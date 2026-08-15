La música del siglo XX se apodera del eclipse

Lo clásico nunca pasa de moda y, si no, que se lo pregunten a varios grupos y cantantes que, durante el día del eclipse, vieron cómo aumentaban sus oyentes respecto a su media habitual. La recientemente fallecida Bonnie Tyler o Soundgarden son algunos ejemplos que el 12 de agosto incrementaron de manera notable el número de personas que escucharon algunas de sus canciones.

Spotify ha publicado este viernes el top 10 de canciones que más crecieron en número de oyentes a lo largo del día del eclipse. Y es que el fenómeno astronómico también se dejó notar en los hábitos de escucha de los usuarios de la aplicación en España, con importantes aumentos en las reproducciones de canciones relacionadas con el sol, los eclipses y el espacio. Quevedo, Bad Gyal y Rosalía cedieron su habitual puesto en los tops para concedérselo a bandas y cantantes en solitario como Weezer o Feist.

La canción que más creció 'sorprenderá' a todo el mundo por su título: 'Eclipse', de la banda británica Pink Floyd, con un increíble aumento del 969 %. Fue, sin duda, la canción que más creció respecto al resto del top 10. En segundo y tercer lugar están 'Total Eclipse of the Heart', de la británica Bonnie Tyler, con un 227 %, y 'Day One' (toda una experiencia musical recogida dentro de la banda sonora de una película como Interestellar), del alemán Hans Zimmer, con un 105 %. Los cinco primeros se cierran con 'Black Hole Sun', de la banda estadounidense Soundgarden, que creció un 92 %, y 'Cornfield Chase', también de Hans Zimmer, con 85 %.

Imagen de la banda Soundgarden / Archivo

El fenómeno también se trasladó a las playlists creadas por los propios usuarios de la app: “eclipse” fue la palabra más utilizada en los títulos de playlists generadas por los españoles a lo largo del 12 de agosto. Spotify registró miles de playlists con términos como “eclipse”, “total eclipse” y “eclipse solar”, lo que refleja cómo la música se convirtió en parte de la experiencia astronómica y en la banda sonora elegida para acompañar el momento.

Top 10 al completo

“Eclipse”, de los británicos Pink Floyd, con +969 % “Total Eclipse of the Heart”, de la británica Bonnie Tyler, con +227 % “Day One (Interstellar Theme)”, del germano Hans Zimmer, con +105 % “Black Hole Sun”, de la banda estadounidense Soundgarden, con +92 % “Cornfield Chase”, de Hans Zimmer, con +85 % “Estrella fugaz”, del colombiano Beéle, con +47 % “Veridis Quo”, del dúo francés Daft Punk, con +46 % “Island in the Sun”, de la banda estadounidense Weezer, con +29 % “My Moon My Man”, de la canadiense Feist, con +29 % “Here Comes the Sun”, de la banda británica The Beatles, con +27 %

Varias canciones del álbum 'The Dark Side of the Moon', de Pink Floyd, también vieron cómo aumentaron sus reproducciones durante la jornada.

Imagen de la banda The Beatles / Levante-EMV

La música está en constante cambio

El ranking muestra la evolución de los gustos musicales en los últimos años. Aunque géneros como el reguetón o el trap tienen una gran presencia en las listas de éxitos y entre los artistas más escuchados, canciones de otras décadas siguen teniendo peso entre los oyentes. El eclipse demuestra que el éxito de una canción no depende únicamente de las tendencias del momento, sino también del contexto. Es el caso del rock, que en sus distintas versiones (pop rock, rock alternativo, rock indie...) junto al pop, son de los géneros más escuchados a nivel mundial.

Un acontecimiento como este puede hacer que miles de personas vuelvan a escuchar canciones que ya conocían o que descubran temas que, hasta ese momento, no formaban parte de sus hábitos musicales. De esta manera, artistas y grupos que forman parte de la historia de la música pueden recuperar protagonismo gracias a fenómenos que no tienen que ver con la industria musical.

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La variedad del top 10 demuestra que el eclipse no estuvo ligado a un único género musical y que cada evento se puede asociar a un tipo de música diferente. Desde clásicos del rock como Pink Floyd, Weezer o The Beatles hasta música electrónica, con Daft Punk; pop, con Feist; música latina, representada por Beéle; y bandas sonoras de Hans Zimmer. Cada oyente encontró una forma diferente de ver el fenómeno astronómico a través de la música.