Medusa 2026 baja el telón con una pirotecnia de ensueño

El Medusa Festival 2026 despidió este domingo en Cullera sus tres jornadas oficiales con una espectacular noche de música y fiesta que tuvo su gran apoteosis a medianoche, cuando un impresionante espectáculo de fuegos artificiales iluminó el cielo sobre el recinto ante miles de asistentes.

La pirotecnia, perfectamente integrada en la atmósfera del festival, puso el broche visual a una edición marcada por la música electrónica, los grandes escenarios y una producción pensada para convertir cada jornada en una experiencia de gran formato. Durante varios minutos, el cielo de Cullera se llenó de luz y color mientras el público acompañaba el espectáculo desde los distintos puntos del recinto.

El momento sirvió como cierre simbólico de tres días de actividad musical ininterrumpida, en los que el festival volvió a reunir a algunas de las grandes figuras internacionales de la electrónica y a miles de aficionados llegados desde distintos puntos de España y del extranjero.

La escenografía

La combinación de música, efectos visuales, iluminación, escenografía y fuegos artificiales volvió a ser una de las señas de identidad de Medusa, que en cada edición busca reforzar el componente espectacular de sus actuaciones más allá del propio cartel artístico.

La última noche concentró además buena parte de la energía acumulada durante todo el fin de semana. El público respondió hasta el final a una programación que mantuvo el recinto de Cullera convertido en uno de los principales puntos de encuentro de los amantes de la música electrónica durante el verano.

El festival volvió así a transformar durante varios días el entorno de la playa de Cullera en una auténtica ciudad de la música, con escenarios de grandes dimensiones, miles de asistentes y una puesta en escena concebida para competir con los principales festivales europeos del género.

Steve Aoki, Carl Cox y Alok desafían al calor en una segunda jornada del Medusa que arrancó dos horas más tarde / Levante-EMV

La traca final llegó con el espectáculo pirotécnico de medianoche, uno de los momentos más esperados de la jornada y una de las imágenes que deja esta edición.

Los fuegos artificiales iluminaron el recinto mientras la música seguía sonando, creando una estampa que resumió el carácter multitudinario y visual del evento.

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Con este cierre, Medusa 2026 baja el telón tras tres jornadas oficiales de música, fiesta y espectáculo en Cullera, consolidando una vez más a la localidad valenciana como uno de los grandes epicentros musicales del verano.