Alberto Donaire, un artista curtido en muchas guerras

Una de las ilusiones de mitad de temporada lleva el nombre de Alberto Donaire. La posibilidad de ver unos lances o unos muletazos con otro cante redimen de la triunfal regularidad (también en el escalafón de los novilleros).

La razón estriba en la calidad de torero que es este joven novillero de Calahorra, La Rioja. Y eso mantiene la afición en efervescencia, la ilusión por el toreo con esa pasión que él transpira en su palabra y demuestra en el ruedo.

Ahora -siempre lo hemos hecho- hay que prestarle más atención que nunca. El novillero riojano formado en la Escuela Taurina de València, que sabe de la dureza del toreo tras la peritonitis y la gravísima cornada en el esfínter sufrida en la plaza de toros de València, está teniendo una temporada de ascensión, de menos a más y asumiendo compromisos cada vez de mayor envergadura, en distintas plazas y ganaderías.

Dentro de muchas guerras tendríamos que decir, pero siempre por su camino, con su concepto, que corresponde a la verdadera esencia de ese toreo que siente.

Alberto Donaire dibuja un gran verónica en la plaza de toros de Arnedo, La Rioja. / Rafa Laguna

La (buena) temporada

Sin suerte en el primer compromiso de la temporada dentro del coso de la calle Xàtiva, el primer golpe fuerte llegó el 28 de junio en Navas de San Juan (Jaén), donde salió en hombros tras cortar una oreja a cada uno de sus novillos, de Apolinar Soriano y Eugenio Frías, en una tarde en la que destacó especialmente su toreo al natural y la regularidad de sus dos actuaciones.

Después llegó Vinaròs, el 18 de julio, una fecha clave porque abría su participación en el Circuito Valenciano de Novilladas. Frente a los novillos de Pío Tabernero de Vilvís, dio una vuelta al ruedo en su primero y cortó una oreja al segundo y destacó especialmente por su buen toreo a la verónica.

En este proceso de selección que supone el toreo -duro, sí, aunque mucho más duro es el propio toreo- sirve para poner en el camino adecuado a quienes verdaderamente tienen condiciones y, al mismo tiempo, dejar espacio a otros jóvenes que esperan una oportunidad para intentarlo. Y Alberto Donaire ha demostrado este mes de agosto que sí las tiene para funcionar, ya que confirmó su buen momento con dos golpes en la mesa.

Diversidad de encastes

El 1 de agosto en Lodosa (Navarra) protagonizó uno de sus triunfos más rotundos con tres orejas en su esportón ante novillos de Pincha y, una semana después, trasladó esa racha a la Francia taurina. El 8 de agosto, en Parentis-en-Born, dentro de la Feria Sen Bertomiu, cortó una oreja a cada novillo de La Golosina -encaste Santa Coloma en la rama Buendía- y volvió a salir a hombros.

En esa línea de afrontar la diversidad de encastes, pero siempre dentro de un concepto artístico del toreo, Donaire parece dispuesto a no encasillarse y a medirse con hierros de distinta procedencia y comportamiento, nada fáciles y, en algunos casos, incluso a contraestilo. Pero el 30 de agosto está anunciado en Peralta (Navarra) con novillos de Prieto de la Cal, dentro de una feria de marcado carácter torista, lo que añade valor a su temporada.

De la misma forma ocurre el 9 de septiembre en el Alfarero de Oro de Villaseca de la Sagra, uno de los grandes escaparates del escalafón novilleril, en el que está anunciado con novillos de José Escolar, pertenecientes al prestigioso encaste Albaserrada de origen Saltillo, pero tan serios como duros en su entrega.

El regreso a Algemesí

Tras ello, Donaire volverá a Algemesí dentro de la Setmana de Bous gracias a su participación en las novilladas que organiza la Generalitat Valenciana, ya que desde que allí debutó con picadores no ha vuelto pese a ser una plaza especialmente vinculada a su trayectoria. Será la segunda semifinal del certamen, con reses de Fermín Bohórquez y junto a Javier Cuartero e Ian Bermejo. De esa tarde saldrá una de las plazas para la final del 4 de octubre en Villena.

Y todavía le queda otra cita de gran interés el 27 de septiembre, en Arnedo, dentro del prestigioso Zapato de Oro, en el que está anunciado con novillos de Los Maños. Un certamen en el que ya fue distinguido por su toreo de capa con el trofeo de Diego Urdiales.

Así que Donaire ha pasado a encadenar triunfos en Navas de San Juan, Vinaròs, Lodosa y Francia, y afronta ahora el tramo decisivo de su temporada con Peralta, Villaseca, Algemesí y Arnedo en el horizonte. Septiembre puede ser el mes que determine definitivamente ese salto de nivel en su temporada, siempre marcado con su personal concepto. Qué merito.