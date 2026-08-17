Un documental de Movistar Plus explorará el corazón del Camp Nou

Movistar Plus estrenará este lunes 17 de agosto el documental 'El Camp Nou: bienvenidos al estadio', que retrata una etapa singular en la historia del FC Barcelona: lejos de su hogar y enfrentando no solo los desafíos deportivos habituales, sino también los derivados de la construcción de su nuevo estadio.

Este largometraje adentra al espectador entre los bastidores de en uno de los mayores clubes de fútbol del mundo durante su prolongada ausencia del Camp Nou. En mayo de 2023, el Barça disputó su último partido en el Spotify Camp Nou. Tras proclamarse campeón de LaLiga, el equipo se trasladó al Estadio Olímpico de Montjuïc mientras su estadio era transformado para convertirse en el mayor recinto de Europa, con capacidad para 105.000 espectadores.

Partidos y testimonios

A través de imágenes de partidos, con remontadas espectaculares y duras derrotas en la Champions League y LaLiga, y con acceso exclusivo al interior del club, el documental reúne a figuras clave del pasado y del presente. Los exclusivos testimonios de Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Hansi Flick, Alexia Putellas, Irene Paredes, Leo Messi, Raphinha, Pep Guardiola o Luis Enrique sirven -destacan desde la plataforma- "para entender qué hace tan especial a este estadio, a su club y a su afición".

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El documental 'El Camp Nou: bienvenidos al estadio' estará disponible para todos los clientes que tengan acceso a Movistar Plus, el canal principal de la plataforma.