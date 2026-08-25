Muere Dolly Parton a los 80 años, leyenda de la música country

Dolly Parton, una de las grandes figuras de la música country y una de las artistas estadounidenses más reconocidas de las últimas décadas, ha muerto este martes a los 80 años, según ha confirmado su familia.

Su fallecimiento se produce apenas unos días después de que la cantante hablara públicamente sobre los problemas de salud que la habían obligado a reducir su actividad en los últimos meses. El pasado viernes aseguró a la revista 'People' que continuaba trabajando mientras se recuperaba y que preparaba nuevos proyectos.

"Estoy lidiando con algunos problemas de salud a los que no presté atención mientras cuidaba de Carl", explicó entonces en referencia a su marido, Carl Thomas Dean, fallecido en marzo de 2025 a los 82 años.

La artista había cancelado en mayo su residencia en Las Vegas y la semana pasada tampoco pudo asistir a la inauguración de una nueva atracción en Dollywood, su parque de Tennessee. En un vídeo, Parton explicó que se había sentido mareada y deshidratada y que su médico le había recomendado no viajar.

Pese a ello, quiso dejar claro que no pensaba retirarse. "Aunque todavía me estoy recuperando, sigo trabajando", aseguró. Entre los proyectos que tenía en marcha figuraba incluso la posibilidad de desarrollar actuaciones mediante avatares.

Autora de canciones como 'Jolene', '9 to 5' o 'I Will Always Love You', Parton está considerada una de las artistas más influyentes de la historia del country. A lo largo de una carrera de más de seis décadas ganó once premios Grammy y compaginó la música con el cine, la actividad empresarial y la filantropía.

Noticias relacionadas

Con su muerte desaparece una de las voces más reconocibles de la cultura popular estadounidense, una artista capaz de trascender los límites del country y convertir sus canciones en parte del imaginario de varias generaciones.