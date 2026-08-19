Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Aviso rojo por calorPrecio VPOAviso rojo calor ValenciaAgresión sexual a su hijastraFuneral joven asesinadoMultas a docentesRecaudación por herenciasRobo campo Alzira
instagramlinkedin

Óbito

Muere Delfín Amaya, miembro del dúo de rumba catalana Los Amaya

Junto a su hermano José, fue pionero en mezclar la rumba catalana con sonidos contemporáneos, creando un estilo único

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Barcelona

El artista Delfín Amaya, miembro del conocido dúo musical Los Amaya, murió este lunes en Barcelona a los 74 años. Con su fallecimiento desaparece uno de los nombres vinculados a una de las formaciones más representativas de la rumba catalana, género en el que desarrolló buena parte de su trayectoria artística junto a su hermano José.

Delfín Amaya nació en Oviedo en 1952, aunque siendo todavía muy pequeño se trasladó con su familia a Barcelona. Fue en la capital catalana, en concreto en el barrio del Raval, donde creció y donde terminó arraigando también su carrera musical. De etnia gitana y perteneciente a una familia estrechamente relacionada con el mundo artístico, la música formó parte de su vida desde sus primeros años.

Su trayectoria quedó especialmente ligada a la de su hermano José Amaya, con quien formó en los años 70 el dúo Los Amaya. Juntos se convirtieron en uno de los principales exponentes de la rumba catalana y desarrollaron una propuesta musical caracterizada por la combinación de la tradición del género con otros sonidos más contemporáneos.

Fusión de rumba catalana con melodías pop

Los hermanos fueron pioneros en fusionar la rumba catalana tradicional con melodías pop y bases modernas, construyendo así un estilo propio que les permitió hacerse un lugar dentro de la escena musical. Esa vocación artística tenía además raíces familiares, ya que Delfín y José mantenían relación familiar con la célebre bailaora de flamenco Carmen Amaya.

La historia discográfica de Los Amaya comenzó pronto. El dúo lanzó su primer álbum en 1969, dando inicio a una carrera que se prolongaría durante décadas y que dejaría canciones especialmente reconocibles dentro de su repertorio. Entre sus temas se encuentran 'Vete', 'Caramelos' y '¡Qué mala suerte la mía!', canciones que forman parte de la trayectoria musical del grupo.

A lo largo de los años, Los Amaya mantuvieron su vinculación con la rumba catalana y continuaron desarrollando el sonido que los había convertido en una de las formaciones destacadas del género. Uno de los momentos de mayor proyección pública de su carrera llegó en 1992, cuando participaron en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Barcelona, una actuación en la que compartieron escenario con otros nombres estrechamente relacionados con la rumba catalana, como Peret y Los Manolos.

Noticias relacionadas

Décadas después del inicio de su carrera, el dúo todavía regresaría al estudio. Su último trabajo discográfico fue 'Vuelven... Los Amaya!', publicado en 2013, un álbum que se convirtió en la última referencia de una trayectoria que había comenzado más de cuatro décadas antes.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Profesores y sindicatos se enfrentan a multas por valor de 8.000 euros por concentraciones durante la huelga educativa
  2. El PSPV de Tavernes de la Valldigna exige explicaciones al PP por el bajo de un concejal usado como vivienda
  3. Germán e Isabel, de veraneantes desde hace más de tres décadas a vecinos: 'Estamos enamorados de Bellreguard y de su gente
  4. Aemet activa en la Comunitat Valenciana el aviso rojo por calor extremo: las temperaturas podrían alcanzar los 44 grados
  5. La eclosión descontrolada de garrapatas en la Ribera obliga a cubrirse de “pies a cabeza” para trabajar en el campo
  6. València se prepara ante el aviso rojo por calor extremo: cierre de espacios públicos, actividades suspendidas y nuevos horarios de las piscinas
  7. Estos son los municipios de la Comunitat Valenciana en riesgo rojo hoy
  8. La historia de José Comes: el joven agricultor de 25 años fusilado por gritar '¡Viva Negrín!' tras un día de fiesta con los amigos en Torrent

Directo | El Gobierno trabaja en el traslado urgente de 500 niñas migrantes de Ceuta a la Península

Directo | El Gobierno trabaja en el traslado urgente de 500 niñas migrantes de Ceuta a la Península

Irán evalúa atacar objetivos militares en Europa si Trump intensifica la guerra

Irán evalúa atacar objetivos militares en Europa si Trump intensifica la guerra

Trágico accidente en la A-3: un muerto y un herido tras el choque de dos camiones en Requena

Trágico accidente en la A-3: un muerto y un herido tras el choque de dos camiones en Requena

El Mediterráneo alcanza temperaturas sin precedentes y aumenta el riesgo de danas destructivas en España

El Mediterráneo alcanza temperaturas sin precedentes y aumenta el riesgo de danas destructivas en España

Fallece una mujer de 34 años en un accidente de tráfico en la AP-7 en Pedreguer

Fallece una mujer de 34 años en un accidente de tráfico en la AP-7 en Pedreguer

La diputación echa una mano de 20.000 euros al bienestar animal en Morvedre

La diputación echa una mano de 20.000 euros al bienestar animal en Morvedre

Trump declara el estrecho de Ormuz como "nuevo territorio de EEUU" y niega ahora el diálogo con Irán

Trump declara el estrecho de Ormuz como "nuevo territorio de EEUU" y niega ahora el diálogo con Irán

El tiempo en ValÃšncia: previsión meteorológica para hoy, miércoles 19 de agosto

El tiempo en ValÃšncia: previsión meteorológica para hoy, miércoles 19 de agosto
Tracking Pixel Contents