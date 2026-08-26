La Generalitat oficializa el contrato de Bocanegra para diseñar la exposición de Sorolla por 26.000 euros

El Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana ha formalizado el contrato con el arquitecto y museógrafo Francisco Bocanegra para encargarse de la creación artística de la imagen, la museografía y las aplicaciones gráficas de la exposición 'La Colección Sorolla de la Hispanic Society'. El contrato asciende a 26.650 euros para diseñar la imagen que acompañará a la exposición durante toda su estancia en València, primero en el Museu de la Ciutat y después en el Palacio de Comunicaciones. Su inauguración está prevista para enero de 2027 y se compone de 218 obras del artista valenciano.

El arquitecto y museógrafo cuenta con una trayectoria de casi dos décadas especializada en el diseño de exposiciones y ha trabajado para instituciones como el Museo del Prado, el Reina Sofía, Patrimonio Nacional, la Biblioteca Nacional, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Fundación Mapfre o el Centre Pompidou Málaga. Entre sus trabajos más recientes figura la museografía de 'Primada', la exposición organizada en Toledo con motivo del VIII Centenario de la Catedral.

La muestra del Museo de la Ciudad tendrá carácter provisional mientras se completa la futura sede en el antiguo edificio de Correos, por lo que el trabajo de Bocanegra podría ser doble, ya que tendrá que adaptar sus diseños a dos edificios radicalmente distintos, como también lo será la museografía. Tal como publicó este diario, la selección de obras está organizada en distintos bloques temáticos, como 'Sorolla español', 'Sorolla americano' y retratos ilustres, y se incluirán todos los formatos y técnicas que se han escogido para la muestra, desde dibujos y bocetos a óleos, escultura, fotografía y correspondencia.

El cambio de ubicación que vivirá la muestra responde al retraso en las obras de adecuación del Palacio de las Comunicaciones. La Generalitat licitó por 1,95 millones de euros la redacción del proyecto de rehabilitación del inmueble, mientras que la inversión prevista para las obras de transformación asciende a 17,3 millones. El procedimiento sufrió un parón por el recurso presentado por el Colegio de Arquitectos, aunque el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales levantó posteriormente la suspensión.

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Mientras se resuelve la puesta en marcha de la futura sede, el Ayuntamiento de València acometió los trabajos de mejora para que acogiera las obras el Museu de la Ciutat, un inmueble declarado Bien de Interés Cultural. La actuación, presupuestada en 350.841 euros, incluye intervenciones de conservación y restauración en la Sala La Serre, así como en la fachada, el patio interior, las cubiertas, las carpinterías y distintos elementos ornamentales del edificio.