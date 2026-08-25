Una inversión de 1,2 millones de euros para renovar los instrumentos de los conservatorios

Un arpa de concierto valorada en 28.000 euros, seis marimbas de cinco octavas por 15.100 euros cada una, cinco juegos de timbales de casi 15.000 euros o una viola da gamba presupuestada en 12.000 euros. Son algunas de las piezas que forman parte de la renovación del equipamiento de los conservatorios profesionales de música y danza de la Comunitat Valenciana, una actuación para la que la Generalitat ha previsto una inversión de 1,2 millones de euros para todo tipo de instrumentos y elementos relacionados con la música que renovarán el 'material escolar' de los centros educativos valencianos para la vuelta al cole, desde pianos hasta saxofones pasando por clarinetes, guitarras o violines.

Sin embargo, de los 1,2 millones presupuestados, la partida más elevada será la destinada a viento madera, con 332.126 euros, seguida de percusión, (240.317 euros), y viento metal (187.141 euros). El lote de cuerda suma 98.522,12 euros, el de pianos 162.660 euros, el de ballet 15.200 euros y el de amplificadores 1.551 euros.

El listado muestra la variedad de instrumentos que está previsto incorporar a estos centros en función de las necesidades de cada uno. Están prácticamente todos con 89 tipos de piezas: contrabajos, violonchelos, violas y violines de diferentes tamaños, además de guitarras eléctricas, bandurrias, laúdes, mandolinas y una vihuela de mano, además de la adquisición de una viola da gamba, cuyo precio máximo se fija en 12.000 euros, y de un arpa de concierto -la pieza más cara de todo el contrato-, con un importe de 28.000 euros.

Sin embargo, en la percusión es donde se concentran las compras de mayor cuantía, sobre todo por las seis marimbas de cinco octavas cuyo precio asciende a los 15.100 euros cada una, lo que eleva el gasto en 90.600 euros. Se suman cinco juegos de timbales sinfónicos, presupuestados en 14.900 euros cada uno, cinco vibráfonos de 6.800 euros y cuatro xilófonos de 2.000 euros. También se incluyen baterías acústicas, bombos, congas, crótalos, djembés, platos y otros instrumentos.

En el apartado de teclas hay espacio incluso para instrumentos menos habituales en este tipo de compras. El contrato contempla un clavicémbalo de hasta 6.500 euros, un órgano de estudio de 12.600 euros, diez pianos verticales de 8.000 euros cada uno y juegos de carros para transportar pianos de cola.

Fagotes, clarinetes bajos y saxofones

El lote de viento madera, el de mayor presupuesto, reúne algunos de los instrumentos más especializados como los cornos ingleses, clarinetes bajos, clarinetes requinto, fagotes profesionales y fagotes adaptados para manos pequeñas, además de oboes, flautas y saxofones de diferentes tipos.

Solo los ocho clarinetes bajos previstos alcanzan un presupuesto máximo de 81.600 euros, al estar valorados en 10.200 euros cada uno, mientras que los fagots ascienden a 9.100 euros cada uno. El listado incluye incluso equipamiento muy específico para la enseñanza de estos instrumentos, como una máquina raspadora para cañas de oboe, además de instrumentos de iniciación y modelos adaptados.

En viento metal se incluyen trompetas, trombones, trompas, tubas, bombardinos, cornetas y fiscornos, con diferentes modelos y tamaños destinados a cubrir las necesidades de los conservatorios. Entre las piezas de mayor precio aparecen las tubas en Do, presupuestadas en 6.300 euros, de las que se contemplan cinco unidades.

También habrá equipamiento para danza

Aunque la mayor parte del contrato corresponde a instrumentos musicales, el contrato también prevé cierta renovación en los conservatorios de danza, en la disciplina de ballet, para la que se destinan 15.200 euros en la renovación de 40 barras móviles para las aulas.

La compra se distribuirá por conservatorios de las tres provincias valencianas, con centros destinatarios en localidades como València, Torrent, Catarroja, Requena, Llíria, Ontinyent, Utiel, Cullera, Carcaixent u Oliva, además de diferentes conservatorios de Alicante y Castellón.

En el reparto por centros, el Conservatori Professional de Música Número 2 de València se lleva la pieza más singular de la licitación y la más cara. El arpa de concierto se incorporará a las aulas del centro valenciano junto a un clavecín, un fagot, saxofones soprano y tenor, una batería moderna, un bombardino, dos tubas, dos violonchelos y equipamiento de amplificación.

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En el área metropolitana, la renovación también será especialmente amplia en Torrent, Cullera, Catarroja y Meliana. Torrent recibirá, entre otros instrumentos, una viola da gamba y una vihuela de mano, además de varios tipos de flautas, clarinetes, saxofones y violonchelos. Cullera concentra una de las relaciones más extensas, con batería, bandurrias, contrabajos, varios fagotes, marimba, oboe, saxofones, instrumentos de viento metal, percusión y numerosos instrumentos de cuerda; mientras que Meliana sumará dos contrabajos, corno inglés, fagotes, un piano de media cola, un piano vertical, marimba, timbales, vibráfono y xilófono.