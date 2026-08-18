El Sorolla de 50 millones tendrá 'cuarentena' al llegar a València

'Sol de la tarde', una de las obras más representativas de Joaquín Sorolla y la pieza de mayor valor de las que viajarán de Nueva York a València este otoño, tendrá un recibimiento diferente al del resto de las 218 piezas de la colección de la Hispanic Society of America. Cuando aterrice en València, las medidas de seguridad y conservación no habrán sido suficientes y, por tanto, no bastará con transportarla y colgarla hasta que las puertas se abran al público en enero de 2027. El lienzo, de casi tres metros de alto y más de cuatro metros de ancho, llegará enrollado en un gran cilindro y deberá pasar un periodo de adaptación antes de quedar definitivamente expuesto.

El cuadro, pintado por Sorolla en 1903 y conservado desde hace décadas en The Hispanic Society of America, es el más caro de todos los que se instalarán en el Museu de la Ciutat: su valor de mercado se estima en 50 millones de euros. Viajará enrollado precisamente por sus extraordinarias dimensiones, porque a diferencia de buena parte de las obras de la colección, que podrán desplazarse en sus bastidores, 'Sol de la tarde' no puede hacer ese trayecto montado. El lienzo deberá soportar un traslado especialmente delicado y un vuelo de unas siete horas desde Nueva York hasta València. Una vez llegue a València, el rulo se abrirá directamente en el espacio en el que se prevé exponerlo.

Ese será uno de los primeros momentos críticos para los restauradores. Al extender el lienzo se prevé que la capa superficial de pintura pueda presentar algún daño como consecuencia del enrollado y del propio transporte, por lo que está previsto realizar una intervención de restauración. Después habrá que volver a tensar la tela y colocarla en su bastidor, donde tendrá que permanecer entre un mes y un mes y medio en una especie de cuarentena, un periodo adaptativo pensado para que la obra se adapte y aclimate progresivamente a las nuevas condiciones ambientales de València antes de que pueda ser mostrada al público.

No será una cuarentena en el sentido estricto de la palabra, sino un periodo de estabilización y observación especialmente importante en una obra de estas características. El objetivo será comprobar cómo responde el lienzo al nuevo entorno y garantizar que no se produzcan alteraciones derivadas de cambios bruscos de temperatura o humedad. En este sentido, el Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació ha aprobado ya en su consejo general el plan de mantenimiento y restauración diseñado específicamente para las obras que llegarán desde Nueva York.

Comprobaciones rutinarias

El Museu de la Ciutat contará con una unidad fija, adscrita al centro, formada por entre tres y cuatro personas que realizarán las comprobaciones rutinarias de las piezas durante su estancia. En el caso de los dibujos y bocetos sobre papel, las revisiones tendrán especial importancia, ya que se trata de un soporte particularmente sensible a la humedad y a las condiciones ambientales y necesita de una revisión y comprobación constante de su estado.

Una vez instaladas las obras, los técnicos deberán vigilar, entre otras cuestiones, que las obras no se comben ni doblen una vez instaladas en sus bastidores y vitrinas y que el ambiente permanezca en los parámetros adecuados. La previsión, de hecho, es que las piezas lleguen a València con todas las garantías de seguridad y conservación exigidas para el traslado y que, salvo casos concretos como el de 'Sol de la tarde', no sea necesaria una gran intervención sobre ellas.

Cambio en la museografía

La singularidad del gran lienzo de Sorolla ha llegado incluso a modificar la propia museografía prevista para el Museu de la Ciutat. La idea inicial era instalarlo en la sala noble, en la planta superior del edificio, pero finalmente ocupará un espacio en la planta baja porque las dimensiones de la obra condicionan cualquier movimiento posterior. La posibilidad de introducirla por una de las ventanas superiores es factible, pero dado que la instalación en este museo es temporal -se prevé que en un periodo de tres años puedan mudarse al Palacio de las Comunicaciones - no consideran buena idea montarlo ahora en un bastidor y desmontarlo para trasladarlo después.

El Museu de la Ciutat durante las obras de adecuación para recibir a los Sorolla esta primavera. / Fernando Bustamante / Fernando Bustamante

Doble cambio de ubicación

Todo el dispositivo responde a una operación de gran envergadura y concibe no solo el viaje de Estados Unidos a España, sino el trasporte dentro de la ciudad de un museo a otro de las más de 200 obras de Sorolla de todas las características posibles. Hay óleos, gouaches, dibujos, fotografías, esculturas y documentación vinculada al pintor.

Para proteger todo este patrimonio no se ha pensado solo en el presente sino que se plantean todos los cambios del futuro, incluyendo el traslado dentro de València. De ahí que los embalajes y cajas fabricados a medida para traerlos a España vayan a ser conservados íntegramente, y se les dará una segunda vida cuando tengan que moverlos al otro museo y cuando tengan que volver, en diez años, a la sede de la Hispanic Society.

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La llegada de 'Sol de la tarde' ejemplifica la complejidad de una operación que va mucho más allá de transportar una colección de un museo a otro. El cuadro, que mide 2,99 por 4,41 metros, representa una escena de pescadores en la playa valenciana, tirado por bueyes, que fue adquirido por la Hispanic Society en 1909. En València le espera un recibimiento a la altura de su valor: un desembalaje especialmente delicado, una intervención para reparar los posibles efectos del viaje, un nuevo tensado y varias semanas de vigilancia antes de que pueda volver a someterse a las miradas del público.