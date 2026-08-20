Nino Bravo no pasa de moda: el verano que 'triunfó' en el Mundial e inspiró una película

Nino Bravo llegó a verbalizar que, si algún día llegara a escribir su propia biografía, destacaría estos aspectos: su matrimonio, el hecho de haber tenido una hija, así como su inquebrantable fuerza de voluntad. Unas palabras que cualquiera de los mortales podría llegar a utilizar para su epitafio. En una breve pero más que fructífera carrera, dejó un legado musical sin precedentes que sigue vivo en pleno 2026.

Este mismo verano, el artista de Aielo de Malferit ha vuelto a estar en boca de todos gracias su canción 'Un beso y una flor' que no ha dejado de sonar en todos los estadios americanos donde España ha jugado la Copa del Mundo. De hecho, la canción volvió a colarse en las listas de éxitos del verano, colándose en el número 71 de la clasificación española. Algunas semanas después, se vuelve a poner el foco sobre él al haber comenzado el rodaje de 'Libre', una comedia que se inspira en él y su música, que vertebra toda la trama. Un fenómeno que sigue vigente más de cincuenta años después de su muerte.

Publicó cuatro álbumes en vida -'Te quiero, te quiero' (1970), 'Nino Bravo' (1971), 'Un beso y una flor' (1972) y 'Mi tierra' (1972)— y dejó grabado un quinto. En 1973 se publicaba su último LP, '…Y vol. 5'. Diez canciones que grabó el artista antes de fallecer. En 'Vivir', la cuarta canción de la cara B del disco, intervino como compositor, homenajeando a su esposa y al amor que le profesaba. La gran expectación que existía por las últimas grabaciones del artista hizo que el primer single póstumo acaparara toda la atención. Antes de su lanzamiento, el decano de la radio musical, Enrique Ginés, estrenó 'América, América' en su programa. Vendió más de 90.000 copias y rápidamente se erigió en número 1.

El sencillo se convirtió en una despedida involuntaria, confirmó su éxito y alargó su legado en Latinoamérica, puesto que lo recibieron como un himno. Fue considerado por muchos un homenaje al público de este continente.

Éxito en Latinoamérica

Las puertas comenzaron a abrirse para él cuando, en 1970, obtuvo el cuarto puesto en el Festival Internacional de la Canción de Río de Janeiro. Esto le permitió actuar en diferentes programas de televisión. Un año después, realizó una extensa gira en la que visitó Colombia, Venezuela y Argentina. En su biografía se explica que su llegada al país rioplatense enloqueció a sus fans.

Consagración internacional

Ingresó en 2013 en el Salón de la Fama del Latin Grammy. Un reconocimiento que se estableció en 2001 para rendir tributo a las grabaciones con más de 25 años de antigüedad que han perdurado en el tiempo y en la memoria colectiva. Un comité formado por profesionales de las artes sonoras puso en valor la calidad, influencia sobre otros artistas y la importancia histórica de la canción. América, América comparte esta distinción con otros once trabajos, entre los que destacan 'Eres tú', de Mocedades, y el álbum 'Amor eterno', de Rocío Dúrcal.

Versiones y reinterpretaciones

Numerosos artistas han tenido, en algún momento de su carrera, la tentación de interpretar alguno de los éxitos del valenciano. Uno de ellos fue «el Sol de México». Primero lo hizo en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, en Chile, con tan solo 15 años. Seis años después lanzó la versión discográfica dentro del proyecto 'América & en vivo'. Alcanzó una gran popularidad en Estados Unidos y llegó al puesto número 20 de Billboard Hot Latin Songs, la lista que clasifica las canciones latinas más populares en ese país, donde permaneció doce semanas.

El Consorcio, David Bisbal o incluso Guille Milkyway, de La Casa Azul, la han adaptado. Este último, allá por 2013, en el cuadragésimo aniversario de su fallecimiento, reeditó y actualizó el sonido ya de por sí moderno y atemporal de sus composiciones.

Noticias relacionadas

'América, América' es una de las canciones del amplio abanico de Nino Bravo que más derechos de autor ha generado, junto con 'Un beso y una flor', 'Te quiero, te quiero' y 'Libre'. Un dato que refleja, una vez más, la vigencia, la importancia y el legado inmortal del artista.