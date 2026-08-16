Los 218 Sorolla de la Hispanic que llegarán a València están valorados en 219 millones de euros

Las 218 obras de la colección Sorolla de la Hispanic Society que la Generalitat prevé exhibir en el Museu de la Ciutat de València a partir de enero de 2027 suman una valoración de 219 millones de euros. Es el valor estimado que figura en el catálogo de obras preparado desde Nueva York según el convenio marco firmado con la Generalitat al que ha tenido acceso este periódico.

No es el precio que pagará la Generalitat por la cesión de las obras. El acuerdo con la Hispanic contempla un canon inicial de 1,15 millones de euros al año y un coste máximo estimado de 19,75 millones si se agotan los quince años posibles del contrato. Los 219 millones corresponden al valor atribuido a las piezas que pasarán a estar bajo responsabilidad de las administraciones valencianas durante su transporte, depósito y exhibición.

Una sola obra concentra una quinta parte de toda la valoración. ‘Sol de la tarde’, el monumental lienzo de 1903 en el que bueyes y pescadores avanzan entre las olas junto a una gran vela, aparece tasado en 43,3 millones de euros (unos 50 millones de dólares). Mide 2,99 por 4,41 metros sin marco y el propio catálogo advierte de que necesita pasar previamente por un pequeño proceso de restauración del que se encargará la propia Generalitat a través del Ivcr+i. No es casual que sea una de las piezas centrales de la operación. El Museo del Prado la considera un punto culminante de la madurez de Sorolla y recuerda que el propio pintor veía en este cuadro el inicio de esa etapa de plenitud.

Tras ese gigante hay cuatro obras valoradas en torno a los 20 millones de euros cada una: ‘Saliendo del baño / Después del baño’ (1908), ‘Campesinas segovianas / España pintoresca, Segovia’ (1910), el retrato de Ricardo de León y Román (1917) y Louis Comfort Tiffany (1911). Las cinco piezas más valiosas suman por sí solas alrededor de 112 millones de euros (unos 130 millones de dólares), el 53 % del valor total. Si se amplía el cálculo a las diez primeras, alcanzan 191 millones de dólares, cerca del 78 % de toda la valoración.

'Campesinas segovianas/España pintoresca, Segovia' (1910) y ‘Saliendo del baño / Después del baño’ (1908), / L-EMV

‘Saliendo del baño’ es además una de las imágenes más reconocibles del Sorolla mediterráneo. Pintada en València en 1908, pertenece a esas escenas de playa en las que el artista llevó al límite los reflejos de la luz sobre el agua, la piel y las telas húmedas. La obra tiene incluso una llamativa referencia económica histórica: fue vendida por 5.000 dólares con motivo de la gran exposición que la Hispanic dedicó a Sorolla en 1909. Más de un siglo después, el catálogo preparado para València le atribuye cuatro mil veces esa cantidad.

El comienzo de la aventura americana

El retrato de Louis Comfort Tiffany cuenta otra parte de la aventura americana del pintor. Sorolla lo realizó en mayo de 1911 en Laurelton Hall, la finca de Long Island del célebre diseñador estadounidense, al que representó al aire libre, rodeado por la explosión primaveral de flores de su jardín y acompañado por su perro. El cuadro permaneció en su familia hasta que una de sus hijas lo donó a la Hispanic Society en 1950.

Por debajo aparecen dos lienzos de 15 millones, ‘Aldeanos leoneses’ e ‘Idilio en el mar’, y otros dos de 12 millones, ‘Playa de Valencia’, ‘Luz de la mañana’ y ‘Niños en la playa’. ‘Los pimientos’ está valorado en 7 millones y cinco obras alcanzan los 4 millones: ‘Clotilde con traje blanco’, ‘Rocas del cabo’, ‘Jávea’, el retrato de Benigno de la Vega-Inclán de 1907, Antonio Machado y Ruiz y ‘La señora Ira Nelson Morris y sus hijos’.

Retrato de Louis Comfort Tiffany (1911) y retrato de Ricardo de León y Román (1917). / L-EMV

El Sorolla que regresará a su ciudad natal tendrá, además, un marcado acento valenciano. Un recuento conservador del catálogo permite identificar al menos 18 pinturas vinculadas a la Comunitat Valenciana. Es aproximadamente uno de cada cinco de los 88 óleos incluidos en la selección. Ahí están ‘Sol de la tarde’, ‘Saliendo del baño’, ‘Idilio en el mar’, ‘Los pimientos’ -que la propia Hispanic sitúa probablemente en una barraca de la playa del Cabanyal- ‘Las Arenas’-, ‘Calle de naranjos / El jardín de naranjos’, ‘Alcira’, ‘Rocas del cabo’, ‘Jávea’, ‘Playa de Valencia’, ‘Luz de la mañana’ y ‘Niños en la playa’.

