Agenda Cultural de València para el último fin de semana de agosto

Se va acabando agosto y, con ello, la gente va volviendo a su rutina, aunque los más afortunados aún tienen unos días más de vacaciones. El verano empieza a despedirse poco a poco, mientras la ciudad recupera su ritmo habitual y la oferta cultural comienza también a despertar, aunque todavía sigue siendo más escasa de lo que será en las próximas semanas.

Música

Parklife Fest: Rkid (tributo a Oasis + City of Fury + DJ). Viernes, 28 de agosto, 21:30 h. Loco Club. Una noche dedicada a Oasis, que repasará algunos de los grandes himnos de la banda británica, acompañado por City of Fury y una sesión de DJ para continuar la fiesta. Una buena oportunidad para disfrutar en una sala pequeña del sonido y la energía de Oasis, con un ambiente de fiesta britpop.

The Waterboys. Jueves, 3 de septembre, 21. Roig Arena. La banda escocesa vive para "disfrutar de la experiencia de tocar en directo, de sentir cómo nuestra música evoluciona y crecer con cada concierto”, ha señalado Mike Scott, el líder de la formación. El grupo ha asegurado estar entusiasmado por la gira "Fisherman’s Blues Revue" y por experimentar la evolución de sus temas tras cada concierto, y tocarán en València acompañados por el músico estadounidense Steve Earle.

Teatro

Miénteme. Miércoles, 2 de septiembre - Domingo, 20 de septiembre. Teatro Talia. De la mano de Beatriz Rico, Samanta Villar, Gonzalo Trujillo y David Trabucchelli, se podrá disfrutar de una comedia original, fresca y provocadora que aborda, con humor y sin moralismos, nuestra relación con la verdad y la mentira. Elena lleva una vida normal hasta que una infidelidad sacude su matrimonio. Incapaz de afrontar la verdad, decide ocultarla, iniciando una cadena de mentiras que crecen sin freno y transforman su casa en un espacio donde nada es lo que parece.

Los Morancos. Bota Antonia. Jueves, 3 de septiembre - Domingo, 27 de septiembre. Teatro Olympia. Los pilares de la política internacional se tambalean al descubrir la creación por parte de Antonia de un nuevo partido político: El "SC" (Sentido Común), creado desde el enfado de la protagonista con los gobernantes actuales y que cala de forma inminente en la sociedad global. Los principales líderes mundiales y nacionales (Trump, Putin, Pedro Sánchez, María Jesús Montero, Milei, Ayuso...) harán lo imposible para frustrar las intenciones de la nueva líder política.

Los Morancos en su nueva obra 'Bota Antonia' / Teatro Olympia

Museos

Tàpies. Última década. Hasta el 30 de agosto. Fundación Bancaja. La Fundación Bancaja presenta esta muestra monográfica de uno de los artistas más destacados del siglo XX y considerado uno de los máximos exponentes del informalismo a nivel internacional. La exposición se centra en la producción tardía de Antoni Tàpies, desde 2002 hasta su muerte en 2012 a los 88 años, con un conjunto de obras especialmente representativas que condensan su esencia como artista durante un período menos conocido dentro de una dilatada trayectoria artística de seis décadas.

Compromiso con el arte. De Miró a Barceló. Fundación Bancaja. Reúne en Valencia una selección de los fondos de arte contemporáneo de Bancaja y ABANCA, ofreciendo una mirada retrospectiva a la evolución del arte durante los siglos XX y XXI. Cerca de sesenta artistas como Picasso, Kandinsky, Miró, Chillida, Barceló, Manolo Valdés, etc recorren el arte español de los siglos XX y XXI. En la muestra se presentan las modulaciones de la pintura de creadores fundamentales del informalismo, cuadros abstractos y un conjunto de piezas vinculadas a la evocación de la naturaleza y el contexto urbano.

Antonio Palomino y la noche barroca. Hasta el 20 de septiembre. Museo Bellas Artes. Se trata de la primera exposición monográfica dedicada a su obra y lo hace en toda su complejidad, pues en ella se combinan pinturas, dibujos y estampas, producción literaria y teoría pictórica.

La exposición de Antonio Palomino y la noche barroca / Levante-EMV

Anselm Kiefer. Hasta el 25 de octubre. Centro de Arte Hortensia Herrero. Primera gran muestra individual del artista alemán en la ciudad, con seis salas concebidas para la ocasión y "Danaë", un lienzo de más de trece metros que hasta ahora solo se había visto en Nueva York.

Exposición Playmobil. Museo Histórico Militar. Hasta el 3 de septiembre se puede visitar "The Legacy, los Clicks hacen Historia", una exposición gratuita y para todas las edades que convierte la historia de España y su legado en los Estados Unidos en un espectáculo a pequeña escala y con muchos detalles. Se recrean episodios históricos fascinantes como la defensa de San Agustín de Tucson, la expedición a California de Gaspar de Portolá y fray Junípero Serra, la batalla de San Luis con Fernando de Leyba o las hazañas de Bernardo de Gálvez en Pensacola. También podrás ver una misión franciscana del siglo XVIII y el descubrimiento de Florida por Ponce de León.

Para toda la familia

El IVAM ofrece múltiples opciones:

“ La veueta del museu ”, un paseo junto a una mediadora y soprano que permite descubrir en familia la fuerza vocal y la capacidad de fantasía sonora que nos pueden inspirar las obras de arte.

”, un paseo junto a una mediadora y soprano que permite descubrir en familia la fuerza vocal y la capacidad de fantasía sonora que nos pueden inspirar las obras de arte. “ Oh! Una experiencia de narración para familias curiosas ”, que habla sobre los álbumes ilustrados que hay en la biblioteca familiar del IVAM Moguda!, y que juega con la pregunta, la mirada lenta y el pensamiento compartido.

”, que habla sobre los álbumes ilustrados que hay en la biblioteca familiar del IVAM Moguda!, y que juega con la pregunta, la mirada lenta y el pensamiento compartido. ¡Manos a la obra!, un taller que une a abuelos y sus nietos para acercarles a las exposiciones de manera práctica, combinando técnicas y disciplinas artísticas.

Imagen del taller ¡Manos a la obra! / Levante-EMV

Òptiques del bosc. CaixaForum. En este taller dedicado a los más pequeños se enseñan nuevas formas de relacionarse con los demás seres vivos y descubrir cómo se ve el mundo desde otros ojos.

Noticias relacionadas

Dakris, el mago invisible. Teatro Olympia. Hasta el 30 de agosto se podrá disfrutar de una (o dos) actuaciones diarias de este espectáculo de magia. Dakris llega con su nuevo espectáculo "Nada es lo que parece". Una propuesta para toda la familia llena de ilusión, humor y efectos imposibles que tendrá teletransportaciones, desapariciones, mentalismo e ilusiones con objetos del público.