Una veintena de residencias artísticas rescatan proyectos culturales truncados por la dana

El músico y compositor Bernat Cucarella y la clarinetista Alba Francés se han instalado durante toda esta semana en la Ermita de San Antón, en Villena. La música suena durante todo el día con la acústica propia de un templo religioso que es testigo cada día de cómo va tomando forma un proyecto artístico. El objetivo de estos músicos es especial: perfilar su proyecto 'Bressó' en una de las residencias artísticas remuneradas que ha impulsado la Oficina para la Recuperación Cultural (ORC).

Porque este viernes a las once y media de la mañana realizarán la muestra final del trabajo creativo realizado en el municipio valenciano, dentro de un programa que quiere facilitar que los artistas afectados de lleno por la dana de octubre de 2024 sigan creando e investigando para sacar adelante nuevos espectáculos. Una iniciativa que, a fin de cuentas, tiene como meta que el tejido creativo retome los proyectos que se pararon por la catástrofe o comience nuevas narrativas.

La muestra de Bufoneta en Alboraia. / Levante-EMV

No en vano, este programa de residencias artísticas es una de las tres líneas de trabajo que está desarrollando la ORC -una herramienta que nació tras la dana para dar respuesta a las necesidades del sector de las artes escénicas, siendo un recurso que depende de la asociación valenciana de gestores culturales (aunque aglutina a 17 asociaciones del sector de las artes escénicas) y está financiado por el Ministerio de Cultura- durante este año 2026, junto al proyecto Alé de visibilización de empresas y compañías y el acompañamiento psicológico colectivo e individualizado con Psicólogas sin Fronteras. En este caso, se trata de residencias de creación o investigación remuneradas de una semana, en las que los creadores pueden disponer de un espacio para trabajar en sus proyectos y una bolsa económica para alojamiento del creador o la contratación de colaboradores dependiendo de las necesidades del proyecto.

Retomar proyectos, crear nuevos

Esta iniciativa -que da continuación al trabajo que desarrolló en 2025 la ORC de diagnóstico de daños, mapeo e identificación de afectados y asesoramiento a la emergencia- pretende además favorecer el desarrollo de proyectos en distintas fases del proceso creativo de distintas disciplinas entre las que se encuentran las artes visuales; la música; el teatro; la danza y el circo. Con ello, básicamente, se da espacio, tiempo, recursos y acompañamiento para que los profesionales puedan retomar proyectos que quedaron interrumpidos por la dana, así como iniciar nuevas líneas de investigación y creación. Impulsos que no se han detenido en estos últimos meses.

Este viernes el compositor Bernat Cucarella y la clarinetista Alba Francés presentan su proyecto en la Ermita de San Antón, en Villena

Sin ir más lejos, los creadores que están realizando o ya han culminado estas residencias de una semana en toda la geografía valenciana son Pot de Plom (teatro); Neus Ortiz (circo); Rafael Perets (danza); Disparatario (teatro), Bufoneta (circo); Atirohecho (teatro); Ángeles Císcar (artes visuales); Bernat Cucarella (música); Dan Núñez (teatro); Paula Esteve (danza); Sara Canet (danza); Helena Gómez (danza); Fátima Arioui (artes visuales); Marta Chust (teatro); Juan Sebastián López (artes visuales); Anna Mateu (circo) y Carlos Molina (artes visuales).

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La actuación de Pot de Plom en Picanya. / Levante-EMV

Espacios públicos cedidos para la ocasión

Pero, ¿dónde se lleva a cabo este programa? La realidad es que la mayoría de las residencias se realizan en espacios públicos cedidos para este propósito por ayuntamientos de pueblos valencianos a través de convenios de colaboración, aunque el programa también cuenta con dos espacios privados que han cedido sus instalaciones. Con ello, los creadores están realizando sus estancias actualmente en Villena, Picassent, Sagunt, Genovés, Alboraia, El Puig de Santamaria, Requena, Bunyol, Picanya, Vilafranca, Gandia y Alcoi. Además, tres espacios privados han cedido sus instalaciones para acoger residencias en la Sala l’Horta, l’Escorxador en Faura y el Jardí Botànic de València. Todo para que el arte en todas sus formas que la dana truncó salga a la luz con más fuerza.