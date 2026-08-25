Dolly Parton, la voz que llevó el country al mundo e hizo de la lectura su mayor legado

La cantante, compositora, actriz, empresaria y filántropa estadounidense Dolly Parton, una de las figuras más influyentes de la música popular y un icono de la cultura de Estados Unidos, falleció a los 80 años tras una carrera de más de seis décadas en la que trascendió el género country para convertirse en un fenómeno mundial.

Gracias a canciones como 'Jolene' o 'I Will Always Love You' y a una extraordinaria labor benéfica centrada en la alfabetización infantil, Parton consolidó su figura en todo el planeta.

Nacida Dolly Rebecca Parton el 19 de enero de 1946 en Locust Ridge, en el estado de Tennessee, creció en una familia humilde de los Apalaches.

Era la cuarta de 12 hijos y siempre reivindicó que la pobreza de su infancia moldeó tanto su carácter como su obra. Aquella experiencia quedó inmortalizada en 'Coat of Many Colors', una de sus composiciones más personales, inspirada en un abrigo confeccionado por su madre con retales.

Leyenda del country

Tras darse a conocer en programas de radio y televisión locales, se trasladó a Nashville al terminar la escuela secundaria y alcanzó la fama nacional junto al cantante y presentador de televisión Porter Wagoner.

Poco después inició una carrera en solitario que la convertiría en una de las artistas más exitosas de la historia del country.

Aunque su voz y su carismática personalidad marcaron varias generaciones, Parton insistía en que su mayor orgullo era ser compositora.

A lo largo de su vida aseguró haber escrito unas 3.000 canciones, entre ellas algunas de las más célebres de la música estadounidense.

'Jolene', publicada en 1973, se convirtió en una de las canciones más versionadas del repertorio country, mientras que 'I Will Always Love You', escrita ese mismo año como despedida profesional de Wagoner, alcanzó una dimensión universal cuando Whitney Houston la interpretó en 1992 para la película 'The Bodyguard'.

Su carrera discográfica dejó decenas de números uno, más de medio centenar de álbumes de estudio y unas ventas de más de 100 millones de discos, además de una presencia ininterrumpida en las listas de éxitos durante seis décadas.

También desarrolló una destacada trayectoria cinematográfica con títulos como '9 to 5', 'Steel Magnolias' y 'The Best Little Whorehouse in Texas'.

Parton también demostró un extraordinario talento para los negocios. En 1985 impulsó Dollywood, un parque temático en Tennessee que acabó convirtiéndose en uno de los principales destinos turísticos del sureste de Estados Unidos y en un importante motor económico para la región de las Great Smoky Mountains.

Su actividad empresarial se amplió posteriormente a hoteles, restaurantes, productoras y otros proyectos de entretenimiento.

Infancia, lectura y vacunas, sus otros legados

Pero su legado más duradero está fuera de los escenarios. En 1995 creó la Dolly Parton's Imagination Library, una iniciativa destinada a enviar gratuitamente un libro cada mes a niños desde su nacimiento hasta los cinco años, inspirada en su padre, que nunca aprendió a leer y a escribir.

El programa, nacido en su condado natal, se extendió posteriormente a Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, Australia, Irlanda y otros países mediante acuerdos locales. En 2025 alcanzó el hito de 300 millones de libros regalados, convirtiéndose en el mayor programa mundial de regalo de libros para la primera infancia.

Su compromiso filantrópico también quedó patente durante la pandemia de covid-19, cuando donó un millón de dólares al Vanderbilt University Medical Center para financiar investigaciones que contribuyeron al desarrollo de vacunas contra la covid-19.

Reconocida con múltiples premios, Parton conservó durante toda su vida una imagen pública excepcionalmente positiva gracias a su humor, su cercanía y su decisión de evitar el enfrentamiento partidista, aunque ocasionalmente expresó posiciones sobre cuestiones sociales.