Las grandes divas se suben al escenario de Les Arts: ocho referentes internacionales llegan a València a partir de septiembre

El Palau de les Arts Reina Sofía se convierte en el escenario de referencia para las grandes divas del circuito internacional en su temporada 2026-2027, con la presencia de las voces más carismáticas y aclamadas del momento en cada uno de los repertorios y propuestas de la programación.

Por primera vez, Les Arts reúne una nómina de intérpretes de este calibre en los repartos de ópera y zarzuela, así como en las principales citas del nuevo curso.

Desde Lise Davidsen, la gran heroína wagneriana; la reina del Barroco, Cecilia Bartoli; la prima donna del bel canto, Lisette Oropesa; pasando por el icono del verismo, Ermonela Jaho; la heredera de la escuela italiana, Eleonora Buratto; la mozartiana, Angela Brower; dos de las más cotizadas Kammersängerinnen, Ricarda Merbeth y Camilla Nylund; hasta Sabine Devieilhe, aclamada como la sucesora de la gran Natalie Dessay.

Cecila Bartoli, acompañada por Lang Lang al piano, inaugura ‘Les Arts és Grans Veus’, el 11 de noviembre, con un recorrido por cuatro siglos de música, desde Alessandro Scarlatti a Ernesto De Curtis, con canciones y arias de Händel, Schubert, Rossini, Donizetti, Bellini y Puccini, entre otros.

Un mes antes de su debut mundial como Brünnhilde en el Festival de Pascua de Salzburgo, Lise Davidsen interpretará por primera vez este papel en exclusiva ante el público de Les Arts el 4 de febrero de 2027. La soprano noruega cantará, junto con Christopher Maltmann, el tercer acto de ‘Die Walküre’, acompañada por la Orquestra de la Comunitat Valenciana bajo la dirección de Sir Mark Elder.

Lisette Oropesa regresa a Les Arts con obras de Bellini, Donizetti, Meyerbeer y Rossini junto a la Orquestra de la Comunitat Valenciana en el foso el 11 de marzo de 2027. La soprano estadounidense de origen cubano, bajo la dirección de Corrado Rovadis, propone una velada para disfrutar de su insuperable dominio del bel canto y la coloratura.

'Carmen' abre el curso operístico

Les Arts abre su curso operístico en octubre con ‘Carmen’, que protagonizará Vasilisa Berzhanskaya. En la ópera de Bizet supone también participa Ruth Iniesta, que canta por primera vez el papel de Micäela, su séptimo rol en València.

Ricarda Merbeth encarnará a Ortrud en ‘Lohengrin’ en el mes de diciembre. La soprano alemana da vida a la antagonista del legendario caballero y de Elsa von Brabant, que cantará otra de las voces de referencia en el repertorio, la soprano Jennifer Davis.

En ‘La clemenza di Tito’, que inaugura la oferta operística en 2027, Les Arts reúne un sólido elenco de especialistas, con voces como la de la mezzosoprano Angela Brower (Sesto), junto con la emergente Anastasia Bartoli y la española Rosalía Cid.

Eleonora Buratto regresa en febrero para ‘Simon Boccanegra’, que dirigirá Sir Mark Elder con uno de los papeles más emblemáticos de su carrera, Amelia Grimaldi, hija secreta del pirata.

Les Arts reivindica la ópera contemporánea con el estreno de ‘Nixon in China’, de John Adams, el 24 de abril de 2027, que también marcará el debut de Marlis Petersen.

Ermonela Jaho clausura la temporada lírica en junio de 2027 con ‘Adriana Lecovreur’, su primera producción escénica en Les Arts, mientras que Camilla Nylund se reencuentra con el público valenciano con un recital de ‘Lied’ el 18 de abril de 2027.

‘Les Arts és Lied’ permitirá, asimismo, el debut en València de Sabine Devieilhe en el último recital del ciclo, el 3 de junio de 2027 con una selección de piezas de Mélanie Bonis, Marguerite Canal y Claude Debussy, entre otras.

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Les Arts recuerda que las entradas para todos los espectáculos de la Temporada 2026-2027 ya se pueden adquirir a través de los diferentes canales de venta del teatro: taquillas, la línea de venta 96 197 59 00 y la web de Les Arts.