsiones meteorológicas.

El Medusa ha trasladado sus disculpas a los asistentes por las molestias que pueda ocasionar este cambio, aunque insiste en que se trata de una decisión adoptada exclusivamente por motivos de seguridad y prevención.

"Preferimos ser precavidos y empezar un poco más tarde", señala la organización, que confía en que, una vez superada la franja de mayor riesgo meteorológico, la jornada pueda desarrollarse con normalidad y mantener el resto de su programación prevista.