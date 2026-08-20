Judas Priest, una noche histórica para el heavy metal en València

Más de 9.000 aficionados al heavy metal se han dado cita hoy en Roig Arena para asistir al esperado concierto de Judas Priest, que se ha estrenado en el recinto valenciano con una actuación que ha repasado algunos de los grandes himnos de una carrera que supera ya las cinco décadas y que los ha convertido en una de las bandas más influyentes de la historia del género.

La jornada ha arrancado sobre las siete de la tarde con las actuaciones de dos invitados de excepción. En primer lugar, Udo Dirkschneider, fundador y voz histórica de Accept, ha celebrado el 40 aniversario de 'Balls To The Wall', uno de los discos más emblemáticos del heavy metal europeo. A continuación, los australianos Airbourne han elevado la intensidad de la noche con una descarga de hard rock energético y sin concesiones.

Poco antes de las diez de la noche ha llegado el momento más esperado. Entre una gran ovación del público, Judas Priest ha irrumpido en el escenario para ofrecer un espectáculo marcado por la potencia de sus riffs, la contundencia de su sonido y la inconfundible voz de Rob Halford, que ha vuelto a demostrar por qué está considerado una de las grandes leyendas del metal.

Su actuación ha arrancado por todo lo alto con "You've Got Another Thing Comin'" y ha desatado la locura colectiva al encadenar dos himnos como "Metal Gods" y "Breaking the Law". El concierto ha continuado combinando clásicos eternos con su material más reciente. La vibra ochentera de "Turbo Lover" ha puesto a cantar a todo el pabellón, mientras que la aplastante "Panic Attack" ha demostrado en directo la vigencia y la potencia de su catálogo actual, encajando a la perfección entre los grandes clásicos.

El tramo final ha sido un despliegue de épica y virtuosismo. "Victim of Changes" ha erizado la piel del recinto gracias al rango vocal incombustible de Rob Halford, antes de dar paso al momento más salvaje de la noche con "Painkiller”. Para los bises, "Electric Eye" ha retumbado en el recinto. El broche de oro a una noche histórica lo ha puesto la festiva "Living After Midnight", donde miles de gargantas han unido sus voces para celebrar la leyenda del metal.

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Con esta actuación, Judas Priest ha dejado su huella en Roig Arena en una noche que ha reunido a varias generaciones de seguidores y ha confirmado la vigencia de una banda que, más de cincuenta años después de su formación, sigue ocupando un lugar privilegiado en la historia del heavy metal.