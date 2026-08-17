Bous
Novilladas de Algemesí 2026: carteles, toreros y ganaderías de los nueve días de semana taurina
La 'Setmana de Bous' reunirá del 19 al 27 de septiembre novilladas, rejones, clases prácticas y la semifinal del Circuito Valenciano, con ganaderías como Cebada Gago, Baltasar Ibán o Fermín Bohórquez
Algemesí ya tiene definida la programación taurina para septiembre de 2026. Nueve días consecutivos de toros, del 19 al 27 de septiembre, que componen un ciclo en el que se combinarán novilladas, rejones, clases prácticas y una de las citas destacadas de la temporada como es la semifinal del Circuito Valenciano de Novilladas.
La llamada 'Setmana de Bous' pondrá en valor otro año más a los jóvenes valores del escalafón, con numerosos nombres llamados a abrirse camino en el toreo y con especial atención a los novilleros valencianos.
Entre ellos, están los locales Juan Alberto Torrijos, Hugo Masiá y Juan de Rocío o Simón Andreu, Marco Polope; el alicantino Javier Cuartero o el castellonense Ian Bermejo, además del novillero riojano formado en la Escuela Taurina de València, Alberto Donaire.
A ello se suma un apartado ganadero de interés, con hierros como Cebada Gago, Baltasar Ibán, Fermín Bohórquez, El Añadío, San Isidro o Ángel Gómez Núñez.
La semifinal del Circuito Valenciano
El ciclo arrancará el sábado 19 de septiembre con la semifinal del Circuito Valenciano de Novilladas, uno de los principales atractivos de la programación con novillos de Fermín Bohórquez para Alberto Donaire, Javier Cuartero e Ian Bermejo.
El domingo 20 de septiembre llegará una de las jornadas más completas, con dos festejos en el mismo día.
Por la mañana se celebrará una clase práctica en la que participarán Hugo Masiá, Iker Rodríguez, Juan de Rocío, Víctor Roig y Alex Casas, frente a reses de Valdelapeña.
Por la tarde, el protagonismo será para un cartel mixto. El rejoneador Francisco Martín compartirá festejo con los novilleros Emiliano Osornio y Simón Andreu, que se enfrentarán a un encierro de Cebada Gago, uno de los hierros de mayor personalidad incluidos en la feria.
Nueve días de toros
La actividad continuará el lunes 21 de septiembre con Tomás González y Ruiz de Velasco, que lidiarán novillos de El Añadío.
El martes 22 será el turno de Francisco Benito, Hugo Tarbellí, Rodrigo Villaón, Hugo Masiá y Ángel Plaza, con reses de La Buitrera. Será, además, la segunda aparición de Hugo Masiá en el ciclo tras su participación en la clase práctica del domingo.
El miércoles 23 de septiembre harán el paseíllo Bruno Martínez, Jaime Torija, Marco Peláez, Cristóbal Granero y Juan de Rocío, frente a animales de Víctor y Marín. También Juan de Rocío repetirá presencia después de intervenir en la matinal del día 20.
Para el jueves 24 quedan anunciados Mario Vilau y Juan Alberto Torrijos, con novillos de San Isidro.
Un día después, el viernes 25 de septiembre, actuarán Gonzalo Capdevila y Marco Polope, que se medirán a reses de Mariano y Carmen Arroyo.
Baltasar Ibán, uno de los alicientes
La recta final de las novilladas de Algemesí llegará con dos nuevos festejos. El sábado 26 de septiembre, Javier Cuartero y Rafael de la Cueva afrontarán uno de los compromisos ganaderos más destacados de la programación al anunciarse novillos de Baltasar Ibán.
La feria pondrá el punto final el domingo 27 de septiembre con Álvaro Serrano y Juan Alberto Torrijos, este último en su segunda comparecencia dentro del ciclo, frente a reses de Ángel Gómez Núñez.
De esta forma, Algemesí concentrará nueve días de actividad taurina ininterrumpida, dando oportunidades a nuevos nombres que deberán encabezar el futuro del toreo. Qué ejemplo de plaza y de afición.
Los festejos
- Sábado 19 de septiembre: Semifinal del Circuito Valenciano de Novilladas, con novillos de Fermín Bohórquez para Alberto Donaire, Javier Cuartero e Ian Bermejo.
- Domingo 20 de septiembre, matinal: Clase práctica con Hugo Masiá, Iker Rodríguez, Juan de Rocío, Víctor Roig y Alex Casas, que lidiarán reses de Valdelapeña.
- Domingo 20 de septiembre, tarde: Festejo mixto con el rejoneador Francisco Martín y los novilleros Emiliano Osornio y Simón Andreu, frente a reses de Cebada Gago.
- Lunes 21 de septiembre: Novillada con Tomás González y Ruiz de Velasco, que se enfrentarán a reses de El Añadío.
- Martes 22 de septiembre: Francisco Benito, Hugo Tarbellí, Rodrigo Villaón, Hugo Masiá y Ángel Plaza harán el paseíllo ante reses de La Buitrera.
- Miércoles 23 de septiembre: Bruno Martínez, Jaime Torija, Marco Peláez, Cristóbal Granero y Juan de Rocío, con reses de Víctor y Marín.
- Jueves 24 de septiembre: Mario Vilau y Juan Alberto Torrijos lidiarán novillos de San Isidro.
- Viernes 25 de septiembre: Gonzalo Capdevila y Marco Polope se medirán a reses de Mariano y Carmen Arroyo.
- Sábado 26 de septiembre: Javier Cuartero y Rafael de la Cueva protagonizarán uno de los festejos de mayor atractivo ganadero del ciclo, con novillos de Baltasar Ibán.
- Domingo 27 de septiembre: La programación se cerrará con Álvaro Serrano y Juan Alberto Torrijos, frente a reses de Ángel Gómez Núñez.
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