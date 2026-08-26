Bryant Myers actuará en el Roig Arena con su 'Burlao Tour'

El puertorriqueño Bryant Myers ofrecerá un concierto el 30 de septiembre en Roig Arena como parte de su 'Burlao Tour'. El artista, conocido internacionalmente dentro de la escena urbana y con más de 8 millones de seguidores en Instagram, está considerado uno de los pioneros del trap latino. El año pasado lanzó su último álbum, 'Millo Gangster Club', con colaboraciones como Jhay Cortez o Jay Wheeler, artistas consolidados dentro del reguetón y trap internacional.

Será la primera parada que hará en España, para posteriormente actuar en el Palau Sant Jordi de Barcelona el 1 de octubre y en el Movistar Arena de Madrid a los dos días. Durante sus actuaciones en el país, el artista repasará algunos de los temas que han marcado su trayectoria, como 'Triste' o 'Noche de fantasías', y que le han convertido en uno de los nombres reconocibles del trap latino, además de repasar su último disco, con temas como 'Duro Ma', con el español Saiko y Dei V, o 'Bouncy'.

La trayectoria de Bryant Myers refleja la evolución del trap latino. Comenzó publicando sus propios temas en redes sociales y saltó a la fama con ‘Esclava’, antes de consolidarse internacionalmente con ‘Cuatro Babys’, una colaboración con Maluma, Noriel y Juhn. Su primer álbum, en 2018, 'La Oscuridad', confirmó su posición dentro de la nueva escena urbana y fue seguido por 'Bendecido', en 2020. Tras varios años centrado en sencillos y colaboraciones, regresó en 2025 con 'Millo Gangster Club', un proyecto en el que explora nuevos sonidos.

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Bryant Myers surgió en un momento clave para la música urbana puertorriqueña, cuando el trap comenzaba a ganar fuerza. Junto a artistas como Anuel AA, Noriel o Almighty, formó parte de una generación que marcó un antes y un después en el trap en español. Sus canciones contribuyeron a llevar esta música más allá de Puerto Rico, mientras que sus colaboraciones posteriores con figuras como Bad Bunny, Farruko o Arcángel reforzaron su papel como uno de los nombres vinculados a la expansión internacional del trap latino.