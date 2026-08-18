La diputación suprime la plaza para dirigir el Museo Taurino y deja sin efecto el concurso con una única candidata

La Diputación de València ha dejado sin efecto el concurso para cubrir la dirección del Museo Taurino de València, suprimiendo la plaza pública de director del centro. Así consta en el anuncio publicado el lunes en el Boletín Oficial de la Provincia, que recoge el decreto por el que se desiste de la convocatoria 96/25 al haber desaparecido el puesto de trabajo que se pretendía cubrir.

El proceso se había puesto en marcha a finales de 2025, cuando la diputación aprobó las bases del concurso de méritos para cubrir el puesto adscrito al Centro d'Assumptes Taurins. En febrero se publicó la lista provisional de admitidos y excluidos, en la que figuraba como única aspirante admitida Flaminia Guallart de Sanfeliu.

El escenario cambió el pasado mes de julio, cuando el pleno de la diputación aprobó el 28 de julio la modificación definitiva de la Relación de Puestos de Trabajo de la institución y acordó suprimir la plaza de director del Museu Taurí, por lo que desaparece cualquier soporte jurídico y organizativo que permita continuar adelante con el proceso. La diputación explica que se ha producido una "pérdida sobrevenida del objeto" y acuerda desistir de la convocatoria.

La decisión supone, por tanto, que el Museo Taurino se queda por ahora sin la plaza específica de director que la propia diputación había decidido ofertar hace unos meses. El decreto no establece en su lugar una nueva convocatoria ni anuncia la creación de otro puesto para asumir las funciones de dirección, sino que cierra formalmente el procedimiento..

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Sin dirección clara

La convocatoria anulada llega después de años sin una resolución definitiva sobre la dirección del museo. En diciembre de 2025, la diputación anunció la búsqueda de una nueva persona para ponerse al frente del centro mediante un concurso de méritos, pero la única candidata fue, precisamente, la directora del museo que fue cesada en 2016 cuando Toni Gaspar era el responsable de Asuntos Taurinos. La supresión de la plaza abre ahora una incógnita sobre cómo quedará la estructura organizativa de la dirección del Museo Taurino y quién asumirá sus fiuciones.