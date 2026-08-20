El libro de Blasco Ibáñez y Segrelles que ha tardado un siglo en llegar a las librerías

La novela 'Los muertos mandan' de Vicente Blasco Ibáñez, vuelve a estar en las librerías, esta vez en una edición especial: la que el autor nunca llegó a ver editada. La obra, escrita a partir de los viajes que hizo por las Baleares, cuenta a partir de ahora con las ilustraciones que José Segrelles diseñó para acompañar el texto de su admirado escritor. Las 32 obras que el pintor de Albaida realizó para el libro estaban terminadas para finales de 1922, Blasco había anunciado a sus editores y traductores extranjeros la nueva versión, confiando en que todas esas imágenes -que el mismo supervisó- acompañaran a la historia y proyectaran a Segrelles fuera de España. El proyecto, sin embargo, no llegó nunca a materializarse y todavía hoy se desconoce el por qué.

Más de cien años después, el Ayuntamiento de València y la Casa-Museo Blasco Ibáñez han recuperado aquel proyecto frustrado con la primera edición de 'Los muertos mandan' acompañada por las ilustraciones que Segrelles creó expresamente para la novela. De las 32 láminas originales, la publicación incorpora 22, de las que se conserva el original o, en algunos casos, una reproducción fotográfica en blanco y negro. El resultado permite contemplar por primera vez la novela y el trabajo de Segrelles en el formato que sus dos protagonistas habían imaginado, y sucede en el marco del 130 aniversario del escritor y todas las actividades que el consistorio ha venido realizando desde 2025.

La historia comenzó en Barcelona, en la primavera de 1921. Lo explica Emilio Sales, director de la Casa Museo Blasco Ibáñez, en el prólogo de la edición actual que se ha impulsado desde la concejalía de Cultura que dirige José Luis Moreno. El escritor regresaba a España después de su exitoso viaje por Estados Unidos y, durante su estancia en la ciudad, recibió la visita de un joven pintor de Albaida que acababa de inaugurar una exposición en las Galerías Layetanas. José Segrelles se presentó en el hotel donde se alojaba el escritor con un propósito muy concreto: conseguir el respaldo de un valenciano universal cuya opinión podía abrirle las puertas de nuevos proyectos.

El encuentro superó sus expectativas; Blasco acudió a la exposición y quedó impresionado por las obras del pintor. Segrelles ya había trabajado como ilustrador para importantes editoriales, pero aspiraba a que su obra traspasara las fronteras españolas. El escritor valenciano, sin embargo, encontró la manera de 'americanizar' sus obras, tal como había visto en Estados Unidos, con una fuerte cultura de la ilustración, en una tendencia que él mismo ya había practicado antes al tener especial cuidado en sus cubiertas contando con artistas como Fillol, Tolmo o Pedraza y, para el nuevo proyecto, encontró en Segrelles a un ilustrador capaz de llevar esa concepción un paso más allá.

Ilustración de José Segrelles en la página 187 de 'Los muertos mandan' (Renacimiento, 2026) de Blasco Ibáñez. / Renacimiento

El encargo fue ambicioso: 120 ilustraciones para cuatro títulos, 'Flor de mayo', 'La catedral', 'El intruso' y 'Los muertos mandan', a razón de 100 pesetas por original. El trabajo se prolongó durante más de dos años y Segrelles recurrió a diferentes técnicas, entre ellas el óleo, el gouache y la acuarela. Solo por los dibujos de 'Los muertos mandan', el pintor realizó 32 dibujos por los que recibió 3.200 pesetas.

Blasco seguía desde la distancia el trabajo que Segrelles iba enviando y no se limitaba a aprobarlo, sino que intervenía en el resultado. En el caso de 'Flor de mayo', por ejemplo, recomendó al pintor no abusar de una estética excesivamente naturalista y combinar los tonos sombríos de la realidad con una mirada más romántica e idealista. La satisfacción del novelista con las ilustraciones llegó incluso al punto de pedir a su yerno y colaborador editorial, Fernando Llorca, que mejorara la remuneración del artista.

Las láminas de Segrelles recibieron también el respaldo de la crítica. Algunas pudieron contemplarse en la Exposición de Arte Valenciano celebrada en Madrid en la primavera de 1923, donde fueron elogiadas por su capacidad para trasladar al dibujo el universo de las novelas de Blasco.

Sin embargo, algo sucedió en todo este proceso. A finales de 1922, Segrelles había terminado las 32 ilustraciones de esta obra, pero el volumen nunca vio la luz, como tampoco las ilustraciones que había preparado para los otros tres libros. Blasco empezó a impacientarse y en una de las últimas cartas a Segrelles expresaba su desconcierto ante una demora que le había colocado en una situación incómoda, porque llevaba más de dos años anunciando la aparición de sus obras ilustradas y no sabía qué explicación dar cuando le preguntaban por ellas.

Ilustración de José Segrelles en la página 44 de 'Los muertos mandan' (Renacimiento, 2026) de Blasco Ibáñez. / L-EMV

La editorial Prometeo sí llegó a reeditar 'La barraca' con ilustraciones de José Benlliure, pero las imágenes de Segrelles quedaron apartadas. El propio pintor acabaría recomprándolas a la editorial en 1950, aunque con el paso del tiempo algunas de esas obras no han podido ser localizadas. Se conoce su existencia gracias al archivo fotográfico del propio pintor.

De un viaje, una novela

Blas Ibáñez escribió 'Los muertos mandan' tras un viaje a las Islas Baleares en 1908, cuando buscaba estudiar las costumbres de las islas y recopilar esa información para su nuevo trabajo. Partió desde Barcelona, llegó a Palma y se alojó en el Hotel Continental y viajó después a Ibiza, donde se hospedó en la fonda Sebastián Roig, además de visitar Formentera y valorar la opción de comprar el islote d'Espalmador, tal como recogen las crónicas periodísticas de entonces.

Compuso entonces una novela que combina el paisaje con las costumbres de las islas, junto a temas recurrentes del escritor, que llegó a compararla con 'La barraca', pero esta tenía más intensidad y unas pasiones "bravías". El escritor murió en 1928 sin ver su edición ilustrada y Segrelles tuvo que esperar décadas para recuperar parte de las obras que había realizado para ellas.

La Casa Museo Blasco Ibáñez ya recuperó en 2017 las ilustraciones de 'Flor de Mayo' y el Ayuntamiento de València decidió apoyarlo financiando esa edición, que vio la luz este año.

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No era, sin embargo, la primera vez que se intentaba reparar aquella deuda. En 2017, la Casa-Museo Blasco Ibáñez recuperó 'Flor de mayo' con una selección de dibujos de Segrelles, en colaboración con la Casa-Museo José Segrelles. Posteriormente también se recuperó 'La catedral' con ilustraciones del artista, que podría ver la luz próximamente.