El Institut Valencià de Cultura destina 2,69 millones de euros en ayudas a festivales, artistas y salas de concierto

El Institut Valencià de Cultura (IVC), organismo dependiente de la Conselleria de Cultura, ha concedido 2,69 millones de euros en ayudas al sector musical valenciano para el fomento de actividades musicales durante 2026, lo que supone un incremento del 34,5 % respecto a la convocatoria anterior.

Del importe global de 2,69 millones de euros, 2,32 millones corresponden al presupuesto del Institut Valencià de Cultura para 2026. Los 370.000 euros restantes corresponden a la modalidad bienal de organización y mantenimiento de estructuras administrativas y se imputan al presupuesto de 2027, condicionados a la existencia de crédito adecuado y suficiente.

El apoyo a estas estructuras resulta especialmente relevante para favorecer la estabilidad y profesionalización del sector, al permitir que las organizaciones culturales puedan disponer de una mayor capacidad de planificación y continuidad en el desarrollo de sus proyectos.

Los beneficiarios de las ayudas deberán justificar las actividades subvencionadas hasta el 30 de noviembre de 2026, de acuerdo con las condiciones establecidas en la convocatoria.

El incremento del 34,5 % de los recursos destinados a estas ayudas evidencia "el apoyo de la Generalitat a la música con el objetivo de ofrecer al sector instrumentos que contribuyan a generar actividad, favorecer la profesionalización y dar continuidad a proyectos culturales en toda la Comunitat Valenciana".

Estas subvenciones forman parte de la política cultural desarrollada por la Generalitat para fortalecer el tejido profesional valenciano, favorecer la creación y producción cultural y facilitar que la música llegue a nuevos públicos y territorios.

Apoyo a toda la cadena de valor de la música

La convocatoria se ha diseñado para actuar sobre las distintas fases que conforman la actividad musical profesional, desde la creación de una obra hasta su producción, exhibición y difusión.

Las subvenciones se distribuyen así entre diferentes modalidades que abarcan buena parte de la actividad del sector: festivales, ciclos y actividades conmemorativas; programación en salas de exhibición; cursos, concursos, jornadas y congresos; giras fuera de la Comunitat Valenciana; producción de espectáculos de música en vivo; composición de obras musicales de nueva creación vinculadas a su estreno; producción discográfica; y organización y mantenimiento de estructuras administrativas.

De este modo, "la acción del IVC no se limita a apoyar acontecimientos concretos, sino que busca contribuir a consolidar un ecosistema musical profesional estable, diverso y con capacidad para crear, producir, exhibir y proyectar el talento valenciano dentro y fuera de la Comunitat Valenciana".

Entre los proyectos subvencionados figuran festivales y ciclos celebrados en distintos municipios de la Comunitat Valenciana, como la Bienal de Música de Buñol, el Gazpatxo Rock o la Semana de Música de Cámara de Montserrat, entre otros.

La resolución contempla asimismo ayudas para la programación estable de salas de música en directo como 16 Toneladas Rock Club, Loco Club, Sala Euterpe, La Bohèmia, Radio City, Rock City, La Casa del Mar, Rambleta, Peter Rock Live Music o Matisse Club, contribuyendo al mantenimiento de espacios que forman parte del tejido cultural y musical valenciano.

Impulso al talento valenciano dentro y fuera de la Comunitat Valenciana

Asimismo, se apoya la proyección de artistas y formaciones valencianas fuera de la Comunitat Valenciana mediante las ayudas a giras. Entre los proyectos beneficiarios se encuentran giras de Spanish Brass, Ausiàs Parejo, Capella de Ministrers o Harmonia del Parnàs, junto a otras propuestas de distintos géneros musicales.

Otra de las líneas está destinada a la producción de espectáculos de música en vivo, mientras que las ayudas a la composición respaldan la creación de nuevas obras vinculadas a su posterior estreno. La convocatoria incluye igualmente una línea específica destinada a fomentar la producción discográfica, con proyectos de artistas, grupos y productores valencianos.

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Esta combinación de líneas permite acompañar tanto a proyectos consolidados como a nuevas propuestas y contribuir a que la creación musical valenciana disponga de más oportunidades para producirse, exhibirse, circular y llegar a nuevos públicos.