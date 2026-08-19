Nino Bravo inspira 'Libre', la comedia que ya se rueda en el Cabanyal y que pasará por Sueca, Sollana y Alboraia

Las calles de València, Madrid y Málaga serán durante las próximas semanas los escenarios del rodaje de Libre, la nueva película de David Serrano, una comedia romántica que toma como punto de partida el universo musical de Nino Bravo. El largometraje, cuyo estreno está previsto para 2027, recupera las canciones del artista de Aielo de Malferit para construir una historia contemporánea que habla de soledad, amor, vulnerabilidad y segundas oportunidades. El rodaje ha comenzado ya en València, en las calles del barrio valenciano del Cabanyal, donde ayer se pudo ver al equipo técnico y artístico rodando las primeras secuencias en la vía pública ante la atenta mirada del vecindario y los turistas.

La cinta estará protagonizada por Alberto San Juan, que interpretará al propio Nino Bravo, junto a Jan Serra, Lina de Sol, Secun de la Rosa y Ricardo Gómez. El reparto se completa con Lorena Calero, Nuria Herrero y Óscar Lasarte. El guion corre a cargo de Joaquín Oristrell, mientras que la producción está en manos de Kiko Martínez, de Nadie es Perfecto, y Cristóbal García, de La Terraza Films.

El equipo y casting de 'Libre', la comedia romántica inspirada en Nino Bravo. / L-EMV

Aunque la figura del cantante valenciano está en el centro del proyecto, 'Libre' se aleja de la fórmula del biopic. La película no pretende reconstruir la vida de Nino Bravo, sino utilizar su música y su legado como un elemento narrativo que conecta distintas generaciones y sirve de refugio al protagonista. La propuesta busca así acercar sus canciones a un público que quizá no creció con ellas y demostrar que, más de cinco décadas después de la muerte del cantante, siguen teniendo capacidad para contar historias en el presente.

Una historia de amor, música y segundas oportunidades

La película se presenta como una 'feel-good movie', una película amable, pero con una mirada poco convencional sobre la comedia romántica. Serrano, responsable de títulos como 'Días de fútbol' y 'Voy a pasármelo bien', la define como una historia de redención y de segundas oportunidades, en la que la música funciona como uno de los principales vínculos entre los personajes.

El director ha incidido precisamente en que el largometraje «no es un biopic ni un musical al uso», sino una historia sobre el amor, la diferencia y la vulnerabilidad. Su intención, según ha explicado, es apartarse de los códigos habituales del género para construir una película «más frágil, más humana» y, al mismo tiempo, luminosa y divertida.

No es la primera vez que Serrano recurre a las canciones de un artista español como punto de partida para construir una historia cinematográfica. En 'Voy a pasármelo bien'. el repertorio de Hombres G servía de hilo conductor para una historia ambientada entre distintas épocas. Ahora traslada esa fórmula al universo de Nino Bravo

Nino Torrent, un joven que busca su lugar

La historia gira en torno a Nino Torrent, un joven de 25 años que no termina de encontrar su sitio en el mundo. Continúa viviendo con sus padres y arrastra sus propios miedos e inseguridades, mientras trata de superar una crisis personal que le impide avanzar. En ese contexto, las canciones de Nino Bravo se convierten en su principal vía de escape.

Su situación cambia cuando conoce a Clemen, una mujer que también atraviesa un momento complicado y que lucha por mantenerse a flote. El encuentro entre ambos dará pie a una relación marcada por las torpezas, las conversaciones interminables y las canciones.

Cinco semanas de rodaje en la provincia de Valencia

El rodaje tendrá una presencia especialmente destacada en la Comunitat Valenciana. La producción dedicará cinco semanas al rodaje en la provincia de Valencia, y entre los escenarios elegidos destacan el Bioparc, Alboraia, Sueca, la playa de la Patacona y el barrio del Cabanyal.

Rodaje de la película 'Libre', de Nino Bravo, el martes en las calles del Cabanyal de València. / Germán Caballero

La apuesta por el territorio valenciano se extiende también al equipo que participa en la producción, porque cuenta con alrededor de 60 profesionales valencianos en el equipo técnico. Entre ellos se encuentran la directora de fotografía Sara Gallego, Jorge Calatayud, María Jesús Tarazona, Giovanna Ribes, Amparo Sánchez, la jefa de producción Laura Lluch y la directora de casting Deborah Borque.

La producción cuenta además con el productor valenciano Kiko Martínez, mientras que la participación valenciana se extiende también al reparto, con nombres como Lorena Calero, Nuria Herrero, Óscar Lasarte, Rebeca Valls, Jordi Aguilar, Iván Lapudula, Juanki Fernández, Sergio Jiménez, Miguel Mateos, Ana Escriva, Patricia Sánchez, Ana Hurtado e Ignacio Porcas.

Del legado de Nino Bravo a las nuevas generaciones

La presencia de Nino Bravo en 'Libre' pretende ir más allá de la nostalgia, ya que el proyecto busca aprovechar esa vigencia para revisitar el repertorio desde una historia actual.

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La apuesta llega, además, en un momento de renovado interés por la figura del cantante valenciano. Su repertorio continúa protagonizando nuevos proyectos y espectáculos, como ha sucedido de forma espontánea durante el Mundial de Fútbol, con 'Un beso y una flor' sonando en cada partido que jugaba España, pero también en obras teatrales como el musical 'Libre', de Melomans, una propuesta distinta a la de Serrano pese a compartir título y homenaje.