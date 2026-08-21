De Raphael a Charlotte de Witte: València cierra el año con un trimestre lleno de conciertos

Después de dos largos meses de calor, septiembre marca el regreso de la temporada de conciertos a València. Con la llegada del otoño, las principales salas y recintos de la ciudad recuperan su actividad y preparan una programación muy variada que se prolongará hasta final de año, con propuestas para todos los gustos y estilos musicales.

ROIG ARENA

La Oreja de Van Gogh llega al Roig Arena el 4 y 5 de septiembre a las 21. Tras el regreso de su primera vocalista, Amaia Montero, el grupo se encuentra haciendo una gira por España que en 2027 llegará también a Sudamérica. Bajo el título de 'Tantas cosas que contar tour 2026', están recorriendo el país y acumulando llenos; en València apenas quedan unas pocas entradas sueltas a la venta en ambas fechas.

El 18 de septiembre de 2026 a las 20:00 horas, el Roig Arena de Valencia acogerá el concierto de Hijos de la Ruina, el proyecto formado por los referentes del rap español Natos y Waor y Recycled J. El grupo llegará a la ciudad dentro de su gira 'Hijos de la Ruina Tour', en la que presenta su repertorio conjunto y repasa algunos de los temas que han marcado su trayectoria y les han hecho alcanzar la fama. Se espera un gran ambiente para aquellos fans del rap, puesto que tan solo quedan unas 100 entradas a la venta en grada y pista.

Dani Martín llega a València con dos conciertos de su gira '25 pts años' el 10 y 11 de octubre, ambos a las 21:00 horas. El cantante madrileño celebra con este tour sus 25 años de trayectoria musical, repasando sus grandes éxitos en solitario y algunas de las canciones más conocidas de su etapa al frente de El Canto del Loco, además de temas de su último álbum, 'El último día de nuestras vidas'. El concierto del 10 de octubre se encuentra totalmente agotado, mientras que para la fecha del 11 de octubre todavía quedan escasas localidades disponibles.

Raphael en el Roig Arena en diciembre de 2025 / Levante-EMV

Morat y La Fúmiga también son dos grandes grupos que actuarán en Valencia en este mes de octubre con lleno absoluto. La banda colombiana se encuentra en plena gira homónima a su nuevo álbum 'Ya es mañana'; está siendo uno de los trabajos más exitosos de Morat, puesto que en las últimas semanas han ganado el Latin GRAMMY a Mejor Álbum Pop Rock, así como el premio a Mejor Grupo en Directo en Los 40 Music Awards. Será el día 23 a las 20. Por su parte, La Fúmiga dará el adiós definitivo en el Roig Arena los días 30 y 31 a las 20. De esta manera pondrán el punto final a trece años de trayectoria.

El 13 de noviembre de 2026 a las 20:00 horas, el Roig Arena de Valencia recibirá a Raphael con su gira 'Raphaelísimo Tour 2026'. El artista de Linares regresará al recinto valenciano para ofrecer un espectáculo en el que combinará algunos de sus grandes clásicos, como 'Yo soy aquel', 'Mi gran noche' o 'Escándalo', con canciones de su último álbum, 'Ayer… aún', dedicado a grandes figuras de la chanson francesa. En cuanto a las entradas, continúan disponibles a través de los canales oficiales.

Un día después del concierto de Raphael, Hombres G actuará con su tour 'Los mejores años de nuestra vida', a las 21:00 horas. La banda madrileña recorrerá durante esta gira algunos de los grandes éxitos que han marcado sus más de cuatro décadas de trayectoria, en una cita que forma parte de su regreso a los grandes escenarios.

El 28 de noviembre se cerrará este gran mes con la celebración de Iberdrola por sus 125 años junto a los hermanos Estopa en un concierto único, al que se suma la cantautora Mafalda Cardenal como artista invitada.

Diciembre destaca con una doble actuación de Melendi los días 12 y 13 con su 'Pop Rock Tour'. El artista asturiano llegará al recinto para presentar en directo su nuevo álbum. La expectación por estas citas ha sido máxima: el concierto del 12 de diciembre ha agotado todas sus entradas, lo que llevó a la organización a añadir una segunda fecha el día siguiente.

Dani Martín durante un concierto / Levante-EMV

Sala Moon

Septiembre tendrá como uno de sus primeros artistas al grupo argentino Los Herrera, que actuará en la Sala Moon de Valencia el sábado 19 de septiembre a las 18. El concierto forma parte de su primera gira por Europa y traerá todos los grandes éxitos del clásico cuarteto cordobés directamente a València.

El 24 de septiembre llega Nebulossa. El dúo alicantino, que se dio a conocer al representar a España en Eurovisión 2024 con 'Zorra', está de gira con su 'Virtuzorrismo Tour', que comenzó en marzo en el Teatro Eslava de Madrid. Con este, está llevando sus canciones por toda España a lo largo de 2026 y repasando tanto sus mayores éxitos como las canciones de su segundo álbum.

