Novilladas de Algemesí 2026: carteles, toreros y ganaderías de los nueve días de semana taurina

Algemesí ya tiene definida la programación taurina para septiembre de 2026. Nueve días consecutivos de toros, del 19 al 27 de septiembre, que componen un ciclo en el que se combinarán novilladas, rejones, clases prácticas y una de las citas destacadas de la temporada como es la semifinal del Circuito Valenciano de Novilladas.

La llamada 'Setmana de Bous' pondrá en valor otro año más a los jóvenes valores del escalafón, con numerosos nombres llamados a abrirse camino en el toreo y con especial atención a los novilleros valencianos.

Entre ellos, están los locales Juan Alberto Torrijos, Hugo Masiá y Juan de Rocío o Simón Andreu, Marco Polope; el alicantino Javier Cuartero o el castellonense Ian Bermejo, además del novillero riojano formado en la Escuela Taurina de València, Alberto Donaire.

A ello se suma un apartado ganadero de interés, con hierros como Cebada Gago, Baltasar Ibán, Fermín Bohórquez, El Añadío, San Isidro o Ángel Gómez Núñez.

R. Peris

La semifinal del Circuito Valenciano

El ciclo arrancará el sábado 19 de septiembre con la semifinal del Circuito Valenciano de Novilladas, uno de los principales atractivos de la programación con novillos de Fermín Bohórquez para Alberto Donaire, Javier Cuartero e Ian Bermejo.

El domingo 20 de septiembre llegará una de las jornadas más completas, con dos festejos en el mismo día.

Por la mañana se celebrará una clase práctica en la que participarán Hugo Masiá, Iker Rodríguez, Juan de Rocío, Víctor Roig y Alex Casas, frente a reses de Valdelapeña.

Por la tarde, el protagonismo será para un cartel mixto. El rejoneador Francisco Martín compartirá festejo con los novilleros Emiliano Osornio y Simón Andreu, que se enfrentarán a un encierro de Cebada Gago, uno de los hierros de mayor personalidad incluidos en la feria.

El novillero Marco Polope, en Utiel / Levante EMV

Nueve días de toros

La actividad continuará el lunes 21 de septiembre con Tomás González y Ruiz de Velasco, que lidiarán novillos de El Añadío.

El martes 22 será el turno de Francisco Benito, Hugo Tarbellí, Rodrigo Villaón, Hugo Masiá y Ángel Plaza, con reses de La Buitrera. Será, además, la segunda aparición de Hugo Masiá en el ciclo tras su participación en la clase práctica del domingo.

El miércoles 23 de septiembre harán el paseíllo Bruno Martínez, Jaime Torija, Marco Peláez, Cristóbal Granero y Juan de Rocío, frente a animales de Víctor y Marín. También Juan de Rocío repetirá presencia después de intervenir en la matinal del día 20.

Para el jueves 24 quedan anunciados Mario Vilau y Juan Alberto Torrijos, con novillos de San Isidro.

Un día después, el viernes 25 de septiembre, actuarán Gonzalo Capdevila y Marco Polope, que se medirán a reses de Mariano y Carmen Arroyo.

Mario Vilau, nuevo novillero catalán que ilusiona / Levante-EMV

Baltasar Ibán, uno de los alicientes

La recta final de las novilladas de Algemesí llegará con dos nuevos festejos. El sábado 26 de septiembre, Javier Cuartero y Rafael de la Cueva afrontarán uno de los compromisos ganaderos más destacados de la programación al anunciarse novillos de Baltasar Ibán.

La feria pondrá el punto final el domingo 27 de septiembre con Álvaro Serrano y Juan Alberto Torrijos, este último en su segunda comparecencia dentro del ciclo, frente a reses de Ángel Gómez Núñez.

De esta forma, Algemesí concentrará nueve días de actividad taurina ininterrumpida, dando oportunidades a nuevos nombres que deberán encabezar el futuro del toreo. Qué ejemplo de plaza y de afición.

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