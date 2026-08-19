El nuevo director de Asuntos Taurinos de la Diputación de Valencia también dirigirá el Museo Taurino, después de que la plaza para dirigir el propio museo del coso se suprimiese y dejara sin efecto el concurso, con una única candidata. Así que ese puesto deja de existir en los términos en los que estaba configurado.

La decisión responde a un cambio en el modelo organizativo proyectado en la última modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que hizo el gobierno de Vicent Mompó. En ella se reestructuró de nuevo el área de Asuntos Taurinos con el objetivo, según las fuentes consultadas, de "no crear más jefaturas y reforzando los puestos de carácter más operativo". De esta forma, se consideró que, con un único director al frente, "el área podría funcionar mucho mejor".

Segunda corrida de toros de la Feria de Julio con Manzanares, Talavante y Roca Rey / Miguel Angel Montesinos

Las dos aspirantes

Ese proceso ya está en marcha. Una resolución emitida el pasado mes de julio por el área de Recursos Humanos de la Diputación de Valencia, relativa al proceso para cubrir por libre designación el puesto, recogía dos aspirantes admitidas: Concha Ramada, que desde la pasada Feria de Fallas viene desempeñando funciones de gestión en el área, y la que fuera novillera valenciana Maite Alcalá. Según parece el proceso de selección todavía no ha concluido.

Entre sus principales funciones figura la dirección y coordinación de todos los centros y unidades adscritos a Asuntos Taurinos, entre ellos la Escuela Taurina, el Museo Taurino, la Sección de Coordinación de Actividades y Logística y la Unidad de Administración, además de la supervisión de su gestión para garantizar el cumplimiento de los objetivos generales y estratégicos del área.

La fachada de la plaza de toros de València / Levante-EMV

Las funciones

El puesto incluye también la supervisión de la política expositiva del Museo Taurino, su programación y difusión cultural, las relaciones institucionales y la conservación y mejora de sus fondos. En el ámbito de la Escuela Taurina, corresponde a la dirección supervisar su planificación y actividades, así como aprobar las propuestas sobre la selección de ganaderías y reses destinadas a los tentaderos, clases prácticas, festivales o novilladas en las que participen sus alumnos.

A estas competencias se suma la dirección y control de la gestión presupuestaria, con capacidad para formular propuestas de presupuesto, plantear modificaciones y realizar su seguimiento. También debe supervisar los aspectos taurinos del contrato de arrendamiento de la plaza de toros, además de representar a Asuntos Taurinos de la Diputación de Valencia en todos aquellos actos y foros en los que se requiera su presencia institucional.