A esos grandes lienzos se suma una sucesión de pequeñas notas de color que parecen casi un inventario de sus temas más característicos: ‘La playa, Valencia (dos hombres sentados)’, ‘La playa, Valencia (pescadoras’, ‘Jardín, Valencia’, ‘La playa, Valencia (niños jugando con las olas)’, ‘La playa, Valencia (dos bañistas)’, ‘La playa, Valencia (bueyes sacando un barco)’, ‘La playa, Valencia (pescadores)’, ‘Altar de San Vicente Ferrer, Valencia’, ‘La playa, Valencia (niños)’ o ‘Playa de Valencia’.

La otra gran columna vertebral de la colección es el retrato. Hay previstos 47 óleos dedicados a familiares, escritores, artistas, científicos, políticos, aristócratas y mecenas: más de la mitad de los 88 óleos que viajarán. Por las salas primero del Museu de la Ciutat y, posteriormente, del Palacio de las Comunicaciones desfilarán Benito Pérez Galdós, Vicente Blasco Ibáñez, Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado, Pío Baroja, Azorín, Emilia Pardo Bazán, José Ortega y Gasset, Gregorio Marañón, Alfonso XIII o Victoria Eugenia, además de un autorretrato del pintor, de su esposa Clotilde y varios miembros de su familia. Si se añaden las tres esculturas realizadas por otros artistas que representan al propio Sorolla, el bloque de efigies alcanza el medio centenar.

Llamar a las 218 piezas simplemente «cuadros» oculta buena parte de lo que llegará a València. El recuento arroja 88 óleos. De ellos, 69 están descritos estrictamente como «óleo sobre lienzo» y otros dos son óleos sobre lienzo posteriormente montado o adherido a cartón, de modo que 71 piezas emplean tela como soporte. Los otros 17 son pequeñas pinturas sobre cartón, cartón fotográfico o tabla. A ello se añaden 66 gouaches, 60 dibujos o estudios a lápiz y carboncillo, tres esculturas que retratan al artista y una paleta colectiva.

El megaproyecto de España

En ese apartado destaca de manera abrumadora ‘Visión de España’. El catálogo contiene 67 fichas identificadas directamente como bocetos, planes de instalación, estudios de figuras o diseños vinculados al gran encargo que Archer Milton Huntington realizó al pintor en 1911. Hay propuestas para Castilla, Vascongadas, Navarra, Aragón, Andalucía, Galicia y León o Murcia, además de estudios de trajes, carretas, bueyes y tamborileros.

'Aldeanos leoneses' (1907) de Joaquín Sorolla. / L-EMV

Los catorce gigantescos paneles definitivos de ‘Visión de España’ no forman parte del préstamo y permanecen en la galería de la Hispanic concebida para ellos. Sorolla los pintó entre 1912 y 1919; juntos alcanzan unos 60 metros de longitud y el artista llegó a considerarlos su gran obra. El carácter casi documental del préstamo se completa con otras dos series. Hay 23 dibujos realizados en el comedor del Hotel Blackstone de Chicago, pequeños apuntes de los personajes que Sorolla observaba durante su estancia estadounidense, y otras 42 piezas relacionadas con el proyecto de Colón saliendo de Palos: nueve óleos sobre lienzo, un estudio al óleo sobre cartón y 32 dibujos preparatorios. Barcos, estandartes, anclas, velas, armas, escalerillas o distintas posiciones de Colón muestran hasta qué punto el pintor acumulaba pruebas antes de construir una composición.

Las obras deberán llegar a València en tres fletes aéreos y el contrato de transporte, con un presupuesto de 404.236,80 euros, exige distribuirlas de forma que cada envío transporte un conjunto de valor equivalente. El calendario con el que trabaja ahora el Consorci de Museus sitúa la llegada durante noviembre y la apertura de la exposición en el Museo de la Ciudad a finales de enero de 2027. Será una sede provisional mientras sigue pendiente la rehabilitación del Palacio de las Comunicaciones.