El 8 de octubre a las 21:00 será el turno de Mercury Rev. Los estadounidenses, iconos del indie-rock de las últimas cuatro décadas, cierran en Valencia las cinco fechas de su gira española 'Celebrating 25 Years Of 'All Is Dream'', con la que celebran el 25.º aniversario de ese disco, tras pasar por Zaragoza, Barcelona, Bilbao y Madrid, con la cantautora Sandy Bell como telonera en las cinco fechas.

El 17 de octubre a las 21:30 llega a la Sala Moon de Valencia la presentación del álbum debut de Chiquita Movida, 'Alta Vaina'. El nuevo proyecto musical es descrito como 'ese lugar donde lo pequeño se vuelve gigante, donde la música se vive con solemnidad, con la pasión de quien no teme empezar de nuevo'.

Amaia Montero durante un concierto / Levante-EMV

Los Enemigos tocarán el jueves 12 de noviembre a las 21:00. La banda madrileña, formada en 1985 y liderada por Josele Santiago, presentará en directo 'Canciones chulas', su nuevo álbum, que supondrá su regreso discográfico seis años después de 'Bestieza'. El concierto será una de las primeras paradas de la gira de presentación del disco, que continuará por Santiago de Compostela, Barcelona y Madrid.

Macaco llega a València el día 20 a las 21 con su gira 'Futuro Ancestral'. El artista barcelonés presentará en directo su último álbum, que combina slam poetry, rimas y melodías urbanas, manteniendo la mezcla de estilos que ha marcado su trayectoria desde los años 90. La cita forma parte de su gira por España y promete un concierto lleno de energía y emoción y una noche única en una sala histórica de la ciudad.

El año lo cerrará Salistre con su gira 'Vaivén', con la que el grupo celebra sus diez años de trayectoria, el 5 de diciembre. La banda gaditana se ha consolidado como uno de los nombres destacados de la nueva generación del flamenco-pop andaluz. La cita en Valencia forma parte de un recorrido por distintas ciudades españolas.

Sala Jerusalem

Septiembre tendrá como principal nombre a Kitty, Daisy & Lewis, que actuarán el jueves 17 de septiembre a las 21:00. El trío británico, formado por los hermanos Durham, lleva más de dos décadas combinando rock and roll, blues, soul y country con una estética retro. Su concierto en Valencia forma parte de su gira española, que también pasará por Madrid y Barcelona.

Octubre tendrá como gran cita a Leo Rizzi, que llegará a la Sala Jerusalem el domingo 25 de octubre a las 21 con 'La Belleza de las Flores España Tour '26'. El artista, conocido por el éxito de 'Amapolas', que se convirtió en un fenómeno viral y acumula cientos de millones de reproducciones, presentará en Valencia una propuesta de pop de corte intimista y alternativo. La gira recorrerá también otras ciudades como Barcelona, Sevilla, Madrid y Bilbao.

Charlotte de Witte durante una de sus sesiones / Levante-EMV

Noviembre recibirá como nombre más destacado a Clan of Xymox, que actuará el sábado 21 de noviembre junto a Psyche. La banda neerlandesa, pionera del darkwave y formada en 1982, es uno de los nombres históricos de la escena gótica y post-punk europea, con una trayectoria de casi cuatro décadas y una extensa discografía.

El año acabará con Andrés Koi. Quien fuera antiguo vocalista de la banda Dvicio, en 2026 está desarrollando su carrera en solitario con el álbum 'Sol de Invierno' y la gira 'Siempre Sale el Sol'.

Otros conciertos

El próximo 3 de noviembre, Valencia y 16 Toneladas se convertirán en la primera parada española del regreso de Deep Forest, el proyecto creado por Eric Mouquet que revolucionó la música electrónica al unir sonidos ancestrales de diferentes culturas con paisajes sonoros y producción contemporánea. Con millones de oyentes en todo el mundo y una trayectoria reconocida internacionalmente, se inicia una nueva etapa artística presentando su nuevo trabajo en una gira muy especial.

En Loco Club, el gran nombre será Will Hoge, que ofrecerá dos conciertos, el 15 y 16 de octubre, dentro de su gira de presentación de 'Sweet Misery'. El estadounidense acumula más de veinte años de carrera y quince discos de estudio, convertido en uno de los referentes del rock americano contemporáneo.

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En La Marina, destaca Iván Ferreiro, que actuará en el festival Love to Rock los días 2 y 3 de octubre, junto a Lori Meyers, La M.O.D.A. o León Benavente, y Charlotte de Witte el 31 de octubre, donde protagonizará una gran producción de formato indoor. La DJ y productora belga, una de las figuras más importantes del techno internacional, regresará a la ciudad cuatro años después de su última actuación.