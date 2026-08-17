Cine oscarizado para combatir el calor esta semana con 'La luz que imaginamos' y 'Nola Darling'

El calor no da tregua y, para luchar contra él, el Centre del Carme y l'Institut Valencià de Cultura, este último a través de La Filmoteca d'Estiu, proyectarán las películas "La luz que imaginamos" y "Nola Darling" a lo largo de las noches de esta semana al aire libre. La primera de ellas se podrá ver el 17 y 18 de agosto, a las 22:30 horas, en los jardines del Palau de la Música de València, mientras que el film de Spike Lee tendrá lugar el miércoles 19 de agosto a las 22:00 horas en el Centre del Carme Cultura Contemporània.

"La luz que imaginamos" es de 2025 y fue escrita y dirigida por la cineasta india Payal Kapadia. Se sitúa en Bombay donde Prabha, una enfermera con una vida rutinaria, recibe un regalo de su exmarido desde Alemania, lo que le hace sumirse en un caos emocional. Mientras tanto, su compañera de piso, Anu, intenta encontrar un lugar privado donde verse con su pareja, un joven musulmán. Por otro lado, Parvaty, una cocinera viuda del hospital y amiga de ambas, se enfrenta al desalojo de su vivienda por culpa de unos promotores inmobiliarios que han comprado su edificio debido a la gentrificación de la ciudad y ella no tiene los papeles legales para demostrar que la vivienda le pertenece.

Se trata de una coproducción internacional rodada en hindi y malayalam que ofrece un retrato íntimo, poético y nocturno sobre la sororidad, el deseo y la búsqueda de libertad de las mujeres en la India contemporánea. Fue galardonada con el Gran Premio del Jurado en el Festival de Cannes. Esta proyección se incluye dentro del ciclo 'Top crítica y festivales 2025', que reúne títulos destacados por la crítica especializada.

Por otro lado, "Nola Darling" se proyecta 40 años después de su estreno. Se trata del primer largometraje del director Spike Lee, autor de títulos como "Malcolm X" o "Do the Right Thing", y su argumento se centra en una joven artista afroamericana que vive en Brooklyn y mantiene relaciones simultáneas con tres hombres diferentes, negándose a escoger a uno solo o a acatar las normas tradicionales del amor.

Imagen de la película "La luz que imaginamos" / GVA

El largometraje obtuvo el Premio de la Juventud en el Festival de Cannes de 1986 y, además, fue galardonado en el certamen Independent Spirit Awards y premiado por la Asociación de Críticos de Los Ángeles. Se incluye dentro de una nueva edición de "CCCCinema d’Estiu", el ciclo de cine de verano dedicado este año a la comedia americana; todas las proyecciones se realizan en versión original subtitulada.

Próximos estrenos

La Filmoteca d’Estiu tendrá una amplia variedad en su programación hasta el 29 de agosto con una selección de películas pertenecientes a los ciclos «Top crítica y festivales 2025» y «Un riu de cinema». Las proyecciones comienzan a las 22:30 horas. Tras los días 17 y 18 de agosto y "La luz que imaginamos", el jueves 20 de agosto se proyectarán "Lleó", de Alba Just, y "El río", de Jean Renoir. La sesión contará con la presentación de Lleó a cargo de su directora y de su productor Fran Ruvira. El viernes 21 de agosto se proyectará "Apocalypse Now Final Cut", de Francis Ford Coppola.

El sábado 22 y el domingo 23 de agosto se podrá disfrutar de "Black Dog", de Guan Hu. El lunes 24 de agosto se proyectará "Estrany riu", de Jaume Claret Muxart, mientras que el martes 25 será el turno de "Grand Tour", de Miguel Gomes. La programación continuará el jueves 27 y el viernes 28 de agosto con "Un simple accident", de Jafar Panahi. Finalmente, el sábado 29 de agosto se proyectará "El agua", de Elena López Riera, en una sesión que contará con la presentación de Rafa Molés, productor.

Imagen de la película "Nola Darling" / GVA

Gracias al ciclo temático "Un río de cine", la selección de filmes está dedicada a los ríos valencianos e incluye imágenes del Túria, el Júcar y el Segura que algunos aficionados tomaron con sus cámaras de 9’5 y super 8 milímetros. Estas proyecciones contribuyen a conseguir una de las principales misiones de la Filmoteca Valenciana: la salvaguarda del patrimonio audiovisual valenciano y de la memoria colectiva. Todas las películas son a las 22:30, pero la apertura del recinto y de taquilla tiene lugar a las 21:30 horas, aunque hay una venta anticipada de entradas en la página web del Institut Valencià de Cultura.

Por otro lado, "CCCCinema d’Estiu" proyectará esta semana comedias de México, Argentina, Brasil y Estados Unidos que incluyen intérpretes como Ben Stiller, Naomi Watts, Jamie Lee Curtis o Diego Peretti, así como el regreso a la gran pantalla del cineasta James L. Brooks, productor de "Los Simpson". El 18 de agosto se emitirá "De noche vienes, Esmeralda" y el jueves 20 "Lisbela e o Prisionero".

El viernes 21 de agosto, Ben Stiller y Naomi Watts protagonizan "Mientras seamos jóvenes", de Noah Baumbach, y el sábado 22 de agosto se proyectará "Doble discurso", del argentino Hernán Guerschuny. La programación semanal concluirá con "Ella McCay", película que marca el regreso al largometraje de James L. Brooks, tras quince años. Protagonizada por Emma Mackey, la cinta narra la trayectoria de una joven política idealista en el contexto de la campaña presidencial estadounidense de 2008 y cuenta con la participación de Jamie Lee Curtis.