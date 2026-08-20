Verano, playa y...juegos de mesa 'de mano' para disfrutar pese al calor

Verano es sinónimo de vacaciones, de tiempo libre, de disfrutar haciendo planes que la rutina no siempre permite y, también, es el momento perfecto para disfrutar de un 'hobby' que cada vez engancha a más y más personas, se tenga la edad que se tenga: los juegos de mesa. Los hay populares, más de nicho, perfectos para pequeños ratos muertos o más ideales para pasar toda una tarde, concentrado, sin levantarte de la silla. Posibilidades infinitas, a fin de cuentas. Por eso, si todavía estamos en época de disfrutar los momentos de playa o, por contra, es el ventilador el mayor aliado contra el calor, una duda quizás haya rondando tu mente. ¿A qué apetecer jugar en pleno periodo estival? La respuesta la dan varios profesionales valencianos de la materia.

"Verano es el momento de los juegos compactos que puedes meter en la mochila. Portátiles, rápidos y que no necesitan unas instrucciones muy extensas". Así lo resume Fernando Falomir, responsable de Marketing y cogestor de una de las marcas más conocidas en la Comunitat y en España del sector, Falomir Juegos, con base en L'Eliana. Tanto se da este uso 'exprés' que, en su caso, ponen una bolsa dentro de la caja de sus productos "para que te lo puedas meter ahí y luego al bolso". El motivo es que lo que acaba triunfando cuando el termómetro sube son esos títulos que "se explican en dos minutos y ya sabes jugar". "Si estás diez minutos explicándolo y la curva de aprendizaje no es rápida, al final dices 'escúchame, me quiero ir a bañar'. Entonces es ese no perder el tiempo en explicaciones e ir al divertirse", remarca.

Este segmento, justamente, es el que caracteriza a Zombi Paella. O lo que es lo mismo, el editorial -nacido en Dénia- que impulsó hace ya doce años un juego convertido en tótem de la cultura valenciana como 'La Fallera Calavera'. El autor del mismo y también director de la firma, Enric Aguilar, asegura que actualmente "nuestro catálogo ya se concentra" en este tipo de juegos "más llevables, pequeños y rápidos", una lista que incluye no solo a los personajes más famosos de la festividad de la 'terreta', sino también otros como 'Distop-IA', 'Rebel Princess' o 'Alakazum'.

Del 'juego piscinero' a otros más densos

Además, esa facilidad de aprendizaje y entrada hace también que su público potencial sea mayor. Como señala Jaime Paramio, mánager de Arrakis Games (con sede en Mislata), esos formatos que triunfan más en verano son aquellos que "se pueden jugar en superficies pequeñas, con solo un mazo de cartas, es decir, lo que solemos llamar 'juegos piscineros' porque los puedes sacar en la piscina o en la playa y jugarlos encima de una toalla". Títulos algunos de ellos que una partida "puede durar cinco o diez minutos y que no van a tener nunca un reglamento complicado".

Los juegos pequeños triunfan en pleno verano. / JM López

Sin embargo, paradójicamente, el experto ve otra realidad paralela cuando la temporada veraniega está en su explendor. "Cuando se cogen vacaciones, mucha gente que durante el año está comprando juegos aprovecha este tiempo libre para jugar a lo que durante el resto del año no puede, bien porque necesita un grupo de juego determinado o porque las partidas duran más tiempo. Tendríamos las dos vertientes de jugadores", insiste.

Posibilidades infinitas

Sea una u otra, la realidad es que la oferta de títulos a día de hoy es casi infinita. Y, por tanto, sus posibilidades también. Un ejemplo, sin ir más lejos, son 'Los Colonos de Catán', todo un clásico ya en formato tablero que también tiene su versión 'portátil' y más simplificada, con solo cartas. Otros están diseñados, quizás, para situaciones más concretas, desde una 'caza licantrópica' siempre atractiva cuando se está con amigos gracias a los 'Hombres Lobo de Castronegro' a momentos de demostrar hasta dónde llega tú conocimiento -sin dejar de lado el disfrute- musical con las diversas versiones que ofrece 'Hitster'.

Eso sí, en la nómina también están juegos más arriesgados como el obtener el máximo de puntos posibles sin que te los arrebaten los rivales o la suerte -una fórmula que funciona con 'Pelusas'- o evitar metafóricamente quedarte con esos cacharros que hay que lavar con títulos como 'Friegas Tú'. Todo ello sin olvidar la estrategia que requieren siempre las partidas en otros ejemplos como 'Exploding Kittens' o '¡Toma 6!, entre muchos otros.

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Eso sí, no siempre todo tendrá que ser rápido. A veces hay que pensar un poco cuántas palabras se necesita para definir un concepto -ya se sabe que 'A buen entendedor'...- o, sencillamente, disfrutar de una tarde montando tus 'Expediciones Alrededor del Mundo' o tus rutas ferroviarias con las diversas versiones de '¡Aventureros al Tren!'. Y si ninguno convence, en el armario siempre estará el Risk o el Monopoly y ¡a jugar!.