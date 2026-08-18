Diez aspirantes optan a la dirección del Institut Valencià de Cultura

Diez personas aspiran a ocupar la dirección general del Institut Valencià de Cultura (IVC). La Conselleria de Cultura ya ha hecho pública la relación de candidaturas admitidas al proceso de selección, aunque, por el momento, los nombres de los aspirantes no han trascendido.

La primera fase del procedimiento se ha cerrado sin exclusiones, ya que las diez candidaturas presentadas cumplen inicialmente las condiciones exigidas en la convocatoria y podrán ontinuar en el proceso. A partir de ahora, el comité de selección deberá analizar tanto la trayectoria profesional y la formación de los aspirantes como las propuestas que hayan planteado para dirigir el organismo.

La convocatoria pretende poner fin a la situación de interinidad en la que se encuentra actualmente el IVC después de la salida, el pasado mes de junio, de Álvaro López-Jamar, que dejó vacante el puesto de director general. Desde entonces, las funciones de supervisión del organismo recaen de manera provisional en el director general de Cultura, Ignacio Prieto.

Ignacio Prieto, Director General de Cultura y del IVC / Daniel Tortajada

El objetivo de la Conselleria pasa por resolver el proceso durante las próximas semanas y que la nueva dirección del IVC esté definida de cara al inicio de la nueva temporada cultural. Será, por tanto, el comité de selección el encargado de determinar qué candidatura reúne las mejores condiciones para asumir las riendas del principal organismo cultural de la Generalitat.

Un proceso con un comité de mayoría institucional

El sistema elegido para cubrir el puesto mantiene uno de los elementos que ya había generado debate en anteriores procesos: la composición del órgano encargado de seleccionar al futuro director o directora. La mayor parte de sus integrantes proceden de la propia estructura de la Conselleria de Cultura.

El comité está integrado por la secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso; el director general de Cultura, Ignacio Prieto; la subsecretaría de la Conselleria con competencias en materia de Cultura; además de un experto externo procedente del ámbito cultural y un representante de la sociedad civil. Se trata de un órgano más reducido que el previsto en convocatorias anteriores, en las que llegaba a contar con ocho miembros.

El proceso incorpora, no obstante, un sistema de baremación objetiva, con una puntuación máxima de 100 puntos. La experiencia previa y la formación de los candidatos concentrarán hasta 40 puntos, mientras que el proyecto presentado para el Institut Valencià de Cultura podrá aportar otros 30 puntos. Los 30 restantes corresponderán a la entrevista final.

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La recuperación de esta baremación permite que las distintas fases del proceso tengan una puntuación concreta y, además, susceptible de recurso. Con la admisión de las diez candidaturas queda atrás la primera etapa del concurso y comienza ahora la fase en la que se decidirá qué perfil está llamado a asumir la dirección del IVC.