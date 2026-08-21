Bleu Soleil, el fenómeno viral en Francia que debuta en España en el Rototom

Un "proyecto luminoso y de espíritu libre" que, tras hacerse viral en su Francia natal gracias a una canción que ejemplifica esa esencia reggae-pop con toques electrónicos que los caracteriza, se ha embarcado por primera vez en una gira de festivales por el continente. Ese podría ser un breve resumen que explicara para los que no los conocen que es Bleu Soleil. O lo que es lo mismo, el dúo galo formado por Nino y Antonin que este viernes 21 de agosto se sube al escenario de un certamen de referencia como el Rototom Sunsplash para "compartir nuestro estilo" y, sobre todo, "contagiar buena energía".

Eso sí, como explican ambos a este diario, la actuación que llevarán a cabo en Benicàssim no será una más. Y es que tras pinchar este junio en Altea -una cita dentro del International Dub Gathering (IDG) que tildan de "locura"- la actuación en el festival valenciano será su primer concierto "juntos" en España. "Es un verdadero honor tocar allí. Aprovecharemos la oportunidad", enfatizan sobre una parada -a la que seguirán otras, ya en septiembre, en la ciudad belga de Namur o en la francesa de Agen- que continúan el éxito que comenzaron hace un año cuando publicaron junto a la cantante Luiza, 'Soleil Bleu', todo un hit.

Un éxito más allá de Francia

Y es que este tema -que, explican, surgió "de forma muy natural" y sin buscar "generar expectación, sino simplemente la vibra"- ha sumado en poco más de un año más de 127 millones de reproducciones en una plataforma como Spotify. Por ponerlo en perspectiva, siguen siendo más que las que ha sumado hasta el día de hoy -aunque en bastantes menos meses- una canción más 'mainstream' como 'La Graciosa' de Quevedo. Además, este single les situó como estrellas al alza en una Francia en la que acumularon cinco semanas en el número uno, un disco de diamante, escuchas continuas en algunas de las principales radios -además de en otras de Suiza, Bélgica o Alemania- y también una nominación en los 'Victoires de la Musique', los premios musicales más importantes del país galo.

Los ritmos "poéticos" del dúo, sin ir más lejos, nacen de la conjunción "creativa" de sus dos componentes. Nino es "tranquilo" y Antonin "un poco más espontáneo", como ellos mismos reconocen, dos trasfondos con los que "construimos nuestro sonido" y que también tienen su inspiración en la escena electro-dub francesa con artistas como Panda Dub, Full Dub, ODG, Sumac, OBF o Crète & Moustache. No obstante, la escena británica -reconocen- también tiene una trascendencia "fundamental" en sus sonidos, así como aquellos artistas y grupos que escuchan "sin moderación", de Gorillaz a Rezz, de Sköne a Tame Impala.

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El dúo francés Bleu Soleil. / Théo Leconte

Su próximo EP

En los últimos meses, 'Bleu Soleil' ha seguido publicando música con temas como 'Confluence' o 'Faster', aunque será este próximo mes de septiembre cuando den un nuevo paso en su carrera lanzando los primeros sencillos de su próximo EP. Sobre cómo serán estos temas, de momento mantienen el misterio. Eso sí, con una pista. "La respuesta llegará este viernes por la noche". El Rototom la espera.