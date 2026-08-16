El Medusa Festival 2026 superó este sábado su particular prueba meteorológica con una segunda jornada que comenzó finalmente dos horas más tarde de lo previsto, pero que terminó desarrollándose con absoluta normalidad y hasta las primeras horas de la mañana. La organización, "pensando siempre y principalmente en el bienestar y la salud de los participantes", decidió "retrasar la apertura de puertas de las 17 a las 20 horas ante las condiciones meteorológicas adversas previstas para las primeras horas de la tarde, con elevadas temperaturas y una posibilidad de chubascos. Un episodio de lluvias que efectivamente, dio comienzo a las 17,50h y que duró apenas una hora con intervalos pero sin descargar grandes cantidades de lluvia eso sí, con truenos.

Altas temperaturas

La lluvia se tomó de forma divertida en la zona de acampada donde los usuarios comentaban que les ha venido bien refrescar con tan altas temperaturas.

La medida obligó a suspender las actuaciones inicialmente programadas entre las cinco y las ocho de la tarde y permitió mantener el recinto despejado durante la franja considerada de mayor riesgo. Una vez superada esa ventana meteorológica, el festival abrió sus puertas y recuperó progresivamente el ritmo previsto, con una noche que tuvo como grandes protagonistas a James Hype, Alok, Steve Aoki y Carl Cox.

La organización había advertido de que la hora de reapertura podía sufrir modificaciones en función de la evolución del tiempo, pero finalmente el programa pudo desarrollarse desde las 20 horas sin nuevas incidencias destacables. El público respondió a la modificación y fue llenando progresivamente el recinto de Cullera hasta convertir la segunda jornada en una nueva maratón musical.

Steve Aoki, Carl Cox y Alok desafían al calor en una segunda jornada del Medusa que arrancó dos horas más tarde / Levante-EMV

James Hype abrió el tramo de máxima intensidad

El escenario Negrita concentró buena parte de la atención durante la madrugada. La programación arrancó, tras el retraso, con Claudia León, entre las 20 y las 21.30 horas, y continuó con Aaron Sevilla, hasta las 23 horas. A continuación llegó uno de los momentos más esperados: la ceremonia de apertura y la actuación de James Hype, entre las 23.30 y las 00.30 horas.

El británico representa a una nueva generación de DJs que ha convertido la técnica de mezcla en parte fundamental del espectáculo. Su nombre está especialmente ligado a «Ferrari», colaboración con Miggy Dela Rosa que se convirtió en uno de los grandes éxitos del house reciente y que consolidó su proyección internacional.

Tras él tomó el relevo Alok, que actuó entre las 00.30 y las 2 horas. El brasileño, uno de los grandes embajadores internacionales de la electrónica latinoamericana, llevó a Cullera un repertorio basado en el house y el dance, con éxitos como «Hear Me Now» o «Deep Down».

Steve Aoki, uno de los grandes momentos de la madrugada

A las dos de la madrugada llegó Steve Aoki, otro de los grandes reclamos de esta edición. El estadounidense permaneció en el escenario hasta las 3.30 horas y volvió a demostrar por qué se ha convertido en uno de los artistas más reconocibles de la escena electrónica mundial.

Aoki, fundador del sello Dim Mak, ha construido una carrera que combina la electrónica con el pop, el rock y la música urbana. Su trayectoria está asociada a producciones y colaboraciones como «Pursuit of Happiness», junto a Kid Cudi, «Boneless» o «Just Hold On», y a una puesta en escena especialmente concebida para grandes audiencias.

El público del Medusa pudo disfrutar así de una de las sesiones más esperadas de la jornada en un momento en el que el recinto ya se encontraba plenamente operativo y la noche había dejado atrás las incertidumbres meteorológicas de la tarde.

Miles de jóvenes disfrutaron de la sesión pese al retraso en la apertura / Raul Barcia

Carl Cox mantiene viva la cultura rave

El otro gran nombre de la madrugada fue Carl Cox, que tomó el relevo a las 3 horas y prolongó su sesión hasta las 5. El británico, una de las figuras históricas de la música electrónica, aportó el peso de varias décadas de trayectoria vinculada al house, el acid house y, especialmente, el techno.

Cox comenzó a pinchar siendo adolescente y se convirtió en protagonista de la explosión de la cultura rave británica. Su presencia en Cullera supuso uno de los momentos de mayor valor histórico del cartel, al reunir en un mismo escenario la experiencia de uno de los grandes pioneros de la electrónica con las nuevas generaciones del house y la EDM.

Tras Carl Cox, el escenario Negrita continuó activo con DJ Nano, entre las 3.30 y las 5 horas, y 44/4 of a Kind, que cerró el espacio hasta las seis de la mañana.

El resto de escenarios tampoco se detuvo

El retraso de la apertura no impidió que el Medusa desplegara posteriormente una programación simultánea en sus diferentes espacios. En el Rockola Exclusive Stage, las actuaciones comenzaron con José Conca, seguido de Vicente Belenguer, Alfredo Pareda & David Cabeza, Cook Selection, Yasmin K Live, Miguel Serna, Energy Time, Javi Boss, Ismael Lora, Alex Cervera y Head Horny's.

El escenario Dharma quedó en manos de Bresh, que desarrolló su sesión desde las 20 horas hasta las cinco de la madrugada. En el Beach Club, la noche avanzó con Batisté, Art of Fighters, Javi Boss, Skudero, Giangy From Stunned Guys, Neophyte, The Viper, Promo, Endymion y DJ Juanma.

Por su parte, el Vertigo Club reunió a Mareels, Omar Svenson, Lorena Llanes, Paskman y Carlos Agraz, mientras que el Stage contó con Víctor Chambo, Arkaitz, Delak, Alex O'Clock y Jorge Ouel. El espacio Church acogió además la sesión de DJs Comunidad Medusa.

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Así, lo que comenzó con incertidumbre por el calor y la previsión meteorológica terminó convertido en otra noche de plena actividad en Cullera. El retraso de dos horas permitió a la organización extremar las precauciones y preservar la seguridad de los asistentes sin alterar finalmente el desarrollo de los grandes momentos del cartel. James Hype, Alok, Steve Aoki y Carl Cox pusieron la banda sonora a una madrugada que, una vez superado el episodio meteorológico de la tarde, transcurrió con normalidad y confirmó el tirón internacional del Medusa.