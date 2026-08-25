Nostrum Mare Camerata ofrecerá el 13 de septiembre un concierto benéfico en el Palau de la Música de València

La música y la solidaridad se unirán el próximo 13 de septiembre en el Palau de la Música de València, que acogerá a las 19.00 horas en la Sala Rodrigo un concierto benéfico protagonizado por Nostrum Mare Camerata y dirigido por su fundador, el violinista y director Jacobo Christensen.

El concierto, bajo el título 'ÍTERUM', se celebra a beneficio de la Fundación Proyecto Lázarus, entidad valenciana que trabaja para impulsar la investigación destinada a encontrar nuevos tratamientos y avanzar hacia una cura para la lesión medular. Los beneficios obtenidos se destinarán a financiar la investigación para la regeneración de la médula espinal de un proyecto pionero en el mundo que empezará muy pronto en Australia, tal como ha señalado la organización en un comunicado.

En concreto, Fundación Proyecto Lázarus colabora con la Perry Cross Spinal Research Foundation (PCSRF) en la financiación del Spinal Injury Project (SIP), un ensayo que combina fisioterapia intensiva con el trasplante de células de glía envolvente olfativa (OEG) autólogas en la zona de la médula espinal lesionada. El proyecto busca dar el "paso definitivo" en la investigación con este tipo de células mediante técnicas de depuración celular e ingeniería.

El equipo trabaja en el desarrollo de puentes nerviosos tridimensionales diseñados para favorecer la regeneración de la médula espinal. "Para la Fundación Proyecto Lázarus, es un privilegio contar con la colaboración de Nostrum Mare Camerata y celebrar este concierto en un espacio como el Palau de la Música. Cada entrada nos permitirá seguir apoyando una línea de investigación que persigue avances que puedan trasladarse en el futuro a las personas con lesión medular, que es el objetivo que da sentido a nuestra Fundación", ha subrayado José Molina Marco, presidente de la Fundación Proyecto Lázarus.

La capacidad de "Volver a empezar"

'ÍTERUM' es un viaje musical en torno a la transformación. A través de siete etapas -Utopía, Identidad, Tierra, Herida, Encuentro, Palabra y Renacer-, las obras de Weill, Ravel, Falla, Puccini, Barbieri, Piazzolla y Bartók dialogan con los Tres Romances del Romancero Gitano, compuestos por Jacobo Christensen sobre poemas de Lorca. Un recorrido por la identidad, la memoria, la fragilidad y la esperanza que adquiere un "significado especial" en este concierto a beneficio de la Fundación Proyecto Lázarus.

Fundada y dirigida por Christensen, Nostrum Mare Camerata concibe cada concierto como un proyecto artístico con identidad propia, en el que el diálogo entre lo instrumental y lo vocal constituye uno de sus rasgos distintivos. Desde su debut en 2021 ha actuado en festivales y auditorios nacionales e internacionales y en 2025 se presentó en Italia. Su proyección internacional continuará en 2027 con sus primeras actuaciones en Francia, Dinamarca, México y Costa Rica.

Violinista, director y compositor hispano-danés, Jacobo Christensen ha construido un perfil artístico en el que sus distintas facetas se complementan de forma natural. "Cada avance en investigación nos acerca un poco más a nuestro objetivo: encontrar tratamientos que permitan mejorar la vida de las personas con lesión medular y, algún día, conseguir una cura. Por eso, el respaldo de la sociedad y de iniciativas culturales como ÍTERUM es fundamental para nosotros", ha agregado Molina.

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El concierto 'ÍTERUM' se celebrará el domingo 13 de septiembre a las 19.00 horas en la Sala Rodrigo del Palau de la Música de València. Las entradas ya pueden adquirirse a través de la web oficial de venta de entradas del Palau de la Música.