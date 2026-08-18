Comienza en València el rodaje de 'Libre' con Alberto San Juan como Nino Bravo

Las ciudades de València, Madrid y Málaga acogerán durante las próximas semanas el rodaje de 'Libre', una comedia romántica dirigida por David Serrano e inspirada en el universo musical del valenciano Nino Bravo, uno de los grandes iconos de la música española.

La película, un homenaje "vivo y emocionante" a la figura del cantante de Aielo de Malferit y cuyo estreno está previsto para 2027, está protagonizada por Alberto San Juan dando vida a Nino Bravo, Jan Serra, Lina de Sol, Secun de la Rosa y Ricardo Gómez. Completan el reparto Lorena Calero, Nuria Herrero y Óscar Lasarte.

Escrita por Joaquín Oristrell y producida por Kiko Martínez (Nadie es Perfecto) y Cristóbal García (La Terraza Films), la nueva película es una 'feel-good movie' que aborda con humor y ternura la historia de un joven inadaptado en busca de su lugar en el mundo, informan este martes fuentes de las productoras.

La presencia de Nino Bravo en la película, que llegará a los cines de la mano de Buena Vista International, "no es solo un homenaje, sino una herramienta narrativa que conecta pasado y presente. Su música, todavía vigente, permite acercarlo a nuevas generaciones, refuerza la idea de que su legado trasciende el tiempo y sigue resonando con fuerza en el presente".

Ni biopic ni musical

David Serrano ('Días de fútbol' o 'Voy a pasármelo bien') ha explicado en un comunicado que 'Libre' no es un biopic ni un musical al uso, sino "un relato de redención, de amor improbable, de segundas oportunidades, una historia que celebra la música, la diferencia y el valor de la vulnerabilidad. Una película que rescata a Nino Bravo no desde la nostalgia, sino desde el presente".

"Es una película que quiere reconciliarnos con la vida. Una historia sobre las segundas oportunidades, sobre cómo incluso los que lo tienen más difícil siempre pueden encontrar una luz al final del túnel", ha dicho el director del largometraje.

Según Serrano, es "una comedia romántica muy distinta a las que estamos acostumbrados, que se aleja de los códigos habituales del género, siendo más frágil, más humana y, al mismo tiempo, profundamente luminosa y divertida".

Sobre las segundas oportunidades

Según la información adelantada este martes, el argumento gira en torno a Nino Torrent, quien lleva años intentando encontrar su lugar en el mundo, pero no lo consigue; con 25 años sigue viviendo con sus padres y con sus miedos, y solo escuchar a Nino Bravo consigue hacer que se olvide de sus problemas.

En plena crisis de identidad, su camino se cruza con el de Clemen, quien también lucha por mantenerse a flote en su propio naufragio. Juntos, entre torpezas, charlas interminables y canciones, descubren que no estaban tan solos como ellos pensaban.

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'Libre' es una producción de La Terraza Films y Nadie es Perfecto, cuenta con la participación de Atresmedia, HBO Max y À punt y la financiación del ICAA y la Generalitat Valenciana. Será distribuida en España por Buena Vista International y las ventas internacionales correrán a cargo de Film Factory.