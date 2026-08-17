Récord de participación en la XVII edición del Campus Internacional Valencia Danza con 153 bailarines

Con una participación récord de 153 bailarines, esta semana ha dado comienzo el XVII Campus Internacional Valencia Danza. Organizado por la Asociación de Danza y Arte del Mediterráneo (ADAM), en colaboración con la Fundación Hortensia Herrero, el Campus reúne durante doce días a estudiantes, bailarines preprofesionales y profesionales procedentes de distintos puntos de España y del extranjero.

La Fundación Hortensia Herrero impulsa este proyecto desde hace trece años, que se celebra en las instalaciones del Complejo Cultural y Deportivo La Petxina. Además, la entidad concede 15 becas a jóvenes bailarines de la Comunitat Valenciana, cinco de las cuales incluyen también alojamiento y manutención.

El Campus Internacional Valencia Danza no es solo un encuentro de estudiantes de danza, bailarines pre-profesionales, así como bailarines de compañías nacionales e internacionales; supone además la posibilidad de disfrutar aprendiendo al más alto nivel. Presidido por la valenciana Gema Casino Penalba y con la dirección artística de Fabrice Edelmann y José Carlos Blanco, el Campus vuelve a colgar el cartel de completo en esta decimoséptima edición. A lo largo de las doce intensas jornadas de formación que combinan clases técnicas, preparación física, repertorio clásico y talleres coreográficos con reconocidos profesionales, se ofrece a los participantes la oportunidad de descubrir el lenguaje coreográfico de referentes internacionales como Nacho Duato, Sol León & Paul Lightfoot y Jacopo Godani.

Imagen de la presentación del Campus Danza 2026 / Levante-EMV

En esta edición, el Campus ofrece un mayor número de estancias formativas en algunos centros de formación y en compañías de danza de gran prestigio. Esta iniciativa busca tender puentes entre la formación y la incorporación al ámbito profesional, proporcionando experiencias que impulsan el desarrollo de los participantes. Entre las instituciones colaboradoras destacan la Compañía Nacional de Danza (España), The Stuttgart Ballet (Alemania), Basel Ballet (Suiza), Junior Ballet Antwerp (Bélgica), Valencia Dancing Forward, IT Dansa (España), Dutch National Ballet Academy, Ballet Academy of the Vienna State Opera (Austria), entre otros.

La concejala de Deportes, Rocío Gil, ha destacado que “albergar de nuevo el Campus Internacional de Danza de Valencia en el Complejo de La Petxina es una gran oportunidad para València. Hablamos de un encuentro decisivo para quienes empiezan a abrirse camino en el baile y, al mismo tiempo, de una ocasión para dar visibilidad a la ciudad más allá de nuestras fronteras: unas semanas donde se forma talento, se crea y se aprende que la constancia en la danza lo es todo”.

El equipo directivo de ADAM destaca que “el Campus brinda una oportunidad única para conocer y aprender de destacados profesionales de la danza, quienes comparten con los participantes su experiencia, su visión artística y su pasión por este arte. Este modelo formativo favorece el crecimiento técnico, artístico y personal de los participantes, poniendo en valor el esfuerzo, el compromiso y el potencial de cada bailarín. Gracias al apoyo de la Fundación Hortensia Herrero, seguimos creciendo, ofreciendo unas instalaciones y unas condiciones excepcionales que consolidan el Campus en la ciudad de Valencia como un referente de la formación en danza a nivel nacional e internacional”.

Imagen de la presentación del Campus Danza 2026 / Levante-EMV

El equipo de profesionales encabezado por Gema Casino, Fabrice Edelmann y José Carlos Blanco está formado por Arantxa Argüelles, Emmanuelle Broncin, Olivier Coeffard, Luis Gadea, Zoe Lenzi, María López, Yolanda Peña, Juan Polo y Jaime Roque, todos ellos grandes figuras del mundo de la danza de gran prestigio internacional.

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La Muestra de Clausura se celebrará en el Auditorio Municipal de Ribarroja el 28 de agosto a las 17:30 h, con entrada gratuita. En esta muestra se pondrá en escena todo lo trabajado por los participantes durante el Campus, poniendo un broche de oro a la clausura de esta edición.