El cineasta valenciano Joecar Hanna ha sido seleccionado como jurado del TIFF de Toronto

El director y guionista valenciano Joecar Hanna consolida su posición como uno de los nombres emergentes del cine español con mayor proyección internacional. Tras recalar en algunos de los principales festivales de clase A, el realizador suma un nuevo hito al ser designado miembro del jurado oficial de la sección de cortometrajes en el Toronto International Film Festival (TIFF), que se celebrará entre el 10 y el 20 de septiembre próximos.

Su selección en la sección Short Cuts sitúa a Hanna al otro lado de la deliberación en el mismo certamen que le procuró el premio al Mejor Cortometraje a su segundo proyecto, ‘Talk Me’, en la pasada edición del certamen. Tras su estreno en Cannes, aquel galardón marcó el inicio de un seguido de reconocimientos, entre los que destaca la Biznaga de Plata en el Festival de Málaga.

“Es increíble estar ahora al otro lado, y supone un honor. Estoy descubriendo dinámicas de la trastienda, como el respeto que se profesa al proceso de exhibición, con el compromiso de que los miembros del jurado asistamos presencialmente a todas las proyecciones junto al público en los estrenos oficiales, y la exigencia de aislarnos y evitar cualquier contacto con los participantes durante el festival para salvaguardar la objetividad”, explica Hanna sobre su inminente responsabilidad en Canadá.

El cineasta añade sobre esta nueva faceta: “Se agradece que el proceso sea tan profesional, pues ahora comprendo de primera mano cómo funciona el sistema que determinó hace un año que mi fuera el ganador. Solo espero estar a la altura para, junto a mis compañeros de jurado, tomar la difícil decisión de escoger una obra en un terreno tan artístico y abstracto como el cine. Nunca he sido partidario de establecer jerarquías competitivas en el arte, por lo que voy a experimentarlo por primera vez”.

De Cannes a Locarno, la culminación de una inmersión de alta especialización

El anuncio de su incorporación al jurado de Toronto ha coincidido en el tiempo con el cierre de su participación en La Résidence, el programa de desarrollo de guion y formación de alta especialización impulsado por la Festival de Cannes. Joecar Hanna ha finalizado estos días esta importante etapa con una estancia intensiva en el Festival de Cine de Locarno, en el marco del espacio Open Doors y el programa Filmmaker Academy.

Esta agenda internacional en Suiza representa el colofón a más de cinco meses de trabajo intensivo iniciados en París. Cada año, La Résidence selecciona a tan solo seis directores por sesión de todo el mundo para impulsar la escritura de sus primeras o segundas obras de ficción. En el caso del valenciano, el guion de su segundo largometraje, ‘Talk Me’.

Durante su estancia parisina, los residentes se hospedan en un piso legendario situado en el corazón de la capital francesa, un espacio emblemático que desde el año 2000 ha acogido a más de 300 cineastas procedentes de más de 60 países.

El cineasta valenciano Joecar Hanna será miembro del jurado en el Festival de Toronto. / L-EMV

En las paredes de las habitaciones constan los nombres de los nombres de antiguos residentes que hoy ocupan un lugar privilegiado en el cine de autor, como la argentina Lucrecia Martel, el mexicano Michel Franco, el belga Lukas Dhont y el húngaro László Nemes.

“La Résidence ha sido una fantasía muy bonita y difícil de describir en palabras. Es como cruzar el armario de Narnia e ingresar en un mundo mágico sabiendo que, en el momento en que abandones el espacio y se cierren las puertas, el armario desaparecerá para siempre. Vives cada día de la experiencia con una cuenta atrás constante que, a medida que avanza el calendario, deja una sensación que cada vez se siente más amarga”, reflexiona el realizador.

Una mentora llamada Isabel Coixet

El programa destaca por ofrecer un esquema de tutoría personalizada y preparación técnica estratégica. Cada uno de los cineastas seleccionados cuenta con la mentoría de un profesional consagrado de la industria. En el caso de Hanna, la supervisión y asesoramiento en el desarrollo de su guion ha corrido a cargo de la cineasta española Isabel Coixet, con quien ha mantenido tres sesiones de trabajo para pulir la versión definitiva de la historia.

Además del trabajo creativo de mesa, la beca ha permitido a los participantes integrarse en el circuito de los mercados cinematográficos más influyentes del mundo. La hoja de ruta incluyó la asistencia al Festival de Cannes, donde la agenda combinó el trabajo de reescritura con encuentros de alto nivel y networking con productores, agentes de ventas y distribuidores.

“Por supuesto, el alcance y la riqueza de la experiencia están profundamente ligados a la cohesión del grupo que te acompaña. En nuestro caso, hemos formado una promoción excepcional, no solo por el altísimo nivel profesional de la selección, con compañeros como Harry Lighton, galardonado dl premio al mejor guion en Una cierta mirada de Cannes por ‘Pillion’ (2025), y Saulė Bliuvaitė, ganadora del Leopardo de Oro en Locarno por ‘Tóxico’ (2024), sino por la extraordinaria calidad humana que alcanzamos”, destaca Hanna.

El cineasta valenciano Joecar Hanna será miembro del jurado en el Festival de Toronto. / L-EMV

El programa está integrado en la marca paraguas Cinéma de Demain, pilar fundamental del festival francés para el fomento del nuevo talento global, que abarca también la sección competitiva de cortometrajes estudiantiles La Cinef, la Caméra d'Or a la mejor ópera prima y el Concurso Oficial de Cortometrajes.Como punto final a este recorrido, los residentes estuvieron esta pasada semana en Suiza participando en el programa Filmmaker Academy de Locarno.

“Este colofón de 10 días ha sido una experiencia única para cualquier cineasta, independientemente de su grado de veteranía, pues hemos convivido con perfiles altos. Uno se siente muy abrazado por Cannes: te hacen sentir parte de la familia y dudo que exista otro festival capaz de igualar una apuesta tan decidida por los creadores a través de una residencia”, concluye Hanna.

El realizador valora la reciente estancia en Locarno como una experiencia muy sólida para adentrarse en el ADN de este festival, “un certamen que no tiene miedo a preservar sus principios con propuestas muy diferentes a las que se accede en el resto del circuito, con un anclaje en lo experimental en todas sus variantes”.

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Tras Locarno y el TIFF, A finales del próximo mes de octubre, el director iniciará el rodaje de su primer largometraje, ‘Deliver Me’, en la ciudad de Nueva York. La película, concebida como una coproducción internacional entre Estados Unidos y España, toma como punto de partida el universo visual y narrativo explorado previamente en su primer cortometraje homónimo.