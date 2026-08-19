Prorrogan la exposición ‘València Queer’ sobre diversidad e identidades contemporáneas

El Museu de la Ciutat de València ha prorrogado hasta el 6 de septiembre la exposición 'València Queer. Identidades artísticas contemporáneas', una muestra colectiva organizada por el Ayuntamiento en el marco de los pasados Gay Games 2026. Así, como con la muestra actual de José Vergara, se prorroga durante algunos días pero cerrará sus puertas a principios de septiembre, la fecha estipulada en que comenzarán los trabajos previos para acoger la exposición de Joaquín Sorolla con las obras de la Hispanic Society of America, que tiene previsto abrir sus puertas en enero de 2027.

La propuesta, comisariada por Óscar Segrelles, reúne obras de artistas LGTBIQ+ vinculados al territorio valenciano y sitúa la creación contemporánea como una herramienta de libertad, memoria, visibilidad e innovación cultural, ha informado el Consistorio en un comunicado.

A través de diferentes disciplinas -pintura, escultura, instalación, fotografía, arte textil e ilustración-, el proyecto invita al público a acercarse a las identidades, los cuerpos, los afectos, la memoria y los imaginarios de futuro desde una perspectiva plural, sensible y comprometida.

La buena acogida de la muestra ha convertido el Palau del Marqués de Campo en un espacio de diálogo entre lo íntimo y lo colectivo, entre la memoria local y los lenguajes globales del arte actual, han señalado las mismas fuentes.

El recorrido subraya que la mirada 'queer' no constituye una categoría cerrada, sino una forma de ampliar los discursos culturales, cuestionar convenciones y abrir nuevas posibilidades de representación.

El itinerario expositivo se ha articulado en torno a nueve espacios que proponen un recorrido poliédrico por distintas prácticas creativas.

La visita se abre con un prólogo colectivo formado por abanicos intervenidos por las personas participantes, un gesto que conecta un símbolo arraigado en la tradición valenciana con los lenguajes de la diversidad y la creación contemporánea.

Entre los nombres presentes en la exposición figura Miquel Navarro, Premio Nacional de Artes Plásticas y referente internacional de la escultura, cuya obra explora la relación entre cuerpo, arquitectura, deseo y memoria.

Junto a él, Antonio Ovejero plantea una celebración de la identidad a través del color, el artificio, el exceso y la sofisticación visual, en diálogo con la arquitectura barroca del propio museo.

La pintura de Carlos Corredera incorpora referencias a la mitología clásica, la memoria LGTBIQ+ y la tradición festiva valenciana, mientras que la fotógrafa Eva Máñez ha transformado la imagen documental en un archivo de visibilidad, activismo y memoria colectiva.

Anna Maria Staiano sitúa el cuerpo femme, trans y queer en el centro de una práctica artística atravesada por más de tres décadas de activismo, y Antonio Portillo ha trabajado desde la escultura textil, la costura y los materiales blandos para abordar el cuerpo, el cuidado y las afectividades 'queer'.

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También participan Martin Kámen, que aporta una mirada vinculada al duelo, el ritual, la intimidad y los símbolos compartidos por la comunidad, y La Nena Wapa Wapa, referente del arte urbano valenciano, que ha trasladado al museo una relectura de la tradición local desde la gráfica contemporánea y la iconografía LGTBIQ+.