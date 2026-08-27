Els Poblats Marítims de València acogerán la XI edición del Festival de Circo Voramar

La XI edición del Festival de Circo Contemporáneo y Social Voramar volverá a llenar de arte y emoción els Poblats Marítims de la ciudad de València. La cita, que se celebrará entre el 28 de agosto y el 6 de septiembre, reunirá espectáculos para todos los públicos, de artes variadas como acrobacias, malabares, equilibrismo o teatro, a cargo de compañías valencianas, nacionales e internacionales.

El evento, que ha sido promovido por la Junta de Distrito de Marítim y organizado por Apec - Baraka Circ en colaboración con el Ayuntamiento de València y otras entidades, ha anunciado que las compañías participantes han sido seleccionadas mediante una convocatoria abierta que ha recibido más de 200 propuestas, una cifra que da idea de la respuesta del sector. Junto a las formaciones de la Comunitat Valenciana, actuarán propuestas llegadas de Cataluña, Madrid, Aragón, Canadá, Colombia y Argentina.

Durante dos fines de semana, las compañías actuarán en el Cobert 2 de La Marina, la plaza del Mercat del Cabanyal y los centros culturales de l'Escorxador y la Reina. Esta programación multidisciplinar cuenta con propuestas dirigidas a públicos de todas las edades, desde espectáculos familiares hasta otros pensados para público joven y adulto. El objetivo es acercar las artes de calle a los espacios públicos del distrito, fomentar la participación de la ciudadanía y garantizar el acceso universal a la cultura. El festival arrancará este viernes, 28 de agosto, en el Cobert 2 con la compañía Nando Caneca y el espectáculo 'Wooow'.

Actuación de una edición pasada del Circ Voramar / Ayuntamiento de València

Comedia acrobática

La jornada inaugural continuará con la comedia acrobática Oveja Negra, de la compañía Dúo Laos, una obra que reflexiona con humor sobre la diversidad y la dificultad de sentirse diferente. La programación seguirá el sábado 29 y el domingo 30 en la plaza del Mercat del Cabanyal y en el Cobert 2 con las actuaciones de Gato Blanco Gato Negro, Xa Teatre, Colga-Dos, Circo Sombra, La Bufoneta, entre otras. El domingo 30, el Cabaret de Artistas Emergentes Valencianos, presentado por Juez Casarozzi, cerrará el primer fin de semana.

El 5 y el 6 de septiembre se podrá disfrutar de las propuestas de MaiClown, La Bufoneta y El Gran Rufus en la plaza del Mercat del Cabanyal, en la plaza del Rosari y en los centros culturales de l'Escorxador y la Reina. Junto a los espectáculos, el festival ofrecerá actividades paralelas los días 29 y 30 de agosto: talleres de iniciación a las técnicas aéreas, de acrobacias y portés, de malabares y talleres infantiles de circo, además de una mesa redonda sobre el uso del espacio público.

Algunas actividades son de participación libre y otras requieren inscripción, 15 minutos antes del inicio o a través del correo electrónico mesquecirc@circvoramar.com. Estas propuestas se desarrollan en colaboración con el Teatre Municipal El Musical, la Associació de Professionals de Circ de la Comunitat Valenciana y las escuelas de circo valencianas Espai de Circ, Vaivé Circ y Creat. Todos los espectáculos son gratuitos y de libre acceso hasta completar el aforo.

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Este evento lleva años siendo un éxito, puesto que Circ Voramar acumula, a lo largo de sus diez ediciones anteriores, más de 100.000 espectadores y la participación de cerca de 300 artistas de más de 90 compañías locales, nacionales e internacionales.